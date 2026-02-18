18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
18.02.2026, 16:02

Air Astana меняет руководство авиакомпании FlyArystan после скандалов

Новости Казахстана 0 363

АО «Эйр Астана» официально объявило о смене руководства лоукостера FlyArystan. С 1 марта 2026 года пост президента компании займёт Йохан Эйдхаген, ранее занимавший высокие руководящие позиции в европейской авиакомпании Wizz Air, сообщает Lada.kz. 

Фото: пресс-служба FlyArystan
Фото: пресс-служба FlyArystan

В Air Astana подчеркнули, что Эйдхаген имеет многолетний опыт работы на международных рынках:

  • управляющий директор Wizz Air в Абу-Даби (ОАЭ),

  • исполнительный директор по персоналу и ESG,

  • исполнительный директор по маркетингу.

До прихода в авиационную отрасль Йохан около 15 лет занимал различные руководящие позиции в компании Nokia, работая в разных странах.

Кто покидает пост и куда он переходит

Йохан Эйдхаген сменит Ричарда Леджера, который займёт новую должность в структуре Air Astana — вице-президента по партнёрствам и альянсам.

Главный исполнительный директор Air Astana Питер Фостер отметил:

«Совместно с Ибрахимом, который в апреле станет главным исполнительным директором, и Гонсалу Пирешем, присоединившимся к группе в марте как исполнительный директор по финансам, я уверен, что Air Astana продолжит успешную реализацию своей долгосрочной стратегии развития».

Скандалы прошлого: связь с уголовными делами и внутренними конфликтами

Смена руководства FlyArystan происходит на фоне ряда резонансных событий:

  • В Алматы суд вынес приговор бывшим сотрудникам Air Astana, обвиняемым в незаконной выписке билетов по сниженным тарифам. Трое подсудимых получили сроки от 8,5 до 9 лет лишения свободы.

  • Ранее в соцсети Threads появилось письмо от имени Рената Абулханова. Пользователь Бекзат Кулманов, назвавший себя другом Абулханова, заявил, что отказ «рисовать» показатели стал причиной негативного отношения руководства, отстранения от работы и последующего возбуждения уголовного дела.

Эти события усилили внимание к управленческим решениям компании и, по мнению экспертов, могли стать фактором смены руководства FlyArystan.

Новый этап для FlyArystan

С назначением Йохана Эйдхагена компания вступает в новый период развития. Ожидается, что опыт международного менеджера и сильная команда Air Astana позволят:

  • усилить маркетинговую стратегию и операционную эффективность,

  • укрепить корпоративное управление и ESG-политики,

  • продолжить экспансию на внутреннем и международном рынке лоукост-авиаперевозок.

FlyArystan остаётся ключевым активом группы Air Astana, и эксперты прогнозируют, что изменения в руководстве помогут компании избежать прошлых ошибок и закрепить позиции в конкурентной отрасли.

