Air Astana меняет руководство авиакомпании FlyArystan после скандалов

АО «Эйр Астана» официально объявило о смене руководства лоукостера FlyArystan. С 1 марта 2026 года пост президента компании займёт Йохан Эйдхаген, ранее занимавший высокие руководящие позиции в европейской авиакомпании Wizz Air, сообщает Lada.kz.
В Air Astana подчеркнули, что Эйдхаген имеет многолетний опыт работы на международных рынках:
управляющий директор Wizz Air в Абу-Даби (ОАЭ),
исполнительный директор по персоналу и ESG,
исполнительный директор по маркетингу.
До прихода в авиационную отрасль Йохан около 15 лет занимал различные руководящие позиции в компании Nokia, работая в разных странах.
Йохан Эйдхаген сменит Ричарда Леджера, который займёт новую должность в структуре Air Astana — вице-президента по партнёрствам и альянсам.
Главный исполнительный директор Air Astana Питер Фостер отметил:
«Совместно с Ибрахимом, который в апреле станет главным исполнительным директором, и Гонсалу Пирешем, присоединившимся к группе в марте как исполнительный директор по финансам, я уверен, что Air Astana продолжит успешную реализацию своей долгосрочной стратегии развития».
Смена руководства FlyArystan происходит на фоне ряда резонансных событий:
В Алматы суд вынес приговор бывшим сотрудникам Air Astana, обвиняемым в незаконной выписке билетов по сниженным тарифам. Трое подсудимых получили сроки от 8,5 до 9 лет лишения свободы.
Ранее в соцсети Threads появилось письмо от имени Рената Абулханова. Пользователь Бекзат Кулманов, назвавший себя другом Абулханова, заявил, что отказ «рисовать» показатели стал причиной негативного отношения руководства, отстранения от работы и последующего возбуждения уголовного дела.
Эти события усилили внимание к управленческим решениям компании и, по мнению экспертов, могли стать фактором смены руководства FlyArystan.
С назначением Йохана Эйдхагена компания вступает в новый период развития. Ожидается, что опыт международного менеджера и сильная команда Air Astana позволят:
усилить маркетинговую стратегию и операционную эффективность,
укрепить корпоративное управление и ESG-политики,
продолжить экспансию на внутреннем и международном рынке лоукост-авиаперевозок.
FlyArystan остаётся ключевым активом группы Air Astana, и эксперты прогнозируют, что изменения в руководстве помогут компании избежать прошлых ошибок и закрепить позиции в конкурентной отрасли.
