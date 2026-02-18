Курьера InDrive арестовали в Алматы за домогательства к девушке

В Алматы суд признал курьера виновным в деле о домогательствах к женщине. Мужчину задержали и назначили семь суток административного ареста по статье «Мелкое хулиганство» , сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Кадр из видео

Ход судебного разбирательства

По данным департамента полиции и Алматинского городского суда, мужчину привлекли к административной ответственности.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям квалифицировал его действия по статье 434 Кодекса об административных правонарушениях – «Мелкое хулиганство».

Суд постановил:

Признать мужчину виновным

Назначить семь суток ареста

При этом, несмотря на требование пострадавшей привлечь курьера к уголовной ответственности за сексуальное насилие, дело рассматривалось исключительно в рамках административного производства.

Как произошел инцидент

Событие имело место 14 февраля. Пострадавшая, Дарья, рассказала детали:

Курьер привёз ей цветы около 20:40

Букет был крупный, поэтому она попросила мужчину поставить корзину на пол в прихожей

После того как курьер зашёл в квартиру и поставил букет, он схватил Дарью за халат, распахнул его и коснулся груди

Женщина рассказала, что испытала сильный шок, сразу выгнала мужчину и с трудом закрыла дверь, находясь в состоянии стресса.

После инцидента Дарья отправила курьеру предупреждающее сообщение, на что получила грубый ответ с угрозой: «У тебя ничего не выйдет».

Комментарий InDrive

Сначала в компании InDrive сообщили, что ситуация находится на стадии проверки. Представитель сервиса уточняла, что ведётся внутреннее расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Позже в сервисе сообщили, что курьеру заблокировали аккаунт. Выяснилось, что он действительно работал в InDrive. При этом в компании пояснили, что после оформления доставки курьер и клиент решили продолжить заказ напрямую, вне приложения.

Итоги

Дело получило широкий резонанс в Алматы. Суд ограничился административной мерой, однако инцидент подчёркивает важность внимательного контроля над действиями сотрудников сервисов доставки и защиты прав клиентов.