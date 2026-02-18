Казахстанцам придется платить по-новому: что изменится в доставке из зарубежных магазинов

Покупатели из Казахстана, привыкшие к беспроблемным покупкам на зарубежных маркетплейсах, скоро столкнутся с новыми правилами таможенного оформления. Изменения коснутся категорий товаров, ставок пошлин и обязательного декларирования. Разбираемся, что именно ждет интернет-покупателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Раньше все покупки для личного использования назывались «товарами для личного пользования». Теперь такие товары выделят в отдельную категорию — «товары электронной торговли».
Это означает, что при пересечении границы они будут подлежать обязательному таможенному декларированию, что ранее касалось только отдельных категорий товаров.
Физическим лицам не нужно самим заполнять декларации. Все процедуры — от оформления до уплаты налогов и пошлин — возьмут на себя так называемые «операторы электронной торговли».
Процесс останется привычным для покупателя:
либо забираете посылку самостоятельно в пункте выдачи,
либо получаете доставку курьером на дом.
Но за кулисами теперь будет работать профессиональная структура, контролирующая всю цепочку.
Сейчас покупатели платят 15% от стоимости превышения лимита (200 евро) или не менее 2 евро за 1 кг, если посылка тяжелее 31 кг.
С вступлением поправок:
ставка пошлины составит 5% от всей стоимости товара, если она превышает 200 евро,
минимальная плата — 1 евро за 1 кг,
плюс НДС 16%.
То есть уплачивать придется по наибольшему из двух показателей — либо от стоимости, либо от веса.
Важно: порог стоимости — 200 евро — остается прежним, а весовой лимит отменяется. Если посылка дешевле 200 евро, платить ничего не нужно.
Новая глава Таможенного кодекса вводит понятие оператора электронной торговли.
Эти участники рынка несут ответственность за:
доставку и хранение товаров,
таможенное декларирование,
выдачу посылок покупателям.
Для них устанавливаются условия включения в реестр, права и обязанности, а также порядок приостановления деятельности или исключения из реестра.
Таким образом, государство создает профессиональную «цепочку ответственности» для контроля за международной интернет-торговлей.
Поправки к Таможенному кодексу ЕАЭС, подписанные Главой государства, начнут действовать после ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС.
На данный момент все страны ЕАЭС ратифицировали Протокол кроме Российской Федерации.
Это значит, что новые правила заработают официально только после окончательной синхронизации законодательства всех членов союза.
