18.02.2026, 18:17

Казахстанцам придется платить по-новому: что изменится в доставке из зарубежных магазинов

Новости Казахстана 0 333

Покупатели из Казахстана, привыкшие к беспроблемным покупкам на зарубежных маркетплейсах, скоро столкнутся с новыми правилами таможенного оформления. Изменения коснутся категорий товаров, ставок пошлин и обязательного декларирования. Разбираемся, что именно ждет интернет-покупателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: insales.ru
Фото: insales.ru

Новая классификация: «личное пользование» уходит в прошлое

Раньше все покупки для личного использования назывались «товарами для личного пользования». Теперь такие товары выделят в отдельную категорию — «товары электронной торговли».

Это означает, что при пересечении границы они будут подлежать обязательному таможенному декларированию, что ранее касалось только отдельных категорий товаров.

Таможенная декларация: кто за что отвечает

Физическим лицам не нужно самим заполнять декларации. Все процедуры — от оформления до уплаты налогов и пошлин — возьмут на себя так называемые «операторы электронной торговли».

Процесс останется привычным для покупателя:

  • либо забираете посылку самостоятельно в пункте выдачи,

  • либо получаете доставку курьером на дом.

Но за кулисами теперь будет работать профессиональная структура, контролирующая всю цепочку.

Изменение ставок пошлин: меньше, но сложнее

Сейчас покупатели платят 15% от стоимости превышения лимита (200 евро) или не менее 2 евро за 1 кг, если посылка тяжелее 31 кг.

С вступлением поправок:

  • ставка пошлины составит 5% от всей стоимости товара, если она превышает 200 евро,

  • минимальная плата — 1 евро за 1 кг,

  • плюс НДС 16%.

То есть уплачивать придется по наибольшему из двух показателей — либо от стоимости, либо от веса.

Важно: порог стоимости — 200 евро — остается прежним, а весовой лимит отменяется. Если посылка дешевле 200 евро, платить ничего не нужно.

Операторы электронной торговли: новые игроки и правила

Новая глава Таможенного кодекса вводит понятие оператора электронной торговли.

Эти участники рынка несут ответственность за:

  • доставку и хранение товаров,

  • таможенное декларирование,

  • выдачу посылок покупателям.

Для них устанавливаются условия включения в реестр, права и обязанности, а также порядок приостановления деятельности или исключения из реестра.

Таким образом, государство создает профессиональную «цепочку ответственности» для контроля за международной интернет-торговлей.

Когда вступят изменения в силу

Поправки к Таможенному кодексу ЕАЭС, подписанные Главой государства, начнут действовать после ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС.

На данный момент все страны ЕАЭС ратифицировали Протокол кроме Российской Федерации.

Это значит, что новые правила заработают официально только после окончательной синхронизации законодательства всех членов союза.

