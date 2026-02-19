Машины без опознавательных знаков начали следить за водителями в Казахстане

Скрытое патрулирование добралось до улиц Усть-Каменогорска. Теперь за соблюдением правил дорожного движения на аварийно опасных участках и оживлённых трассах наблюдает необычная «служба безопасности» — незаметная полицейская машина, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: кolesa.kz

Белый Chevrolet Cobalt без опознавательных знаков

Автомобиль, о котором предупреждают друг друга автомобилисты, выглядит почти как обычный белый Chevrolet Cobalt. Но у него есть одна особенность:

Синие полицейские номера

Отсутствие мигалок и любых знаков, указывающих на принадлежность к полиции

Эта «невидимка» появляется неожиданно — то на одной трассе, то на другой, тщательно наблюдая за водителями.

Как «Кордон Про» фиксирует нарушения

Секретное оружие патруля — современный комплекс фотовидеофиксации «Кордон Про». Хотя полицейские не раскрывают все детали, известно, что система способна фиксировать десятки нарушений ПДД:

Превышение скорости

Выезд на встречку и движение по трамвайным путям встречного направления

Езда без ремня безопасности

Пользование телефоном за рулём

Нарушение запрета на проезд грузового транспорта или движение грузовиков дальше второго ряда

Неостановка перед знаком Stop

Движение по обочине или выделенной полосе для общественного транспорта

Главная цель всех этих мер — повысить безопасность на дорогах и снизить аварийность.

Скрытые патрули по всей стране

Идея незаметного контроля за дорожным движением не нова. МВД Казахстана планирует расширить практику скрытого патрулирования и на загородные трассы:

Экипажи будут перемещаться на автомобилях без маркировки

Нарушения фиксируются автоматически

Взаимодействия с водителями не будет, а штрафы будут приходить через уведомления

Первые «невидимые» патрули появились ещё в Астане. Юристы критиковали эту практику как потенциально незаконную слежку, но с тех пор метод получил широкое распространение по регионам. В некоторых случаях видеофиксация теперь даже используется в машинах скорой помощи.

Что это значит для водителей

Теперь водителям Усть-Каменогорска стоит быть внимательнее, даже если кажется, что на дороге нет полиции. Белый Chevrolet Cobalt без мигалок может оказаться совсем не обычной машиной, а высокотехнологичной системой контроля, которая наблюдает за каждым движением на опасных и оживлённых участках.