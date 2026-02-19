18+
18.02.2026, 19:36

Машины без опознавательных знаков начали следить за водителями в Казахстане

Новости Казахстана 0 324

Скрытое патрулирование добралось до улиц Усть-Каменогорска. Теперь за соблюдением правил дорожного движения на аварийно опасных участках и оживлённых трассах наблюдает необычная «служба безопасности» — незаметная полицейская машина, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: кolesa.kz
Фото: кolesa.kz

Белый Chevrolet Cobalt без опознавательных знаков

Автомобиль, о котором предупреждают друг друга автомобилисты, выглядит почти как обычный белый Chevrolet Cobalt. Но у него есть одна особенность:

  • Синие полицейские номера

  • Отсутствие мигалок и любых знаков, указывающих на принадлежность к полиции

Эта «невидимка» появляется неожиданно — то на одной трассе, то на другой, тщательно наблюдая за водителями.

Как «Кордон Про» фиксирует нарушения

Секретное оружие патруля — современный комплекс фотовидеофиксации «Кордон Про». Хотя полицейские не раскрывают все детали, известно, что система способна фиксировать десятки нарушений ПДД:

  • Превышение скорости

  • Выезд на встречку и движение по трамвайным путям встречного направления

  • Езда без ремня безопасности

  • Пользование телефоном за рулём

  • Нарушение запрета на проезд грузового транспорта или движение грузовиков дальше второго ряда

  • Неостановка перед знаком Stop

  • Движение по обочине или выделенной полосе для общественного транспорта

Главная цель всех этих мер — повысить безопасность на дорогах и снизить аварийность.

Скрытые патрули по всей стране

Идея незаметного контроля за дорожным движением не нова. МВД Казахстана планирует расширить практику скрытого патрулирования и на загородные трассы:

  • Экипажи будут перемещаться на автомобилях без маркировки

  • Нарушения фиксируются автоматически

  • Взаимодействия с водителями не будет, а штрафы будут приходить через уведомления

Первые «невидимые» патрули появились ещё в Астане. Юристы критиковали эту практику как потенциально незаконную слежку, но с тех пор метод получил широкое распространение по регионам. В некоторых случаях видеофиксация теперь даже используется в машинах скорой помощи.

Что это значит для водителей

Теперь водителям Усть-Каменогорска стоит быть внимательнее, даже если кажется, что на дороге нет полиции. Белый Chevrolet Cobalt без мигалок может оказаться совсем не обычной машиной, а высокотехнологичной системой контроля, которая наблюдает за каждым движением на опасных и оживлённых участках.

