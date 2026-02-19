В государственных организациях Казахстана началась масштабная чистка

В казахстанских государственных организациях начинается масштабная чистка «висящих» вакансий. Пустые ставки, которые годами числились в штатах, теперь подлежат автоматическому сокращению вместе с выделенными на них средствами. Новое правило, утвержденное Министерством национальной экономики, направлено на оптимизацию расходов и повышение эффективности государственного аппарата, сообщает Lada.kz.
Ранее многие позиции в госорганизациях оставались формально открытыми годами, при этом реальной работы на них никто не выполнял. Теперь ситуация изменится:
Если вакансия не закрывается в течение шести месяцев, ее просто уберут из штатного расписания.
Параллельно пересматривается фонд оплаты труда, чтобы сэкономленные средства можно было перераспределить на реальные нужды.
Представители ведомства отмечают:
“Если в организации выявят длительные вакансии, исполнительный орган обязан подготовить обновленный план развития. В нем нужно обосновать изменения, указать, какие ставки сокращаются и как корректируется бюджет на зарплаты”.
Такие планы будут рассматриваться дважды в год — до 25 июня и до 25 декабря.
Новые правила не затрагивают:
Должности первых руководителей;
Сезонных работников;
Редкие и узкоспециализированные профессии;
Специалистов по уникальным технологическим направлениям;
Рабочие места, сохраняемые по закону.
Таким образом, изменения ориентированы исключительно на сокращение формальных и «пустых» ставок, без ущерба для ключевых функций госорганизаций.
Главная цель нововведения — рационализация бюджета и повышение эффективности государственного аппарата.
Власти хотят, чтобы в штатах оставались только реально работающие позиции.
Это позволит сократить неэффективные расходы и направить средства на актуальные задачи и проекты.
Иными словами, «под нож» уйдут те вакансии, которые существовали лишь на бумаге, освобождая бюджет для реальной работы и развития.
Комментарии0 комментарий(ев)