18.02.2026, 20:33

В государственных организациях Казахстана началась масштабная чистка

Новости Казахстана 0 244

В казахстанских государственных организациях начинается масштабная чистка «висящих» вакансий. Пустые ставки, которые годами числились в штатах, теперь подлежат автоматическому сокращению вместе с выделенными на них средствами. Новое правило, утвержденное Министерством национальной экономики, направлено на оптимизацию расходов и повышение эффективности государственного аппарата, сообщает Lada.kz. 

Фото: rutube.ru
Фото: rutube.ru

Почему вакансия может исчезнуть

Ранее многие позиции в госорганизациях оставались формально открытыми годами, при этом реальной работы на них никто не выполнял. Теперь ситуация изменится:

  • Если вакансия не закрывается в течение шести месяцев, ее просто уберут из штатного расписания.

  • Параллельно пересматривается фонд оплаты труда, чтобы сэкономленные средства можно было перераспределить на реальные нужды.

Представители ведомства отмечают:

“Если в организации выявят длительные вакансии, исполнительный орган обязан подготовить обновленный план развития. В нем нужно обосновать изменения, указать, какие ставки сокращаются и как корректируется бюджет на зарплаты”.

Такие планы будут рассматриваться дважды в год — до 25 июня и до 25 декабря.

Кого это не коснется

Новые правила не затрагивают:

  • Должности первых руководителей;

  • Сезонных работников;

  • Редкие и узкоспециализированные профессии;

  • Специалистов по уникальным технологическим направлениям;

  • Рабочие места, сохраняемые по закону.

Таким образом, изменения ориентированы исключительно на сокращение формальных и «пустых» ставок, без ущерба для ключевых функций госорганизаций.

Зачем это делают

Главная цель нововведения — рационализация бюджета и повышение эффективности государственного аппарата.

  • Власти хотят, чтобы в штатах оставались только реально работающие позиции.

  • Это позволит сократить неэффективные расходы и направить средства на актуальные задачи и проекты.

Иными словами, «под нож» уйдут те вакансии, которые существовали лишь на бумаге, освобождая бюджет для реальной работы и развития.

