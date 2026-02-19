18+
19.02.2026, 06:32

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Вашингтон

Новости Казахстана 0 507

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в столицу Соединённых Штатов. О поездке 19 февраля официально сообщила пресс-служба Акорды. Визит проходит по приглашению действующего президента США — Дональд Трамп, передает Lada.kz. 

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Участие в инаугурационном заседании Совета мира

Ключевым событием визита станет участие главы государства в инаугурационном заседании Совета мира. Ожидается, что на площадке форума соберутся лидеры государств и представители международных организаций, вовлечённых в процессы урегулирования региональных конфликтов.

Совет мира позиционируется как механизм координации усилий по:

  • предотвращению эскалации вооружённых конфликтов;

  • выработке дипломатических решений в кризисных регионах;

  • укреплению международной безопасности;

  • обеспечению устойчивой гуманитарной поддержки пострадавшим территориям.

Для Казахстана участие в подобной инициативе соответствует многолетнему курсу на продвижение диалога и миротворческих форматов на международной арене.

Фокус на ситуации в секторе Газа

Как ожидается, центральной темой саммита станет стабилизация обстановки в секторе Газа. Участники заседания намерены обсудить:

  • возможные шаги по снижению уровня напряжённости;

  • механизмы обеспечения долгосрочного перемирия;

  • гарантии безопасности мирного населения;

  • расширение гуманитарной помощи и восстановительных программ.

Предполагается, что в ходе обсуждений особое внимание будет уделено практическим инструментам поддержки региона — от дипломатических инициатив до координации гуманитарных поставок и международного финансирования.

Двусторонние встречи и переговоры

В рамках пребывания в Вашингтоне Касым-Жомарт Токаев также проведёт ряд встреч с:

  • лидерами зарубежных государств;

  • представителями администрации США;

  • официальными лицами, отвечающими за внешнюю политику и безопасность.

Ожидается, что в ходе переговоров стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, укрепления политического диалога и расширения партнёрства в различных сферах — от экономики и инвестиций до региональной безопасности.

Значение визита для Казахстана

Рабочая поездка в США демонстрирует активную внешнеполитическую позицию Казахстана и стремление страны участвовать в формировании глобальной повестки. Участие в международных миротворческих инициативах традиционно рассматривается Астаной как важный элемент многовекторной дипломатии.

Таким образом, визит в Вашингтон сочетает в себе как символическое, так и практическое значение: от участия в запуске нового международного формата до укрепления двусторонних связей на уровне глав государств.

