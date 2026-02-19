18+
19.02.2026, 07:03

Минздрав Казахстана обратился с предупреждением к верующим

Новости Казахстана 0 462

С началом священного месяца Рамазан Министерство здравоохранения Казахстана выступило с официальным обращением к верующим. В ведомстве напомнили: пост — это не только духовная практика, но и серьезная нагрузка на организм, особенно при изменении режима питания, сна и физической активности, сообщает Lada.kz. 

Ранее в Духовное управление мусульман Казахстана сообщили, что первый день Рамазана в 2026 году приходится на 19 февраля. В связи с этим врачи призвали граждан внимательно отнестись к своему самочувствию и соблюдать ряд рекомендаций, чтобы избежать осложнений.

Организм в новом ритме: что меняется во время поста

По данным Минздрава, в период Рамазана привычный распорядок дня существенно трансформируется:

  • сокращается или смещается время сна;

  • меняется частота и объем приемов пищи;

  • возрастает нагрузка на пищеварительную систему в вечерние часы;

  • снижается уровень жидкости в течение дня.

Все эти факторы могут привести к слабости, обезвоживанию, скачкам давления, обострению хронических заболеваний. Чтобы пост прошел безопасно, важно заранее скорректировать образ жизни.

Вода — главный союзник: как избежать обезвоживания

Одна из ключевых рекомендаций врачей касается питьевого режима.

Медики советуют:

  • употреблять воду между ифтаром и сухуром;

  • пить небольшими порциями в течение вечера и ночи;

  • не заменять воду исключительно сладкими напитками или чаем.

Недостаток жидкости может вызвать головную боль, головокружение и снижение работоспособности. Особенно это важно учитывать людям с хроническими заболеваниями.

Не переедать после заката: умеренность — залог комфорта

После длительного воздержания от еды организм особенно чувствителен к объему и составу пищи. В Минздраве рекомендуют:

  • есть медленно, без спешки;

  • разделять прием пищи на небольшие порции;

  • учитывать индивидуальные особенности организма.

Переедание в вечерние часы может привести к тяжести в желудке, изжоге и нарушению сна.

Сухур обязателен: энергия на весь день

Предрассветный прием пищи — важнейший элемент поста.

Специалисты подчеркивают: пропуск сухура увеличивает риск слабости и резкого падения энергии в течение дня. Полноценный завтрак до рассвета помогает поддерживать работоспособность и снижает вероятность головокружения.

Меньше сахара и соли: чем заменить сладости

В ведомстве советуют ограничить:

  • сладкие десерты;

  • избыточное количество соли;

  • жирные блюда.

Вместо традиционных сладостей лучше выбрать фрукты с высоким содержанием воды — арбуз, дыню и сезонные плоды. Они помогают восполнить уровень жидкости и при этом не перегружают организм.

Движение — даже во время поста

Несмотря на ограничения, полностью отказываться от физической активности не стоит.

Врачи рекомендуют:

  • сохранять умеренную подвижность;

  • выходить на вечерние прогулки;

  • избегать чрезмерных нагрузок в дневное время.

Легкая активность улучшает обмен веществ и общее самочувствие.

Рамазан как шанс изменить привычки

Отдельно в Минздраве подчеркнули: священный месяц может стать отправной точкой для отказа от вредных привычек.

Пост помогает дисциплинировать себя и лучше контролировать желания. Это благоприятное время, чтобы попробовать отказаться от курения и задуматься о долгосрочном укреплении здоровья.

Главное — слушать свой организм

Медики напоминают: при наличии хронических заболеваний, беременности или ухудшении самочувствия необходимо проконсультироваться с врачом. Пост не должен становиться причиной серьезных проблем со здоровьем.

Рамазан — это период духовного очищения и внутренней работы. Но забота о теле, подчеркивают специалисты, также остается важной частью этого пути.

