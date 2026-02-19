Минздрав Казахстана обратился с предупреждением к верующим

С началом священного месяца Рамазан Министерство здравоохранения Казахстана выступило с официальным обращением к верующим. В ведомстве напомнили: пост — это не только духовная практика, но и серьезная нагрузка на организм, особенно при изменении режима питания, сна и физической активности, сообщает Lada.kz.
Ранее в Духовное управление мусульман Казахстана сообщили, что первый день Рамазана в 2026 году приходится на 19 февраля. В связи с этим врачи призвали граждан внимательно отнестись к своему самочувствию и соблюдать ряд рекомендаций, чтобы избежать осложнений.
По данным Минздрава, в период Рамазана привычный распорядок дня существенно трансформируется:
сокращается или смещается время сна;
меняется частота и объем приемов пищи;
возрастает нагрузка на пищеварительную систему в вечерние часы;
снижается уровень жидкости в течение дня.
Все эти факторы могут привести к слабости, обезвоживанию, скачкам давления, обострению хронических заболеваний. Чтобы пост прошел безопасно, важно заранее скорректировать образ жизни.
Одна из ключевых рекомендаций врачей касается питьевого режима.
Медики советуют:
употреблять воду между ифтаром и сухуром;
пить небольшими порциями в течение вечера и ночи;
не заменять воду исключительно сладкими напитками или чаем.
Недостаток жидкости может вызвать головную боль, головокружение и снижение работоспособности. Особенно это важно учитывать людям с хроническими заболеваниями.
После длительного воздержания от еды организм особенно чувствителен к объему и составу пищи. В Минздраве рекомендуют:
есть медленно, без спешки;
разделять прием пищи на небольшие порции;
учитывать индивидуальные особенности организма.
Переедание в вечерние часы может привести к тяжести в желудке, изжоге и нарушению сна.
Предрассветный прием пищи — важнейший элемент поста.
Специалисты подчеркивают: пропуск сухура увеличивает риск слабости и резкого падения энергии в течение дня. Полноценный завтрак до рассвета помогает поддерживать работоспособность и снижает вероятность головокружения.
В ведомстве советуют ограничить:
сладкие десерты;
избыточное количество соли;
жирные блюда.
Вместо традиционных сладостей лучше выбрать фрукты с высоким содержанием воды — арбуз, дыню и сезонные плоды. Они помогают восполнить уровень жидкости и при этом не перегружают организм.
Несмотря на ограничения, полностью отказываться от физической активности не стоит.
Врачи рекомендуют:
сохранять умеренную подвижность;
выходить на вечерние прогулки;
избегать чрезмерных нагрузок в дневное время.
Легкая активность улучшает обмен веществ и общее самочувствие.
Отдельно в Минздраве подчеркнули: священный месяц может стать отправной точкой для отказа от вредных привычек.
Пост помогает дисциплинировать себя и лучше контролировать желания. Это благоприятное время, чтобы попробовать отказаться от курения и задуматься о долгосрочном укреплении здоровья.
Медики напоминают: при наличии хронических заболеваний, беременности или ухудшении самочувствия необходимо проконсультироваться с врачом. Пост не должен становиться причиной серьезных проблем со здоровьем.
Рамазан — это период духовного очищения и внутренней работы. Но забота о теле, подчеркивают специалисты, также остается важной частью этого пути.
