Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
19.02.2026, 07:22

Соломоново решение в Конституции для многонациональной страны: казахский и русский — наряду, а не в конфликте

Новости Казахстана 0 1 290

После принятия новой Конституции Казахстана русский язык сохранит своё использование во взаимодействии государства и общества, считают эксперты. Политологи и общественные деятели отмечают, что изменения в основном законе лишь уточняют формулировки, не снижая значимости русского как рабочего языка в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Казахстанский политолог Максим Крамаренко, заместитель председателя Всемирного координационного совета российских соотечественников, подчеркнул на пресс-конференции на площадке Sputnik Казахстан, что новый Основной закон страны лишь корректирует одну формулировку.

«Ранее в Конституции использовалось слово «наравне», теперь — «наряду». Смысл сохраняется: русский язык остаётся в официальном обороте», — отметил он.

По словам Крамаренко, русский язык никогда не был государственным, однако согласно Конституции 1995 года имел особый статус. При этом приоритет остаётся за казахским языком, что подтверждено постановлением Конституционного совета 2007 года. Эти нормы нашли отражение и в новой редакции Конституции.

Русский язык объединяет сотни народов

Казахстанский политолог Эдуард Полетаев сравнил сохранение статуса русского языка с «соломоновым решением». По его словам, в стране проживает более ста этносов, и многие используют русский язык как рабочий:

  • русские и славяне;

  • корейцы;

  • уйгуры;

  • часть тюркоязычных групп.

«Речь не только о численности русских людей, а о языковой реальности повседневного общения», — подчеркнул эксперт.

Чувствительная тема в политическом контексте

Полетаев добавил, что вопросы русского языка вызывают сильную эмоциональную реакцию и требуют осторожности при обсуждении в парламенте. Несмотря на это, он видит положительную динамику:

  • число носителей казахского языка растёт;

  • роль государственного языка расширяется;

  • при этом русский язык продолжает выполнять функцию объединяющего коммуникационного инструмента.

«Эволюционно казахский язык укрепляет позиции, а русский язык остаётся связующим звеном между этносами», — отметил он.

Русский язык и международные связи

Эксперты подчеркнули, что русский язык важен не только внутри страны, но и на международной арене. Он используется в ключевых организациях:

  • ЕАЭС;

  • ОДКБ;

  • СНГ;

  • ШОС;

и является одним из официальных языков ООН, что усиливает международную значимость Казахстана.

Комфортное языковое пространство для всех

Риззат Тасым, руководитель Центра изучения общественных процессов Казахстанского института общественного развития, подчеркнул:

«Сохранение особого статуса русского языка позволяет развивать страну, не ущемляя казахский как государственный и создавая комфортное языковое пространство для всего населения».

Таким образом, новая Конституция фиксирует баланс: казахский язык остаётся приоритетным, русский — объединяющим и рабочим, обеспечивая связь между различными этническими группами и поддерживая международные коммуникации.

