Қасиетті Рамазан құтты болсын»: Президент обратился к мусульманам Казахстана

Сегодня, 19 февраля 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам Казахстана с поздравительной речью в честь начала священного месяца Рамазан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
В своем обращении президент подчеркнул значимость Рамазана для мусульман всего мира:
"Уважаемые соотечественники!
От всей души поздравляю вас с началом священного для всех мусульман месяца Рамазан!
Для десятков и сотен миллионов людей это время духовного очищения, нравственного самосовершенствования, проявления милосердия и сострадания к ближнему.
Ораза прививает стойкость и терпение, а также взращивает такие лучшие человеческие качества, как скромность, ответственность и добропорядочность."
Президент отметил, что Рамазан — это время осознанного восприятия духовных ценностей, а также оценки происходящих в мире процессов:
"Духовные ценности Оразы следует воспринимать осознанно, зрело, комплексно оценивая происходящие вокруг нас сложные процессы. И это тоже проявление правильного понимания могущества и милости Всевышнего."
В своем обращении Токаев связал духовное начало месяца с современными процессами в Казахстане:
"Казахстан вступил в эпоху исторической по своей сути трансформации и модернизации. На республиканский референдум представлен проект новой народной Конституции. Это Основной закон, определяющий развитие нашего государства по пути прогресса и справедливости.
Документ олицетворяет собой укрепление нашей многовековой государственности, повышение эффективности политических, гражданских, экономических институтов, направлен на защиту прав человека."
Президент подчеркнул, что традиционные духовные и культурные ценности тесно связаны с формированием нового национального менталитета:
"Всячески оберегая и поддерживая традиционные духовные и культурные ценности, мы формируем новый национальный менталитет, правильно воспринимающий и поддерживающий такие общественные принципы, как Верховенство права и законности, Порядок и Чистота, Справедливость и Патриотизм. Все эти принципы созвучны вечным ценностям священного Рамазана.
В цивилизованном обществе знаний, чистоты, добрых помыслов священный Рамазан обретет новую духовную силу и благотворно повлияет на всех добропорядочных людей."
В завершение своего обращения президент поздравил мусульманскую общину Казахстана:
"Қасиетті Рамазан құтты болсын, мұсылман жамағаты!"
Комментарии0 комментарий(ев)