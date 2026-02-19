18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.02.2026, 08:17

Қасиетті Рамазан құтты болсын»: Президент обратился к мусульманам Казахстана

Новости Казахстана 0 386

Сегодня, 19 февраля 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам Казахстана с поздравительной речью в честь начала священного месяца Рамазан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Слова поздравления и духовный смысл Рамазана

В своем обращении президент подчеркнул значимость Рамазана для мусульман всего мира:

"Уважаемые соотечественники!
От всей души поздравляю вас с началом священного для всех мусульман месяца Рамазан!
Для десятков и сотен миллионов людей это время духовного очищения, нравственного самосовершенствования, проявления милосердия и сострадания к ближнему.
Ораза прививает стойкость и терпение, а также взращивает такие лучшие человеческие качества, как скромность, ответственность и добропорядочность."

Президент отметил, что Рамазан — это время осознанного восприятия духовных ценностей, а также оценки происходящих в мире процессов:

"Духовные ценности Оразы следует воспринимать осознанно, зрело, комплексно оценивая происходящие вокруг нас сложные процессы. И это тоже проявление правильного понимания могущества и милости Всевышнего."

Рамазан на фоне трансформаций страны

В своем обращении Токаев связал духовное начало месяца с современными процессами в Казахстане:

"Казахстан вступил в эпоху исторической по своей сути трансформации и модернизации. На республиканский референдум представлен проект новой народной Конституции. Это Основной закон, определяющий развитие нашего государства по пути прогресса и справедливости.
Документ олицетворяет собой укрепление нашей многовековой государственности, повышение эффективности политических, гражданских, экономических институтов, направлен на защиту прав человека."

Ценности Рамазана и национальный менталитет

Президент подчеркнул, что традиционные духовные и культурные ценности тесно связаны с формированием нового национального менталитета:

"Всячески оберегая и поддерживая традиционные духовные и культурные ценности, мы формируем новый национальный менталитет, правильно воспринимающий и поддерживающий такие общественные принципы, как Верховенство права и законности, Порядок и Чистота, Справедливость и Патриотизм. Все эти принципы созвучны вечным ценностям священного Рамазана.
В цивилизованном обществе знаний, чистоты, добрых помыслов священный Рамазан обретет новую духовную силу и благотворно повлияет на всех добропорядочных людей."

Заключительное поздравление

В завершение своего обращения президент поздравил мусульманскую общину Казахстана:

"Қасиетті Рамазан құтты болсын, мұсылман жамағаты!"

