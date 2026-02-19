18+
19.02.2026, 09:36

Почему стоит верить в тенге: прогнозы крупнейших банков мира

Новости Казахстана 0 465

Казахстанский тенге демонстрирует редкую для развивающихся рынков устойчивость, вызывая удивление у зарубежных аналитиков. По данным ведущих международных банков, нынешний период «валютного штиля» может стать самым продолжительным за последние 18 лет, что открывает новые возможности для инвесторов и бизнеса, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Исторический штиль на развивающихся рынках

Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co. отметили уникальный период низкой волатильности валют стран с формирующейся экономикой (Emerging Markets, EM), который длится уже почти 200 дней.

  • EM-рынки включают такие страны, как Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Турция, Польша, Казахстан, ЮАР и ряд государств Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

  • Их валюты и финансовые инструменты обычно характеризуются высокой доходностью и чувствительностью к мировым процентным ставкам и потокам капитала.

По данным экспертов, если текущий «штиль» продлится еще неделю и превысит отметку в 208 дней, это станет абсолютным рекордом стабильности с 2000 года. Для Казахстана это превращается в «окно возможностей»: тенге становится предсказуемым инструментом для международных расчетов и инвестиций.

Кэрри-трейд как двигатель стабильности

Главным катализатором стабильности валют развивающихся стран аналитики называют стратегию кэрри-трейд. Суть ее проста: инвесторы берут займы в странах с низкими процентными ставками (например, G7) и вкладывают их в активы с высокой доходностью, включая казахстанский тенге.

Причины привлекательности тенге в начале 2026 года:

  • Высокие ставки Национального банка РК, существенно превышающие показатели США и Европы.

  • Стабильные котировки на энергоносители, поддерживающие платежный баланс страны.

  • Центральные банки развивающихся стран начали повышать ставки раньше ФРС США, что позволило создать финансовый резерв прочности.

Еще осенью 2025 года Bank of America включил тенге в тройку наиболее доходных валют на рынке EEMEA.

Прогнозы и риски на ближайшие месяцы

Зарубежные финансисты ожидают, что в ближайшие три месяца курс тенге к доллару останется в узком коридоре. Поддержку национальной валюте обеспечивают:

  • Внешние инвестиции и интерес международных инвесторов.

  • Плановые продажи валюты из Национального фонда РК, которые в 2026 году оцениваются в сотни миллионов долларов ежемесячно.

Тем не менее эксперты Bloomberg отмечают: резкая смена риторики ведущих центробанков мира способна нарушить текущую хрупкую гармонию. На данный момент «штиль» на рынках EM сохраняется, что делает стабильность тенге предсказуемой как минимум до конца весны 2026 года.

Вывод: Казахстанский тенге превращается в редкий пример валютной устойчивости среди развивающихся стран. Международные инвесторы воспринимают его как надежный инструмент, а текущая ситуация создает благоприятные условия для бизнеса, торговли и долгосрочных вложений.

