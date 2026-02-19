Казахстан ввёл обязательное согласование выступлений зарубежных артистов с властями

В Казахстане вступил в силу новый закон, который серьезно меняет правила проведения концертов и культурных мероприятий с участием зарубежных исполнителей. Теперь артисты и организаторы должны согласовывать содержание выступлений с властями, что вызвало широкий резонанс в музыкальном и творческом сообществе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки и развития креативных индустрий». Согласно документу:
Иностранные артисты обязаны заранее согласовывать тексты и программу своих выступлений с государственными органами.
Организаторы мероприятий должны направлять заявку на согласование не позднее чем за 30 рабочих дней до события.
В случае несоблюдения требований или выявления нарушений, власти имеют право приостановить или запретить проведение мероприятия.
По словам вице-министра культуры Казахстана Алексея Кочетова, закон направлен на защиту национального строя и предотвращение угроз общественной стабильности. Ведомство подчеркивает, что ограничения касаются не творчества как такового, а контента, который может противоречить законам страны.
Эксперты отмечают, что новые правила могут повлиять на:
График гастролей зарубежных звезд, так как согласование теперь занимает значительное время.
Креативные форматы концертов, поскольку часть контента может быть отклонена или изменена.
Организаторов культурных мероприятий, которым придется планировать шоу за несколько месяцев и учитывать возможные корректировки.
Согласно пресс-службе, документ вносит поправки сразу в четыре закона:
«О культуре» – регулирует общие принципы организации культурных мероприятий.
«О кинематографии» – влияет на демонстрацию иностранных фильмов и видеоконтента.
«О государственной молодежной политике» – косвенно регулирует участие молодежи в массовых событиях.
«О государственном имуществе» – уточняет порядок использования государственных площадок и ресурсов для культурных мероприятий.
Пока реакция артистов и публики варьируется:
Некоторые иностранные музыканты выражают озабоченность из-за возможных ограничений творчества.
Организаторы культурных событий отмечают повышенные требования к бюрократии и планированию.
В обществе активно обсуждается, как закон повлияет на доступ казахстанской публики к мировым звездам.
