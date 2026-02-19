Казахстан ввёл обязательное согласование выступлений зарубежных артистов с властями

В Казахстане вступил в силу новый закон, который серьезно меняет правила проведения концертов и культурных мероприятий с участием зарубежных исполнителей. Теперь артисты и организаторы должны согласовывать содержание выступлений с властями, что вызвало широкий резонанс в музыкальном и творческом сообществе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: pop-music.ru

Новый закон: что изменилось

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки и развития креативных индустрий». Согласно документу:

Иностранные артисты обязаны заранее согласовывать тексты и программу своих выступлений с государственными органами.

Организаторы мероприятий должны направлять заявку на согласование не позднее чем за 30 рабочих дней до события.

В случае несоблюдения требований или выявления нарушений, власти имеют право приостановить или запретить проведение мероприятия.

Мотивировка закона

По словам вице-министра культуры Казахстана Алексея Кочетова, закон направлен на защиту национального строя и предотвращение угроз общественной стабильности. Ведомство подчеркивает, что ограничения касаются не творчества как такового, а контента, который может противоречить законам страны.

Влияние на индустрию

Эксперты отмечают, что новые правила могут повлиять на:

График гастролей зарубежных звезд , так как согласование теперь занимает значительное время.

Креативные форматы концертов , поскольку часть контента может быть отклонена или изменена.

Организаторов культурных мероприятий, которым придется планировать шоу за несколько месяцев и учитывать возможные корректировки.

Какие законы изменились

Согласно пресс-службе, документ вносит поправки сразу в четыре закона:

«О культуре» – регулирует общие принципы организации культурных мероприятий. «О кинематографии» – влияет на демонстрацию иностранных фильмов и видеоконтента. «О государственной молодежной политике» – косвенно регулирует участие молодежи в массовых событиях. «О государственном имуществе» – уточняет порядок использования государственных площадок и ресурсов для культурных мероприятий.

Реакция общества

Пока реакция артистов и публики варьируется: