Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.02.2026, 09:56

Казахстан ввёл обязательное согласование выступлений зарубежных артистов с властями

Новости Казахстана 0 365

В Казахстане вступил в силу новый закон, который серьезно меняет правила проведения концертов и культурных мероприятий с участием зарубежных исполнителей. Теперь артисты и организаторы должны согласовывать содержание выступлений с властями, что вызвало широкий резонанс в музыкальном и творческом сообществе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: pop-music.ru
Фото: pop-music.ru

Новый закон: что изменилось

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки и развития креативных индустрий». Согласно документу:

  • Иностранные артисты обязаны заранее согласовывать тексты и программу своих выступлений с государственными органами.

  • Организаторы мероприятий должны направлять заявку на согласование не позднее чем за 30 рабочих дней до события.

  • В случае несоблюдения требований или выявления нарушений, власти имеют право приостановить или запретить проведение мероприятия.

Мотивировка закона

По словам вице-министра культуры Казахстана Алексея Кочетова, закон направлен на защиту национального строя и предотвращение угроз общественной стабильности. Ведомство подчеркивает, что ограничения касаются не творчества как такового, а контента, который может противоречить законам страны.

Влияние на индустрию

Эксперты отмечают, что новые правила могут повлиять на:

  • График гастролей зарубежных звезд, так как согласование теперь занимает значительное время.

  • Креативные форматы концертов, поскольку часть контента может быть отклонена или изменена.

  • Организаторов культурных мероприятий, которым придется планировать шоу за несколько месяцев и учитывать возможные корректировки.

Какие законы изменились

Согласно пресс-службе, документ вносит поправки сразу в четыре закона:

  1. «О культуре» – регулирует общие принципы организации культурных мероприятий.

  2. «О кинематографии» – влияет на демонстрацию иностранных фильмов и видеоконтента.

  3. «О государственной молодежной политике» – косвенно регулирует участие молодежи в массовых событиях.

  4. «О государственном имуществе» – уточняет порядок использования государственных площадок и ресурсов для культурных мероприятий.

Реакция общества

Пока реакция артистов и публики варьируется:

  • Некоторые иностранные музыканты выражают озабоченность из-за возможных ограничений творчества.

  • Организаторы культурных событий отмечают повышенные требования к бюрократии и планированию.

  • В обществе активно обсуждается, как закон повлияет на доступ казахстанской публики к мировым звездам.

