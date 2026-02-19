На сколько вырастут тарифы на отопление в Казахстане после окончания моратория

С марта 2026 года в Казахстане завершится мораторий на рост тарифов на коммунальные услуги, включая отопление. Управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев рассказал LS , чего ждать жителям страны: повышение цен возможно, но незначительное — около 10–12% максимум, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Суровые зимы и вызовы отрасли

Сезон 2025–2026 проходит для казахстанской системы теплоснабжения в непростых условиях. Морозы держатся устойчиво по всей стране, а отрасль сталкивается с последствиями прошлых решений.

В конце 2025 года тарифы на услуги ЖКХ были заморожены.

Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал новый национальный проект по угольной генерации.

Несмотря на добычу 110 млн тонн угля и производство 123 млрд кВт·ч электроэнергии, мощности уже недостаточно для цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.

Хайрушев отмечает, что это одновременно и вызов, и точка роста для энергетического сектора.

Исторические показатели генерации и состояние сетей

Согласно данным Министерства энергетики, в текущем отопительном сезоне достигнут исторический максимум генерации — 17,3 тыс. МВт, что на 7% выше предыдущего периода. Износ ТЭЦ снижен с 64% до 61%, а службы работают в режиме повышенной готовности.

Однако старые сети и станции остаются проблемой. Большая часть инвестиций в последние годы направлялась на поддержание существующих мощностей, а не на строительство новых. Поэтому планы выйти на профицит уже к 2027 году выглядят амбициозно.

Почему счета растут, хотя тариф заморожен

Хайрушев подчеркивает важность различия между тарифом и фактическим потреблением:

Тариф за 1 Гкал остается прежним, но итоговая сумма зависит от объема потребления.

В холодные месяцы (декабрь −10 °C, январь −17 °C) система автоматически увеличивает подачу тепла.

Потребление фиксируется приборами учета, что отражается на счетах населения.

Таким образом, рост платежей — следствие увеличенного потребления, а не повышения тарифа.

Советские трубы под современную нагрузку

Фундаментальная проблема отрасли — старая инфраструктура. Большинство теплотрасс, ТЭЦ и котельных построены в 1970–1980-х годах, рассчитаны на меньшую плотность населения и другие нагрузки. Сегодня города выросли, потребителей стало больше, а износ сетей увеличивается.

В ряде областей реальная себестоимость тепла превышает тариф в 1,5–2,5 раза.

Разница покрывалась перекрестными субсидиями и экономией на ремонтах, что привело к накоплению износа.

Сравнение с зарубежными странами

Для понимания масштаба:

Тарифы в Казахстане на 2025 год: от 3 929 тенге за Гкал в Астане до 7 180 тенге в Уральске.

В Европе: Германия — около 60 000 тенге в месяц, Франция — более 44 000, страны Балтии — 51–77 000 тенге.

При этом казахстанская система обеспечивает не только тепло и горячую воду, но и полностью обслуживает котлы, что экономит усилия и ресурсы населения.

Модернизация требует триллионов тенге и кадров

Национальный проект по модернизации инфраструктуры оценивается в триллионы тенге. Но деньги — не единственный фактор. Отрасли нужны квалифицированные инженеры, специалисты по цифровым системам, автоматизации и мониторингу сетей.

Хайрушев подчеркивает: новые трубы и станции без кадров не обеспечат устойчивость системы. Это также требует отдельного формирования тарифов и долгосрочного планирования.

Прозрачное ценообразование — ключ к надежности

Эксперт резюмирует: