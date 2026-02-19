На сколько вырастут тарифы на отопление в Казахстане после окончания моратория

С марта 2026 года в Казахстане завершится мораторий на рост тарифов на коммунальные услуги, включая отопление. Управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев рассказал LS, чего ждать жителям страны: повышение цен возможно, но незначительное — около 10–12% максимум, сообщает Lada.kz.
Сезон 2025–2026 проходит для казахстанской системы теплоснабжения в непростых условиях. Морозы держатся устойчиво по всей стране, а отрасль сталкивается с последствиями прошлых решений.
В конце 2025 года тарифы на услуги ЖКХ были заморожены.
Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал новый национальный проект по угольной генерации.
Несмотря на добычу 110 млн тонн угля и производство 123 млрд кВт·ч электроэнергии, мощности уже недостаточно для цифровизации и внедрения искусственного интеллекта.
Хайрушев отмечает, что это одновременно и вызов, и точка роста для энергетического сектора.
Согласно данным Министерства энергетики, в текущем отопительном сезоне достигнут исторический максимум генерации — 17,3 тыс. МВт, что на 7% выше предыдущего периода. Износ ТЭЦ снижен с 64% до 61%, а службы работают в режиме повышенной готовности.
Однако старые сети и станции остаются проблемой. Большая часть инвестиций в последние годы направлялась на поддержание существующих мощностей, а не на строительство новых. Поэтому планы выйти на профицит уже к 2027 году выглядят амбициозно.
Хайрушев подчеркивает важность различия между тарифом и фактическим потреблением:
Тариф за 1 Гкал остается прежним, но итоговая сумма зависит от объема потребления.
В холодные месяцы (декабрь −10 °C, январь −17 °C) система автоматически увеличивает подачу тепла.
Потребление фиксируется приборами учета, что отражается на счетах населения.
Таким образом, рост платежей — следствие увеличенного потребления, а не повышения тарифа.
Фундаментальная проблема отрасли — старая инфраструктура. Большинство теплотрасс, ТЭЦ и котельных построены в 1970–1980-х годах, рассчитаны на меньшую плотность населения и другие нагрузки. Сегодня города выросли, потребителей стало больше, а износ сетей увеличивается.
В ряде областей реальная себестоимость тепла превышает тариф в 1,5–2,5 раза.
Разница покрывалась перекрестными субсидиями и экономией на ремонтах, что привело к накоплению износа.
Для понимания масштаба:
Тарифы в Казахстане на 2025 год: от 3 929 тенге за Гкал в Астане до 7 180 тенге в Уральске.
В Европе: Германия — около 60 000 тенге в месяц, Франция — более 44 000, страны Балтии — 51–77 000 тенге.
При этом казахстанская система обеспечивает не только тепло и горячую воду, но и полностью обслуживает котлы, что экономит усилия и ресурсы населения.
Национальный проект по модернизации инфраструктуры оценивается в триллионы тенге. Но деньги — не единственный фактор. Отрасли нужны квалифицированные инженеры, специалисты по цифровым системам, автоматизации и мониторингу сетей.
Хайрушев подчеркивает: новые трубы и станции без кадров не обеспечат устойчивость системы. Это также требует отдельного формирования тарифов и долгосрочного планирования.
Эксперт резюмирует:
«Сдерживание цен сегодня — временная мера. В долгосрочной перспективе система должна опираться на прозрачное и экономически обоснованное ценообразование. Только так можно гарантировать надежность и предсказуемость теплоснабжения в условиях сурового климата и растущей нагрузки на инфраструктуру».
