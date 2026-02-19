Картофель по 200 или по 600? Вице-министр сельского хозяйства ответил на главные опасения казахстанцев

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан прокомментировало ситуацию на продовольственном рынке. Несмотря на традиционные опасения граждан, связанные с весенним подорожанием, профильное ведомство сохраняет оптимистичный настрой и обещает сдерживать стоимость социально значимых товаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Текущая ситуация: статистика против ощущений

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов в ходе брифинга в правительстве опроверг мнение о резком скачке цен в начале года. Согласно официальным данным, ситуация выглядит следующим образом:

Общий рост: С начала 2026 года индекс цен на социально значимые товары увеличился всего на 0,6% .

Еженедельная динамика: За вторую неделю февраля средний рост составил лишь 0,2% .

Хлеб и мука: Цены на эти категории выросли на 0,4% и 0,3% соответственно. Основной причиной здесь называют экспортный потенциал — после сбора урожая казахстанская пшеница активно уходит на внешние рынки, что традиционно подтягивает внутренние цены.

Сезонный фактор: какие продукты в зоне риска

Минсельхоз признает, что некоторое подорожание неизбежно, однако оно носит исключительно сезонный характер. В «красной зоне» находятся овощи, запасы которых к весне начинают сокращаться:

Капуста и морковь. Картофель. Помидоры.

Рост цен на эти позиции министерство считает естественным процессом для межсезонья. Тем не менее, общие ожидания по инфляции в этом сегменте остаются в рамках 1%.

Меры по сдерживанию цен: импорт без посредников

Чтобы не допустить спекулятивного роста в критический период (март-апрель), правительство применяет несколько инструментов:

Товарные интервенции: В настоящее время началось активное «разбронирование» стабилизационных фондов. Овощи из госзапасов поступают на прилавки по фиксированным ценам.

Прямые поставки: Министерство торговли прорабатывает контракты с зарубежными поставщиками. Главная цель — исключить цепочки посредников, которые зачастую накручивают стоимость импортной продукции.

Контроль импорта: В этом году объем ввозимых товаров ожидается ниже, чем в прошлом, что говорит о достаточности собственных запасов.

Гарантии на овощи: будет ли картофель по 600 тенге?

Особое внимание журналистов было приковано к стоимости «борщевого набора». Памятуя о дефиците прошлых лет, когда цены на лук и морковь били рекорды, вице-министр озвучил конкретный прогноз: