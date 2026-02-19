Картофель по 200 или по 600? Вице-министр сельского хозяйства ответил на главные опасения казахстанцев

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан прокомментировало ситуацию на продовольственном рынке. Несмотря на традиционные опасения граждан, связанные с весенним подорожанием, профильное ведомство сохраняет оптимистичный настрой и обещает сдерживать стоимость социально значимых товаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов в ходе брифинга в правительстве опроверг мнение о резком скачке цен в начале года. Согласно официальным данным, ситуация выглядит следующим образом:
Общий рост: С начала 2026 года индекс цен на социально значимые товары увеличился всего на 0,6%.
Еженедельная динамика: За вторую неделю февраля средний рост составил лишь 0,2%.
Хлеб и мука: Цены на эти категории выросли на 0,4% и 0,3% соответственно. Основной причиной здесь называют экспортный потенциал — после сбора урожая казахстанская пшеница активно уходит на внешние рынки, что традиционно подтягивает внутренние цены.
Минсельхоз признает, что некоторое подорожание неизбежно, однако оно носит исключительно сезонный характер. В «красной зоне» находятся овощи, запасы которых к весне начинают сокращаться:
Капуста и морковь.
Картофель.
Помидоры.
Рост цен на эти позиции министерство считает естественным процессом для межсезонья. Тем не менее, общие ожидания по инфляции в этом сегменте остаются в рамках 1%.
Чтобы не допустить спекулятивного роста в критический период (март-апрель), правительство применяет несколько инструментов:
Товарные интервенции: В настоящее время началось активное «разбронирование» стабилизационных фондов. Овощи из госзапасов поступают на прилавки по фиксированным ценам.
Прямые поставки: Министерство торговли прорабатывает контракты с зарубежными поставщиками. Главная цель — исключить цепочки посредников, которые зачастую накручивают стоимость импортной продукции.
Контроль импорта: В этом году объем ввозимых товаров ожидается ниже, чем в прошлом, что говорит о достаточности собственных запасов.
Особое внимание журналистов было приковано к стоимости «борщевого набора». Памятуя о дефиците прошлых лет, когда цены на лук и морковь били рекорды, вице-министр озвучил конкретный прогноз:
«Картофель прошлого урожая не будет стоить 500–600 тенге. Я считаю, что цена сохранится в районе 200 тенге», — заявил Азат Султанов, взяв на себя ответственность за этот сектор как курирующий замглавы ведомства.
