Настоящая цена выживания в Казахстане: тысячи граждан работают без выходных ради дополнительного дохода

В Казахстане формально нет кризиса занятости: более 95% экономически активных граждан имеют работу. Однако за сухими цифрами скрывается другая тенденция — растущее число людей, которым одной зарплаты уже недостаточно, сообщает Lada.kz.
Согласно данным Бюро национальной статистики, 156 тысяч казахстанцев готовы работать сверх нормы ради дополнительного дохода, а почти 64 тысячи уже подрабатывают по вечерам, ночью или в выходные. Это означает, что для десятков тысяч семей вторая работа становится не выбором, а необходимостью.
Сегодня в экономике страны задействованы почти 9,8 млн человек. Из них работают свыше 9,3 млн, безработных — около 448 тысяч (4,6%). На первый взгляд, ситуация выглядит устойчивой: уровень безработицы остается низким.
Однако структура занятости показывает более сложную картину:
7,15 млн человек — наемные работники с официальной зарплатой и соцотчислениями;
2,17 млн — самозанятые;
фактически почти каждый четвертый занятый работает без классического работодателя.
Особенно заметна разница между городом и селом.
В городах самозанятые составляют 18% работающих.
В сельской местности — уже 32%.
То есть в селах каждый третий трудится без фиксированного оклада. Такая модель дает гибкость, но зачастую означает нестабильность доходов и отсутствие социальных гарантий.
Интерес к подработкам растет.
156 тысяч человек заявили о готовности увеличить рабочее время ради дополнительного заработка;
в среднем они готовы трудиться еще около 14 часов в неделю;
63,7 тысячи уже имеют вторую занятость.
В сумме около 2,4% работающих либо ищут дополнительную работу, либо уже живут в режиме «двух графиков».
Это свидетельствует о важной тенденции: даже при официальной занятости уровень доходов часто не покрывает растущие расходы домохозяйств.
Около 70% всех занятых работают в сфере услуг.
19% — в промышленности и строительстве;
11% — в сельском хозяйстве.
Среди женщин доля занятых в услугах превышает 80%, среди мужчин — около 60%.
Это означает, что доходы большинства граждан напрямую зависят от внутреннего потребительского спроса: торговли, транспорта, логистики, общепита, образования, медицины и бытовых услуг. Любое замедление экономической активности немедленно отражается на заработках.
Основной костяк занятых — люди в возрасте 25–54 лет. Именно они формируют основу экономики.
Молодежная безработица остается ниже средней — около 3–4%. Это говорит о том, что выпускники находят работу, однако вопрос ее качества и уровня оплаты остается открытым.
Отдельно стоит отметить 234 тысячи человек в сельской местности, занятых в личных подсобных хозяйствах — они производят продукцию для собственного потребления и частичной продажи.
Удаленная работа пока не стала массовым явлением: дистанционно заняты всего 55,7 тысячи человек (менее 1% от общего числа работающих), из них 44 тысячи — жители городов.
Казахстан входит в 2026 год без массовых увольнений и скачков безработицы. Формально рынок труда стабилен.
Но растет другая проблема — недостаточность доходов от одной работы.
Все больше граждан либо уже подрабатывают, либо готовы увеличить рабочую нагрузку ради дополнительного заработка. Это сигнал о структурном вызове: экономике необходимо не просто создавать рабочие места, а повышать их качество, стабильность и уровень оплаты.
Иначе «полная занятость» останется лишь красивой статистикой — без ощущения финансовой устойчивости у самих работников.
Комментарии1 комментарий(ев)