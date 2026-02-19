18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
19.02.2026, 12:21

Настоящая цена выживания в Казахстане: тысячи граждан работают без выходных ради дополнительного дохода

Новости Казахстана 0 1 809

В Казахстане формально нет кризиса занятости: более 95% экономически активных граждан имеют работу. Однако за сухими цифрами скрывается другая тенденция — растущее число людей, которым одной зарплаты уже недостаточно, сообщает Lada.kz. 

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Согласно данным Бюро национальной статистики, 156 тысяч казахстанцев готовы работать сверх нормы ради дополнительного дохода, а почти 64 тысячи уже подрабатывают по вечерам, ночью или в выходные. Это означает, что для десятков тысяч семей вторая работа становится не выбором, а необходимостью.

Работа есть, но стабильность — не у всех

Сегодня в экономике страны задействованы почти 9,8 млн человек. Из них работают свыше 9,3 млн, безработных — около 448 тысяч (4,6%). На первый взгляд, ситуация выглядит устойчивой: уровень безработицы остается низким.

Однако структура занятости показывает более сложную картину:

  • 7,15 млн человек — наемные работники с официальной зарплатой и соцотчислениями;

  • 2,17 млн — самозанятые;

  • фактически почти каждый четвертый занятый работает без классического работодателя.

Особенно заметна разница между городом и селом.

  • В городах самозанятые составляют 18% работающих.

  • В сельской местности — уже 32%.

То есть в селах каждый третий трудится без фиксированного оклада. Такая модель дает гибкость, но зачастую означает нестабильность доходов и отсутствие социальных гарантий.

Вторая работа как новая норма

Интерес к подработкам растет.

  • 156 тысяч человек заявили о готовности увеличить рабочее время ради дополнительного заработка;

  • в среднем они готовы трудиться еще около 14 часов в неделю;

  • 63,7 тысячи уже имеют вторую занятость.

В сумме около 2,4% работающих либо ищут дополнительную работу, либо уже живут в режиме «двух графиков».

Это свидетельствует о важной тенденции: даже при официальной занятости уровень доходов часто не покрывает растущие расходы домохозяйств.

Экономика услуг: зависимость от спроса

Около 70% всех занятых работают в сфере услуг.

  • 19% — в промышленности и строительстве;

  • 11% — в сельском хозяйстве.

Среди женщин доля занятых в услугах превышает 80%, среди мужчин — около 60%.

Это означает, что доходы большинства граждан напрямую зависят от внутреннего потребительского спроса: торговли, транспорта, логистики, общепита, образования, медицины и бытовых услуг. Любое замедление экономической активности немедленно отражается на заработках.

Кто «держит» рынок труда

Основной костяк занятых — люди в возрасте 25–54 лет. Именно они формируют основу экономики.

Молодежная безработица остается ниже средней — около 3–4%. Это говорит о том, что выпускники находят работу, однако вопрос ее качества и уровня оплаты остается открытым.

Отдельно стоит отметить 234 тысячи человек в сельской местности, занятых в личных подсобных хозяйствах — они производят продукцию для собственного потребления и частичной продажи.

Удаленная работа пока не стала массовым явлением: дистанционно заняты всего 55,7 тысячи человек (менее 1% от общего числа работающих), из них 44 тысячи — жители городов.

Главный вызов 2026 года — не количество, а качество работы

Казахстан входит в 2026 год без массовых увольнений и скачков безработицы. Формально рынок труда стабилен.

Но растет другая проблема — недостаточность доходов от одной работы.

Все больше граждан либо уже подрабатывают, либо готовы увеличить рабочую нагрузку ради дополнительного заработка. Это сигнал о структурном вызове: экономике необходимо не просто создавать рабочие места, а повышать их качество, стабильность и уровень оплаты.

Иначе «полная занятость» останется лишь красивой статистикой — без ощущения финансовой устойчивости у самих работников.

0
12
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
А, еще забыли указать, что мы не ходим в отпуск 10 лет подряд, и не уходим на заслуженный отдых, а пенсионерами продолжаем работать.
19.02.2026, 07:29
