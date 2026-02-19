Сколько реально можно заработать на депозитах в Казахстане

В последние годы банковские депозиты в Казахстане превратились из обычного способа хранения денег в полноценный инструмент дохода. После рекордного 2025 года эксперты анализируют, чего ждать вкладчикам в 2026 году и как не потерять возможность заработать на своих сбережениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Bank RBK

2025 год: рекорды на депозитном рынке

Прошедший год стал знаковым для казахстанцев, решивших доверить свои деньги банкам. Объем депозитов физических лиц вырос на 14,7%, достигнув рекордных 28,2 трлн тенге.

Однако аналитики отмечают замедление темпов роста в начале 2026 года. Причины очевидны: высокая база предыдущего года и снижение реальных доходов населения. Несмотря на это, желание откладывать деньги остаётся сильным — люди ищут безопасные способы сохранить свои накопления.

Тенге побеждает валюту

Главная тенденция последних лет — массовый переход вкладчиков на тенговые депозиты. В 2025 году рост вкладов в национальной валюте составил 18,9%, достигнув 22 трлн тенге, в то время как валютные депозиты увеличились всего на 1,8% — до 6,2 трлн тенге.

Причина проста: разрыв между доходностью по тенговым и валютным депозитам достиг рекордного уровня. Если по тенговым счетам банки предлагают 16–20% годовых, то валютные вклады остаются символически доходными.

Долларизация депозитов снизилась до исторического минимума — 21,9%, что показывает растущую уверенность казахстанцев в национальной валюте.

Депозит перестает быть «кошельком»

Важная перемена — казахстанцы всё меньше держат деньги на счетах «до востребования». Ранее основная масса средств лежала на карточках и текущих счетах. В 2025 году произошёл перелом: люди всё чаще выбирают срочные и сберегательные депозиты, готовые временно ограничить доступ к деньгам ради высокой доходности.

Проще говоря, вкладчик теперь мыслит как инвестор: часть средств остаётся на жизнь, а часть «работает» в банке.

Кто сегодня формирует рынок депозитов

Рынок розничных депозитов остаётся диверсифицированным:

Массовый сегмент (до 15 млн тенге) — обеспечивает стабильность и половину всех депозитов.

Средний сегмент (15–50 млн тенге) — растущий, активный и внимательный к ставкам, быстро реагирует на лучшие предложения банков.

Крупный сегмент (свыше 50 млн тенге) — вклады частично уходят в альтернативные активы: ценные бумаги, недвижимость, зарубежные счета.

Для обычного вкладчика это означает усиление конкуренции за деньги: банки будут удерживать высокие ставки ещё какое-то время.

Какие доходности актуальны сегодня

Средневзвешенные ставки депозитов в начале 2026 года:

Несрочные депозиты: около 15,2% годовых .

Срочные и сберегательные вклады на 1–6 месяцев: 19–20% годовых .

На 6–12 месяцев: 15–16% годовых.

Исторически это очень высокий уровень. Однако резкого роста доходности уже ждать не стоит: ставки близки к «потолочным» уровням текущего цикла. Вероятны лишь точечные корректировки, акции и специальные предложения.

Как действовать обычному вкладчику

Эксперты советуют придерживаться простой стратегии:

Деньги на повседневные расходы держать на карте или несрочном счете. Сбережения на 3–6 месяцев и более размещать на срочных или сберегательных депозитах. Не гнаться за экзотическими сроками — если разница в процентах минимальна, нет смысла усложнять структуру вкладов.

Итог: депозит в 2026 году — не способ быстро разбогатеть, а инструмент сохранения покупательной способности денег и получения предсказуемого дохода без лишнего стресса.