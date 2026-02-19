Сколько реально можно заработать на депозитах в Казахстане

В последние годы банковские депозиты в Казахстане превратились из обычного способа хранения денег в полноценный инструмент дохода. После рекордного 2025 года эксперты анализируют, чего ждать вкладчикам в 2026 году и как не потерять возможность заработать на своих сбережениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Прошедший год стал знаковым для казахстанцев, решивших доверить свои деньги банкам. Объем депозитов физических лиц вырос на 14,7%, достигнув рекордных 28,2 трлн тенге.
Однако аналитики отмечают замедление темпов роста в начале 2026 года. Причины очевидны: высокая база предыдущего года и снижение реальных доходов населения. Несмотря на это, желание откладывать деньги остаётся сильным — люди ищут безопасные способы сохранить свои накопления.
Главная тенденция последних лет — массовый переход вкладчиков на тенговые депозиты. В 2025 году рост вкладов в национальной валюте составил 18,9%, достигнув 22 трлн тенге, в то время как валютные депозиты увеличились всего на 1,8% — до 6,2 трлн тенге.
Причина проста: разрыв между доходностью по тенговым и валютным депозитам достиг рекордного уровня. Если по тенговым счетам банки предлагают 16–20% годовых, то валютные вклады остаются символически доходными.
Долларизация депозитов снизилась до исторического минимума — 21,9%, что показывает растущую уверенность казахстанцев в национальной валюте.
Важная перемена — казахстанцы всё меньше держат деньги на счетах «до востребования». Ранее основная масса средств лежала на карточках и текущих счетах. В 2025 году произошёл перелом: люди всё чаще выбирают срочные и сберегательные депозиты, готовые временно ограничить доступ к деньгам ради высокой доходности.
Проще говоря, вкладчик теперь мыслит как инвестор: часть средств остаётся на жизнь, а часть «работает» в банке.
Рынок розничных депозитов остаётся диверсифицированным:
Массовый сегмент (до 15 млн тенге) — обеспечивает стабильность и половину всех депозитов.
Средний сегмент (15–50 млн тенге) — растущий, активный и внимательный к ставкам, быстро реагирует на лучшие предложения банков.
Крупный сегмент (свыше 50 млн тенге) — вклады частично уходят в альтернативные активы: ценные бумаги, недвижимость, зарубежные счета.
Для обычного вкладчика это означает усиление конкуренции за деньги: банки будут удерживать высокие ставки ещё какое-то время.
Средневзвешенные ставки депозитов в начале 2026 года:
Несрочные депозиты: около 15,2% годовых.
Срочные и сберегательные вклады на 1–6 месяцев: 19–20% годовых.
На 6–12 месяцев: 15–16% годовых.
Исторически это очень высокий уровень. Однако резкого роста доходности уже ждать не стоит: ставки близки к «потолочным» уровням текущего цикла. Вероятны лишь точечные корректировки, акции и специальные предложения.
Эксперты советуют придерживаться простой стратегии:
Деньги на повседневные расходы держать на карте или несрочном счете.
Сбережения на 3–6 месяцев и более размещать на срочных или сберегательных депозитах.
Не гнаться за экзотическими сроками — если разница в процентах минимальна, нет смысла усложнять структуру вкладов.
Итог: депозит в 2026 году — не способ быстро разбогатеть, а инструмент сохранения покупательной способности денег и получения предсказуемого дохода без лишнего стресса.
