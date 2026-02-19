Три профессии в Казахстане, которые «пробили» потолок зарплат

Начало 2026 года ознаменовалось высокой активностью на рынке труда Казахстана. По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, только за первый месяц года на Электронной бирже труда (ЭБТ) было размещено более 102,7 тысячи вакансий, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Несмотря на обилие предложений, рынок демонстрирует серьезный разрыв между ожиданиями соискателей и реальностью, которую предлагают компании.

Кто в топе по доходам: нефтяники и геологи

Сектор добычи полезных ископаемых традиционно удерживает лидерство в зарплатном рейтинге. В январе 2026 года «золотой список» вакансий с самыми высокими окладами выглядел следующим образом:

Должность Средняя предлагаемая зарплата (тенге) Супервайзер по бурению от 991 000 Начальник участка (добыча) от 876 000 Главный геолог от 803 000

Запросы соискателей: амбиции выше предложений

Интересно, что сами казахстанцы оценивают свои компетенции дороже, чем бизнес. В январе на бирже было опубликовано 162,4 тыс. резюме, что создало конкуренцию на уровне 1,58 человека на одно место.

Наиболее амбициозные запросы поступали от управленцев:

Project-менеджеры (разработка новых продуктов) запрашивали в среднем 1,3 млн тенге. Коммерческие директора в частном секторе рассчитывали на 1,2 млн тенге. Инженеры по наладке и испытаниям оценивали свой труд в 865 тыс. тенге.

Важный нюанс: Хотя вакансии с доходом около миллиона тенге привлекают больше всего внимания, они остаются редкостью. Медианная зарплата, которую бизнес реально готов платить «массовому» сотруднику, сегодня не превышает 300 000 тенге.

Кого ищут чаще всего?

Основной массив вакансий (почти 50%) по-прежнему приходится на рабочие специальности и бюджетную сферу. В начале года работодатели испытывали острую нехватку следующих специалистов:

Медицина: медсестры, медбратья и санитары.

Транспорт: водители различных категорий.

Образование: учителя математики (остаются одной из самых дефицитных позиций).

Итог: Рынок труда Казахстана в 2026 году остается рынком «квалифицированного кадра». Максимальные выплаты сосредоточены в узкоспециализированных технических и управленческих нишах, в то время как социальный сектор продолжает нуждаться в массовом притоке специалистов со средним уровнем дохода.