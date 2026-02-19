Казахстанцам рассказали, как спасти накопления прошлых лет

Проблема приема старых банкнот в торговых точках Казахстана остается актуальной. 19 февраля 2026 года в кулуарах Сената заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов дал официальные разъяснения по этому вопросу. Согласно его заявлению, граждане защищены законом, даже если их наличность формально вышла из активного обращения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Куда обращаться для обмена?

Если вы столкнулись с отказом в обычном магазине или сервисном центре, Шолпанкулов рекомендует использовать два основных пути легального обмена:

Банки второго уровня (БВУ): Любой коммерческий банк обязан принять старые купюры для их последующей обработки. Филиалы Национального банка: Это наиболее надежный способ, особенно если речь идет о значительно поврежденных или очень старых образцах валюты.

Важное уточнение: Обмен производится вне зависимости от того, когда именно была выпущена купюра. В Казахстане действует норма о бессрочном или длительном периоде обмена банкнот старого образца, что гарантирует сохранение ценности ваших накоплений.

Почему магазины могут отказывать?

Часто торговые точки опасаются принимать банкноты, которые уже не являются законным платежным средством в широком обороте, так как не хотят самостоятельно заниматься процедурой инкассации и обмена в банках. Однако Шолпанкулов подчеркнул, что механизм обмена через финансовые институты отлажен и доступен каждому гражданину.

Краткая памятка для граждан