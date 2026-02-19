Еще три крупных банка Казахстана упростили мобильные переводы: что нужно знать клиентам

Цифровая трансформация финансового сектора Казахстана вышла на новый этап. Национальная платежная корпорация (НПК) объявила о значительном расширении Межбанковской системы мобильных платежей (МСМП). Теперь список финансовых институтов, поддерживающих мгновенные транзакции по номеру телефона, увеличился до 12 участников, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: pixabay

Кто присоединился к системе?

К пулу действующих игроков добавились три крупных участника рынка:

Евразийский банк;

Bereke Bank;

Микрофинансовая организация KMF.

Включение этих организаций в общую сеть делает систему более инклюзивной, позволяя клиентам разных сегментов — от физических лиц до микробизнеса — обмениваться средствами в режиме реального времени.

В чем удобство для пользователя?

Главная ценность МСМП — это отказ от сложных банковских реквизитов. Пользователям больше не нужно вводить длинные 20-значные счета (IBAN) или БИК банка.

Как это работает: Чтобы отправить деньги, достаточно выбрать контакт из телефонной книги в мобильном приложении своего банка и подтвердить операцию. Система автоматически определит банк получателя и мгновенно зачислит средства.

Полный список банков-участников

На текущий момент в системе успешно функционируют:

Halyk Bank ForteBank Банк ЦентрКредит (БЦК) Freedom Bank Altyn Bank Bank RBK Home Credit Bank Alatau City Bank Bereke Bank (новый) Евразийский банк (новый) KMF (новый)

Перспективы развития

По данным Национальной платежной корпорации, это не финальный список. Сейчас ряд других банков второго уровня находится на стадии технической интеграции и тестирования. Это означает, что в ближайшем будущем «бесшовные» переводы по номеру телефона станут стандартом для всей банковской системы страны.

Расширение сети МСМП не только повышает удобство для граждан, но и стимулирует здоровую конкуренцию между банками, заставляя их бороться за качество сервиса, а не за удержание клиента внутри «закрытой» экосистемы одного банка.