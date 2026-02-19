18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
Еще три крупных банка Казахстана упростили мобильные переводы: что нужно знать клиентам

Новости Казахстана 0 803

Цифровая трансформация финансового сектора Казахстана вышла на новый этап. Национальная платежная корпорация (НПК) объявила о значительном расширении Межбанковской системы мобильных платежей (МСМП). Теперь список финансовых институтов, поддерживающих мгновенные транзакции по номеру телефона, увеличился до 12 участников, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Кто присоединился к системе?

К пулу действующих игроков добавились три крупных участника рынка:

  • Евразийский банк;

  • Bereke Bank;

  • Микрофинансовая организация KMF.

Включение этих организаций в общую сеть делает систему более инклюзивной, позволяя клиентам разных сегментов — от физических лиц до микробизнеса — обмениваться средствами в режиме реального времени.

В чем удобство для пользователя?

Главная ценность МСМП — это отказ от сложных банковских реквизитов. Пользователям больше не нужно вводить длинные 20-значные счета (IBAN) или БИК банка.

Как это работает: Чтобы отправить деньги, достаточно выбрать контакт из телефонной книги в мобильном приложении своего банка и подтвердить операцию. Система автоматически определит банк получателя и мгновенно зачислит средства.

Полный список банков-участников

На текущий момент в системе успешно функционируют:

  1. Halyk Bank

  2. ForteBank

  3. Банк ЦентрКредит (БЦК)

  4. Freedom Bank

  5. Altyn Bank

  6. Bank RBK

  7. Home Credit Bank

  8. Alatau City Bank

  9. Bereke Bank (новый)

  10. Евразийский банк (новый)

  11. KMF (новый)

Перспективы развития

По данным Национальной платежной корпорации, это не финальный список. Сейчас ряд других банков второго уровня находится на стадии технической интеграции и тестирования. Это означает, что в ближайшем будущем «бесшовные» переводы по номеру телефона станут стандартом для всей банковской системы страны.

Расширение сети МСМП не только повышает удобство для граждан, но и стимулирует здоровую конкуренцию между банками, заставляя их бороться за качество сервиса, а не за удержание клиента внутри «закрытой» экосистемы одного банка.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Apmaxa
Apmaxa
а про комиссию ни слова...
19.02.2026, 11:34
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь