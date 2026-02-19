18+
Температура воды в Каспийском море
19.02.2026, 16:34

«Сотрясать небеса» не стали: Нацбанк РК прокомментировал транзакции на 7 трлн тенге через банк-инкогнито

Новости Казахстана 0 1 214

Громкая история с перемещением колоссальной суммы в 7 триллионов тенге через одну из крупных финансовых организаций Казахстана получила официальное продолжение. Национальный банк РК совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) представил предварительные итоги масштабного аудита, сообщает Lada.kz со ссылкой на BES.media.

Фото: istockphoto.com

Феномен «7 триллионов»: Нацбанк РК озвучил первые результаты проверки

Механика суммы: оборот или разовый платеж? Заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов внес ясность в природу возникновения этой цифры. По его словам, речь идет не о единовременном выводе средств, а о совокупном объеме транзакций за определенный период.

Для иллюстрации ситуации Шолпанкулов привел метафору с цикличными переводами: если два контрагента будут бесконечно пересылать друг другу одну и ту же условную тысячу тенге, к концу дня формальный оборот по счету может исчисляться миллионами, хотя фактический капитал останется прежним. Именно по такой схеме, за счет множества повторяющихся операций, и сформировалась сумма в 7 триллионов.

Текущий статус и вердикт регулятора

Несмотря на то что полноценная проверка еще не завершена, представители регулятора спешат успокоить рынок:

  1. Нарушений не выявлено: На текущем этапе эксперты не обнаружили признаков правонарушений или незаконного вывода капитала.

  2. Соблюдение тайны: Название финансового института держится в строгом секрете. В Нацбанке подчеркнули, что огласка имени банка сейчас нецелесообразна, так как это может вызвать ненужную волатильность и «потрясения» в финансовом секторе.

  3. Сроки: Финальные результаты расследования и окончательные выводы будут представлены общественности уже на следующей неделе.

Предыстория вопроса

Напомним, что инцидент привлек внимание на самом высоком уровне после выступления Президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства охарактеризовал ситуацию с «прогоном» 7 триллионов тенге из сопредельного государства как возмутительную и потребовал ужесточить надзор за деятельностью банков второго уровня. Данное поручение стало катализатором для глубокой проверки комплаенс-систем в банковском секторе страны.

Pluto 9701
Pluto 9701
Вот интересно кто нибудь верит в эти сказки, чинуши у нас кристальной чистоты.
19.02.2026, 12:14
