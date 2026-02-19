В Казахстане могут исчезнуть зарубежные маркетплейсы - заявление КГД

С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу обновленные нормы Налогового кодекса, которые существенно расширяют полномочия фискальных органов в отношении зарубежных онлайн-сервисов. Комитет государственных доходов (КГД) МФ РК опубликовал официальное заявление, в котором разъяснил механизм воздействия на иностранные площадки, уклоняющиеся от исполнения налоговых обязательств, сообщает Lada.kz.

фото: Tevarak/Getty Images

Ключевые изменения в законодательстве Согласно статье 89 Налогового кодекса РК, теперь предусмотрена возможность полной блокировки интернет-ресурсов иностранных маркетплейсов. Данная мера является крайней и применяется в двух случаях:

Если платформа игнорирует уведомление о необходимости постановки на регистрационный учет по НДС. Если компания не исполняет требования налоговых органов по результатам камерального контроля.

Как работает система мониторинга? Механизм контроля за «цифровым налогом» выстроен на тесном взаимодействии КГД с финансовым сектором. Банки второго уровня и платежные организации обязаны передавать данные обо всех транзакциях в пользу иностранных IT-гигантов. Полученная информация сопоставляется с фактическими выплатами НДС.

При обнаружении расхождений система автоматически формирует уведомление.

Если компания не устраняет нарушение или не дает пояснений, запускается процедура ограничения доступа к ресурсу.

Экономический эффект и статистика Так называемый «налог на Google» (НДС на цифровые услуги) демонстрирует высокую эффективность с момента внедрения в 2022 году. По данным ведомства:

В системе зарегистрировано 120 иностранных компаний (из них 22 встали на учет в 2025 году).

Общая сумма поступлений в бюджет достигла 136 млрд тенге .

Только за январь 2026 года казна пополнилась на 8,7 млрд тенге.

Цель данных мер — создание прозрачной конкурентной среды, где иностранные игроки работают на тех же условиях, что и отечественный бизнес, без необходимости проведения громоздких документальных проверок.