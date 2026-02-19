18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.17
576.63
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.02.2026, 18:24

В Казахстане могут исчезнуть зарубежные маркетплейсы - заявление КГД

Новости Казахстана 0 533

С 1 января 2026 года в Казахстане вступили в силу обновленные нормы Налогового кодекса, которые существенно расширяют полномочия фискальных органов в отношении зарубежных онлайн-сервисов. Комитет государственных доходов (КГД) МФ РК опубликовал официальное заявление, в котором разъяснил механизм воздействия на иностранные площадки, уклоняющиеся от исполнения налоговых обязательств, сообщает Lada.kz. 

фото: Tevarak/Getty Images
фото: Tevarak/Getty Images

Ключевые изменения в законодательстве Согласно статье 89 Налогового кодекса РК, теперь предусмотрена возможность полной блокировки интернет-ресурсов иностранных маркетплейсов. Данная мера является крайней и применяется в двух случаях:

  1. Если платформа игнорирует уведомление о необходимости постановки на регистрационный учет по НДС.

  2. Если компания не исполняет требования налоговых органов по результатам камерального контроля.

Как работает система мониторинга? Механизм контроля за «цифровым налогом» выстроен на тесном взаимодействии КГД с финансовым сектором. Банки второго уровня и платежные организации обязаны передавать данные обо всех транзакциях в пользу иностранных IT-гигантов. Полученная информация сопоставляется с фактическими выплатами НДС.

  • При обнаружении расхождений система автоматически формирует уведомление.

  • Если компания не устраняет нарушение или не дает пояснений, запускается процедура ограничения доступа к ресурсу.

Экономический эффект и статистика Так называемый «налог на Google» (НДС на цифровые услуги) демонстрирует высокую эффективность с момента внедрения в 2022 году. По данным ведомства:

  • В системе зарегистрировано 120 иностранных компаний (из них 22 встали на учет в 2025 году).

  • Общая сумма поступлений в бюджет достигла 136 млрд тенге.

  • Только за январь 2026 года казна пополнилась на 8,7 млрд тенге.

Цель данных мер — создание прозрачной конкурентной среды, где иностранные игроки работают на тех же условиях, что и отечественный бизнес, без необходимости проведения громоздких документальных проверок.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь