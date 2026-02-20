Опубликована важная информация для всех граждан Казахстана на территории России

Казахстанцы, находящиеся за пределами страны, смогут напрямую участвовать в судьбоносном референдуме по принятию новой Конституции. Об этом 19 февраля 2026 года сообщило посольство Республики Казахстан в Российской Федерации, сообщает Lada.kz.
Референдум назначен на 15 марта 2026 года, согласно указу главы государства. В этот день граждане РК, достигшие 18 лет, смогут отдать свой голос в специально организованных избирательных участках на территории России.
Главный участок в Москве:
Адрес: Чистопрудный бульвар, 3 "А", здание посольства РК
Номер участка: 429
Режим работы: с 07:00 до 20:00 по московскому времени
Голосование будет проходить в очной форме с обязательной проверкой документов.
При посещении избирательного участка казахстанцам потребуется предъявить:
Паспорт гражданина РК или
Удостоверение личности гражданина РК
Чтобы ускорить и упростить процедуру голосования, посольство рекомендует заранее отправить на электронную почту referendum.moscow@mfa.kz следующие данные:
Полное имя
Дата рождения
ИИН
Адрес проживания в РФ
Контактный телефон
Электронная почта
Это позволит ускорить процесс проверки и оформления бюллетеней.
Помимо Москвы, голосование будет организовано на избирательных участках при генеральных консульствах РК в России. Время работы – с 07:00 до 20:00 по местному времени:
Санкт-Петербург – ул. Чайковского, д. 71, участок №454
Казань – ул. Карла Маркса, д. 8/13, участок №465
Астрахань – ул. 1-я Аршанская, д.17, участок №455
Омск – ул. Чокана Валиханова, д. 9, участок №456
На всех участках будет обеспечена возможность безопасного и прозрачного голосования.
Проверить документы заранее, чтобы избежать проблем при регистрации.
Своевременно отправить данные на почту посольства для ускорения процесса.
Учесть время работы участков по местному времени, особенно если планируется поездка в другой город России.
Таким образом, казахстанцы за рубежом смогут активно участвовать в формировании ключевых основ государственной власти и Конституции своей страны.
