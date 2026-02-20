18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.02.2026, 19:09

Опубликована важная информация для всех граждан Казахстана на территории России

Новости Казахстана 0 590

Казахстанцы, находящиеся за пределами страны, смогут напрямую участвовать в судьбоносном референдуме по принятию новой Конституции. Об этом 19 февраля 2026 года сообщило посольство Республики Казахстан в Российской Федерации, сообщает Lada.kz. 

Фото: msh.astrobl.ru
Фото: msh.astrobl.ru

Дата и формат голосования

Референдум назначен на 15 марта 2026 года, согласно указу главы государства. В этот день граждане РК, достигшие 18 лет, смогут отдать свой голос в специально организованных избирательных участках на территории России.

Главный участок в Москве:

  • Адрес: Чистопрудный бульвар, 3 "А", здание посольства РК

  • Номер участка: 429

  • Режим работы: с 07:00 до 20:00 по московскому времени

Голосование будет проходить в очной форме с обязательной проверкой документов.

Необходимые документы

При посещении избирательного участка казахстанцам потребуется предъявить:

  • Паспорт гражданина РК или

  • Удостоверение личности гражданина РК

Предварительная регистрация для удобства

Чтобы ускорить и упростить процедуру голосования, посольство рекомендует заранее отправить на электронную почту referendum.moscow@mfa.kz следующие данные:

  • Полное имя

  • Дата рождения

  • ИИН

  • Адрес проживания в РФ

  • Контактный телефон

  • Электронная почта

Это позволит ускорить процесс проверки и оформления бюллетеней.

Другие города России, где можно проголосовать

Помимо Москвы, голосование будет организовано на избирательных участках при генеральных консульствах РК в России. Время работы – с 07:00 до 20:00 по местному времени:

  • Санкт-Петербург – ул. Чайковского, д. 71, участок №454

  • Казань – ул. Карла Маркса, д. 8/13, участок №465

  • Астрахань – ул. 1-я Аршанская, д.17, участок №455

  • Омск – ул. Чокана Валиханова, д. 9, участок №456

На всех участках будет обеспечена возможность безопасного и прозрачного голосования.

Важные советы для казахстанцев

  1. Проверить документы заранее, чтобы избежать проблем при регистрации.

  2. Своевременно отправить данные на почту посольства для ускорения процесса.

  3. Учесть время работы участков по местному времени, особенно если планируется поездка в другой город России.

Таким образом, казахстанцы за рубежом смогут активно участвовать в формировании ключевых основ государственной власти и Конституции своей страны.

