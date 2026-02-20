18+
19.02.2026, 20:34

Домофонный оброк в Казахстане: имеют ли право компании требовать абонентскую плату

Новости Казахстана

Тема абонентской платы за домофоны в многоквартирных домах (МЖД) — это «вечнозеленый» повод для жарких дискуссий в Казнете. Многие владельцы квартир задаются вопросом: почему после покупки и установки оборудования они обязаны ежемесячно «спонсировать» сервисные компании? Чтобы прояснить ситуацию, портал Zakon.kz изучил позиции профильных госорганов и нормы действующего законодательства, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Ответ ведомств: мяч на стороне собственников

В поисках истины запросы были направлены в два ключевых органа: Агентство по защите конкуренции и Министерство промышленности и строительства. Антимонопольщики переадресовали вопрос коллегам, а Минпром, в свою очередь, указал на прямую связь между расходами жильцов и решениями общедомового собрания.

Согласно официальной позиции министерства, правовой фундамент этого вопроса строится на двух ключевых документах: профильном Законе «О жилищных отношениях» и утвержденной Методике расчета сметы на управление объектом кондоминиума.

Что входит в понятие «общее имущество»?

Мало кто из жильцов знает, что домофон — это не просто трубка в квартире, а сложная слаботочная инженерная система. Согласно пункту 6 Методики расчета годовой сметы, в расходы на содержание дома официально включено обслуживание:

  • Систем пожарной и газовой сигнализации;

  • Видеонаблюдения;

  • Домофонных систем и сопутствующего оборудования.

Важный нюанс: Закон разделяет зоны ответственности. Всё, что находится внутри вашей квартиры (трубка, кабель в прихожей), — это ваша частная собственность. Но всё, что находится за порогом (панель на подъездной двери, общие магистрали, блоки управления), относится к общему имуществу объекта кондоминиума.

Кто контролирует финансовые потоки?

Ответ на вопрос «кому и сколько платить» кроется в статье 42 Закона «О жилищных отношениях». Согласно этой норме, высшим органом управления домом является Собрание собственников.

Именно на общем собрании принимаются критически важные решения:

  1. Выбор сервисной компании: Кто именно будет следить за исправностью электроники.

  2. Утверждение тарифов: Согласование годовой сметы расходов и размера ежемесячных взносов.

  3. Контроль исполнения: Проверка того, куда уходят собранные средства.

Важно помнить: Если собрание большинством голосов утвердило протокол и смету, это решение становится юридически обязательным для исполнения всеми без исключения — владельцами квартир, нежилых помещений и даже парковочных мест.

Время проявлять инициативу

Если суммы в квитанциях кажутся вам завышенными, а сервис — неудовлетворительным, закон дает инструменты для перемен. Инициировать общее собрание может не только ОСИ или совет дома. Достаточно инициативной группы из 10% собственников, чтобы официально поднять вопрос о пересмотре условий обслуживания домофонов.

Вместо того чтобы просто возмущаться в социальных сетях, юристы советуют активно участвовать в жизни дома. Это не только способ сэкономить честно заработанные тенге, но и отличный повод познакомиться с соседями, чтобы вместе решать судьбу вашего общего имущества.

0
0
0
