Грузия ужесточает миграционные правила и готовит масштабные депортации: как это коснется казахстанцев

Власти Грузии объявили о масштабном ужесточении миграционной политики. Новые требования касаются трудоустройства иностранцев, включая дистанционных сотрудников и фрилансеров. Изменения уже вызвали обеспокоенность среди мигрантов, а для граждан Казахстана, которые активно ездят в эту страну для работы и релокации, нововведения могут иметь прямые последствия, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Фото: istockphoto.com

Обязательная рабочая виза и разрешение на труд

Теперь для заключения трудового договора иностранцу потребуется:

рабочая виза категории D1

или

действующий вид на жительство

Это правило распространяется не только на тех, кто работает в грузинских компаниях, но и на:

иностранных граждан, зарегистрировавших индивидуальное предпринимательство;

фрилансеров;

IT-специалистов;

дистанционных сотрудников, оказывающих услуги удаленно.

Даже если услуги предоставляются онлайн и фактически не связаны с грузинским рынком, необходимо оформить разрешение на работу.

Почему это важно для казахстанцев

Грузия традиционно остается популярным направлением для граждан Казахстана:

благодаря безвизовому режиму;

упрощенной регистрации бизнеса;

лояльной налоговой системе;

активному IT-сообществу;

возможности длительного пребывания.

Многие казахстанцы выбирали страну как удобную площадку для удаленной работы или открытия ИП. Теперь эта модель может потребовать дополнительных расходов и бюрократических процедур.

Ужесточение политики с 1 октября

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в 2025 году количество депортированных нелегальных мигрантов уже превысило показатели за предыдущее десятилетие.

В планах правительства — выдворение еще около 20 тысяч человек.

Это свидетельствует о переходе от мягкой миграционной политики к более жесткому контролю.

Резкий рост штрафов за просрочку пребывания

Особое внимание уделено так называемому «визарану» — практике регулярного выезда и въезда для продления срока пребывания.

Если ранее штраф за просрочку составлял 180 лари, то теперь он увеличен до:

1000 лари

(примерно 316 евро)

Рост штрафа более чем в пять раз существенно повышает финансовые риски для иностранцев, включая граждан Казахстана, которые ранее пользовались гибкими возможностями пребывания.

Усиление контроля: проверки жилья и документов

В рамках новых мер:

МВД получило дополнительные полномочия;

упрощена процедура депортации;

усилены проверки документов на улицах;

возможны проверки жилья иностранцев;

ужесточен контроль на границе.

Это означает, что формальное несоблюдение миграционного режима теперь будет выявляться быстрее, а последствия наступят оперативнее.

Кого это затронет больше всего

По оценкам наблюдателей, изменения могут осложнить положение:

украинских беженцев;

граждан России, покинувших страну после мобилизации;

иностранных фрилансеров;

релокантов из стран СНГ.

Однако для Казахстана тема также актуальна. В последние годы поток казахстанцев в Грузию увеличился — как в туристических целях, так и для временного проживания и ведения бизнеса.

Возможные последствия для казахстанцев

Ужесточение правил может привести к следующим эффектам:

Рост затрат на легализацию пребывания. Усложнение регистрации бизнеса. Повышенные риски штрафов и депортации. Снижение привлекательности Грузии как «легкой» юрисдикции для удаленной работы.

В результате часть казахстанских IT-специалистов и предпринимателей может начать рассматривать альтернативные направления для релокации.

Общий тренд: завершение эпохи «открытой Грузии»?

В течение последних лет Грузия считалась одной из самых либеральных стран региона по миграционной политике. Простота въезда и ведения бизнеса сделала ее привлекательной для тысяч граждан СНГ.

Однако текущие шаги сигнализируют о смене курса:

акцент делается на контроле, легализации и ужесточении ответственности за нарушения.

Для граждан Казахстана это означает необходимость заранее планировать пребывание, внимательно следить за сроками и оформлять документы в полном соответствии с новыми требованиями.