Грузия ужесточает миграционные правила и готовит масштабные депортации: как это коснется казахстанцев

Власти Грузии объявили о масштабном ужесточении миграционной политики. Новые требования касаются трудоустройства иностранцев, включая дистанционных сотрудников и фрилансеров. Изменения уже вызвали обеспокоенность среди мигрантов, а для граждан Казахстана, которые активно ездят в эту страну для работы и релокации, нововведения могут иметь прямые последствия, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.
Теперь для заключения трудового договора иностранцу потребуется:
рабочая виза категории D1
или
действующий вид на жительство
Это правило распространяется не только на тех, кто работает в грузинских компаниях, но и на:
иностранных граждан, зарегистрировавших индивидуальное предпринимательство;
фрилансеров;
IT-специалистов;
дистанционных сотрудников, оказывающих услуги удаленно.
Даже если услуги предоставляются онлайн и фактически не связаны с грузинским рынком, необходимо оформить разрешение на работу.
Грузия традиционно остается популярным направлением для граждан Казахстана:
благодаря безвизовому режиму;
упрощенной регистрации бизнеса;
лояльной налоговой системе;
активному IT-сообществу;
возможности длительного пребывания.
Многие казахстанцы выбирали страну как удобную площадку для удаленной работы или открытия ИП. Теперь эта модель может потребовать дополнительных расходов и бюрократических процедур.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в 2025 году количество депортированных нелегальных мигрантов уже превысило показатели за предыдущее десятилетие.
В планах правительства — выдворение еще около 20 тысяч человек.
Это свидетельствует о переходе от мягкой миграционной политики к более жесткому контролю.
Особое внимание уделено так называемому «визарану» — практике регулярного выезда и въезда для продления срока пребывания.
Если ранее штраф за просрочку составлял 180 лари, то теперь он увеличен до:
1000 лари
(примерно 316 евро)
Рост штрафа более чем в пять раз существенно повышает финансовые риски для иностранцев, включая граждан Казахстана, которые ранее пользовались гибкими возможностями пребывания.
В рамках новых мер:
МВД получило дополнительные полномочия;
упрощена процедура депортации;
усилены проверки документов на улицах;
возможны проверки жилья иностранцев;
ужесточен контроль на границе.
Это означает, что формальное несоблюдение миграционного режима теперь будет выявляться быстрее, а последствия наступят оперативнее.
По оценкам наблюдателей, изменения могут осложнить положение:
украинских беженцев;
граждан России, покинувших страну после мобилизации;
иностранных фрилансеров;
релокантов из стран СНГ.
Однако для Казахстана тема также актуальна. В последние годы поток казахстанцев в Грузию увеличился — как в туристических целях, так и для временного проживания и ведения бизнеса.
Ужесточение правил может привести к следующим эффектам:
Рост затрат на легализацию пребывания.
Усложнение регистрации бизнеса.
Повышенные риски штрафов и депортации.
Снижение привлекательности Грузии как «легкой» юрисдикции для удаленной работы.
В результате часть казахстанских IT-специалистов и предпринимателей может начать рассматривать альтернативные направления для релокации.
В течение последних лет Грузия считалась одной из самых либеральных стран региона по миграционной политике. Простота въезда и ведения бизнеса сделала ее привлекательной для тысяч граждан СНГ.
Однако текущие шаги сигнализируют о смене курса:
акцент делается на контроле, легализации и ужесточении ответственности за нарушения.
Для граждан Казахстана это означает необходимость заранее планировать пребывание, внимательно следить за сроками и оформлять документы в полном соответствии с новыми требованиями.
