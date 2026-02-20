18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.02.2026, 06:22

Грузия ужесточает миграционные правила и готовит масштабные депортации: как это коснется казахстанцев

Новости Казахстана

Власти Грузии объявили о масштабном ужесточении миграционной политики. Новые требования касаются трудоустройства иностранцев, включая дистанционных сотрудников и фрилансеров. Изменения уже вызвали обеспокоенность среди мигрантов, а для граждан Казахстана, которые активно ездят в эту страну для работы и релокации, нововведения могут иметь прямые последствия, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Обязательная рабочая виза и разрешение на труд

Теперь для заключения трудового договора иностранцу потребуется:

  • рабочая виза категории D1
    или

  • действующий вид на жительство

Это правило распространяется не только на тех, кто работает в грузинских компаниях, но и на:

  • иностранных граждан, зарегистрировавших индивидуальное предпринимательство;

  • фрилансеров;

  • IT-специалистов;

  • дистанционных сотрудников, оказывающих услуги удаленно.

Даже если услуги предоставляются онлайн и фактически не связаны с грузинским рынком, необходимо оформить разрешение на работу.

Почему это важно для казахстанцев

Грузия традиционно остается популярным направлением для граждан Казахстана:

  • благодаря безвизовому режиму;

  • упрощенной регистрации бизнеса;

  • лояльной налоговой системе;

  • активному IT-сообществу;

  • возможности длительного пребывания.

Многие казахстанцы выбирали страну как удобную площадку для удаленной работы или открытия ИП. Теперь эта модель может потребовать дополнительных расходов и бюрократических процедур.

Ужесточение политики с 1 октября

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в 2025 году количество депортированных нелегальных мигрантов уже превысило показатели за предыдущее десятилетие.

В планах правительства — выдворение еще около 20 тысяч человек.

Это свидетельствует о переходе от мягкой миграционной политики к более жесткому контролю.

Резкий рост штрафов за просрочку пребывания

Особое внимание уделено так называемому «визарану» — практике регулярного выезда и въезда для продления срока пребывания.

Если ранее штраф за просрочку составлял 180 лари, то теперь он увеличен до:

  • 1000 лари
    (примерно 316 евро)

Рост штрафа более чем в пять раз существенно повышает финансовые риски для иностранцев, включая граждан Казахстана, которые ранее пользовались гибкими возможностями пребывания.

Усиление контроля: проверки жилья и документов

В рамках новых мер:

  • МВД получило дополнительные полномочия;

  • упрощена процедура депортации;

  • усилены проверки документов на улицах;

  • возможны проверки жилья иностранцев;

  • ужесточен контроль на границе.

Это означает, что формальное несоблюдение миграционного режима теперь будет выявляться быстрее, а последствия наступят оперативнее.

Кого это затронет больше всего

По оценкам наблюдателей, изменения могут осложнить положение:

  • украинских беженцев;

  • граждан России, покинувших страну после мобилизации;

  • иностранных фрилансеров;

  • релокантов из стран СНГ.

Однако для Казахстана тема также актуальна. В последние годы поток казахстанцев в Грузию увеличился — как в туристических целях, так и для временного проживания и ведения бизнеса.

Возможные последствия для казахстанцев

Ужесточение правил может привести к следующим эффектам:

  1. Рост затрат на легализацию пребывания.

  2. Усложнение регистрации бизнеса.

  3. Повышенные риски штрафов и депортации.

  4. Снижение привлекательности Грузии как «легкой» юрисдикции для удаленной работы.

В результате часть казахстанских IT-специалистов и предпринимателей может начать рассматривать альтернативные направления для релокации.

Общий тренд: завершение эпохи «открытой Грузии»?

В течение последних лет Грузия считалась одной из самых либеральных стран региона по миграционной политике. Простота въезда и ведения бизнеса сделала ее привлекательной для тысяч граждан СНГ.

Однако текущие шаги сигнализируют о смене курса:
акцент делается на контроле, легализации и ужесточении ответственности за нарушения.

Для граждан Казахстана это означает необходимость заранее планировать пребывание, внимательно следить за сроками и оформлять документы в полном соответствии с новыми требованиями.

