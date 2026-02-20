Дональд Трамп назвал Казахстан «прекрасной и богатой страной»

На инаугурационном заседании Совета мира в Вашингтоне президент США Дональд Трамп подчеркнул уникальные качества Казахстана, отметив его как страну с большим потенциалом и богатой историей. Мероприятие собрало лидеров мирового уровня для обсуждения стабильности, восстановления и глобального сотрудничества, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Казахстан в центре внимания

В ходе своей приветственной речи Дональд Трамп выразил благодарность всем участникам первого заседания Совета мира за их вклад в поддержание международной стабильности. Особо он выделил Казахстан, охарактеризовав его как «прекрасную и богатую страну». Президент США также отметил, что главы государств – участники саммита являются настоящими мировыми лидерами, чьи решительные действия способствуют укреплению мира и развитию международного диалога.

Основные темы заседания

Мероприятие высокого уровня включало доклады членов исполнительных органов Совета мира, в которых подробно рассматривались:

Планы восстановления сектора Газа , включая инфраструктурное развитие и социально-экономическую поддержку.

Вопросы обеспечения безопасности региона и меры по поддержанию стабильности.

Международное финансирование, основанное на принципах прозрачности и адресного распределения средств.

Так, Джаред Кушнер, член Старшего исполнительного Совета, представил мастер-план развития Газы, подчеркнув необходимость создания современного и безопасного пространства для жизни населения.

Аджай Банга, президент Всемирного банка, добавил, что финансовые механизмы Совета мира будут полностью прозрачными, с точечным распределением ресурсов для наиболее нуждающихся проектов.

Генерал Джаспер Джефферс, глава Международных сил стабилизации, рассказал о конкретных мерах по обеспечению безопасности в Газе, а Али Шаат, глава Национального комитета по управлению Газой, представил стратегию координации восстановительных работ с международными партнерами.

Международное участие

Заседание собрало лидеров и представителей многих стран, включая:

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Президент Индонезии Прабово Субианто

Президент Румынии Никушор Дан

Премьер-министр Албании Эди Рама

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан

Министр иностранных дел Кувейта шейх Салем Абдулла Аль-Джабер Аль-Сабах

Государственный министр Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр

Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита

Список участников подчеркивает широкий международный охват мероприятия и важность совместных усилий по укреплению мира.

Визит Президента Казахстана

Напомним, Глава государства Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Вашингтон по приглашению президента США для участия в заседании Совета мира. В рамках визита он проведет ряд встреч с лидерами других стран и официальными представителями США, укрепляя международное сотрудничество и взаимодействие по ключевым глобальным вопросам.