Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.02.2026, 07:23

В Казахстане угольные ТЭЦ будут строить по китайским технологиям на пенсионные деньги

Новости Казахстана

Казахстан приступает к масштабной модернизации энергетики: новые угольные тепловые электростанции (ТЭЦ) будут строить по китайским технологиям, при этом финансирование возьмут на себя средства Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ). Эксперты отмечают, что такой подход может быть как дорогостоящим, так и стратегически важным, если будет грамотно реализован трансфер технологий, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

© Photo : Пресс-служба правительства Казахстана

Китайские технологии или «дорогие игрушки»?

Председатель Ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов на пресс-конференции в Sputnik Казахстан выразил опасение, что строительство ТЭЦ силами китайских подрядчиков без локализации технологий может обернуться «дорогими игрушками».

«Если нам всё это построят китайцы — без серийной локализации на территории Казахстана — мы просто получим дорогие игрушки, которые также дорого будут обслуживаться», — заявил Агафонов.

Эксперт подчеркнул, что Казахстану необходимо всерьёз задуматься о трансфере технологий и локализации производства, чтобы избежать чрезмерных затрат и зависимости от иностранных компаний.

«Только на таких условиях договариваться и локализовать», — добавил он.

Стоимость электроэнергии: 100 тенге или 30 тенге за кВт·ч?

Агафонов также отметил, что финансирование строительства планируется за счёт средств ЕНПФ. Ввод новых ТЭЦ в эксплуатацию через 3–4 года может привести к росту тарифа на электроэнергию до 100 тенге за 1 кВт·ч.

В то же время общественный деятель и энергетик Петр Своик считает, что тариф можно удерживать на уровне 30 тенге за 1 кВт·ч в течение ближайших пяти лет, если государство будет использовать прямые, невозвратные инвестиции из ЕНПФ.

«Где брать средства? В ЕНПФ. Если вкладывать ежегодно более 2 трлн тенге, энергетику можно развивать со страшной силой», — пояснил Своик.

Новый подход к управлению энергетикой

Своик подчеркнул, что в энергетической отрасли «нет хозяина». По его мнению, решение — создание полноценного министерства энергетики и ЖКХ, куда следует передать ключевые активы: KEGOC, «Самрук-Энерго», а также «Казатомпром».

Это позволит выстроить генеральный план развития энергетики на ближайшие 10 лет, учитывая все виды генерации: возобновляемые источники, уголь и атомную энергетику.

ТЭЦ с когенерацией — путь к экономии

Эксперты считают, что для Казахстана наиболее эффективны ТЭЦ с совместной выработкой тепла и электроэнергии (когенерация). КПД таких станций превышает 80%, в отличие от чисто тепловых ТЭЦ с эффективностью около 30%.

«Совместная выработка тепла и электроэнергии — это суперэкономия. Экономишь — меньше выбросов, меньше вреда окружающей среде. Нам важно не просто развивать угольную генерацию, но и теплофикацию», — говорит Своик.

По его словам, почти все казахстанские города уже обеспечены ТЭЦ, за исключением Талдыкоргана и Кокшетау.

Малые модульные АЭС: взгляд в будущее

Своик отметил, что опыт эксплуатации малых модульных атомных станций в Узбекистане может стать отправной точкой для замены устаревших ТЭЦ в регионах Казахстана в будущем.

«Модульные АЭС — это следующая ступень развития энергетики, которая позволит постепенно отказаться от старых угольных мощностей», — подытожил эксперт.

