18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.17
576.63
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.02.2026, 07:42

В Казахстане жители используют уксус, чтобы свести счеты с жизнью

Новости Казахстана 0 355

В последние недели в Северо-Казахстанской области наблюдается тревожная тенденция: жители региона все чаще используют обычный уксус для попыток свести счеты с жизнью. Местные медики фиксируют рост случаев преднамеренного отравления, которые заканчиваются тяжелыми химическими ожогами и длительной борьбой за жизнь пострадавших, сообщает Lada.kz. 

Фото: obozrenie.kz
Фото: obozrenie.kz

Мужчина на грани: жизнь удерживали аппаратом ИВЛ

Как сообщает телеканал Almaty.tv, недавно врачи боролись за жизнь 52-летнего мужчины, получившего тяжелое отравление уксусом. Пациент находился в критическом состоянии и несколько суток находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

После того как острый кризис миновал, мужчина принял решение отказаться от дальнейшего лечения и покинул больницу, несмотря на рекомендации медиков.

"За здоровье еще двух человек – мужчины и женщины, также пытавшихся свести счеты с жизнью, продолжают бороться врачи", – отмечается в репортаже.

Молодая жизнь на грани: школьница с тяжелыми ожогами

Особенно тревожным стал случай с 16-летней школьницей. Девушку экстренно доставили в Петропавловск санавиацией из отдаленного района после того, как она получила сильнейшие химические ожоги при попытке самоубийства.

Сейчас подросток идет на поправку. Ее перевели из реанимации в хирургическое отделение, где она получает необходимое лечение и поддержку.

"Она в сознании, но пищу принимает с помощью вспомогательных предметов. По оценке врачей – очень хорошая динамика, с улучшением", – сообщила пресс-секретарь Управления здравоохранения СКО Гульнар Калиева.

Опасность, которая рядом

Эксперты обращают внимание, что доступность бытовых химических средств, таких как уксус, делает их потенциально опасными в руках людей, находящихся в психологическом кризисе. Медицинские работники Северо-Казахстанской области призывают население к внимательности и напоминают о горячих линиях психологической поддержки для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь