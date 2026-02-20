В Казахстане жители используют уксус, чтобы свести счеты с жизнью

В последние недели в Северо-Казахстанской области наблюдается тревожная тенденция: жители региона все чаще используют обычный уксус для попыток свести счеты с жизнью. Местные медики фиксируют рост случаев преднамеренного отравления, которые заканчиваются тяжелыми химическими ожогами и длительной борьбой за жизнь пострадавших, сообщает Lada.kz.

Мужчина на грани: жизнь удерживали аппаратом ИВЛ

Как сообщает телеканал Almaty.tv, недавно врачи боролись за жизнь 52-летнего мужчины, получившего тяжелое отравление уксусом. Пациент находился в критическом состоянии и несколько суток находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

После того как острый кризис миновал, мужчина принял решение отказаться от дальнейшего лечения и покинул больницу, несмотря на рекомендации медиков.

"За здоровье еще двух человек – мужчины и женщины, также пытавшихся свести счеты с жизнью, продолжают бороться врачи", – отмечается в репортаже.

Молодая жизнь на грани: школьница с тяжелыми ожогами

Особенно тревожным стал случай с 16-летней школьницей. Девушку экстренно доставили в Петропавловск санавиацией из отдаленного района после того, как она получила сильнейшие химические ожоги при попытке самоубийства.

Сейчас подросток идет на поправку. Ее перевели из реанимации в хирургическое отделение, где она получает необходимое лечение и поддержку.

"Она в сознании, но пищу принимает с помощью вспомогательных предметов. По оценке врачей – очень хорошая динамика, с улучшением", – сообщила пресс-секретарь Управления здравоохранения СКО Гульнар Калиева.

Опасность, которая рядом

Эксперты обращают внимание, что доступность бытовых химических средств, таких как уксус, делает их потенциально опасными в руках людей, находящихся в психологическом кризисе. Медицинские работники Северо-Казахстанской области призывают население к внимательности и напоминают о горячих линиях психологической поддержки для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.