18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.17
576.63
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.02.2026, 09:00

Пенсионные выплаты в Казахстане: от чего зависит итоговая сумма

Новости Казахстана 0 402

Система пенсионного обеспечения в Казахстане устроена таким образом, что итоговая сумма выплат напрямую зависит от длительности участия человека в пенсионной системе и от регулярности уплаты обязательных взносов. Разберём все нюансы, которые определяют размер вашей будущей пенсии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Индивидуальный подход к базовой пенсии

С 1 июля 2018 года базовая государственная пенсия назначается индивидуально каждому получателю. Этот принцип означает, что сумма выплат формируется с учётом личного стажа участия в пенсионной системе, а не только официального трудового стажа.

В стаж включаются:

  • трудовой стаж, выработанный в солидарной системе до 1 января 1998 года;

  • периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Таким образом, человек, который активно работал и платил взносы, получает ощутимую финансовую выгоду при выходе на пенсию.

Как стаж влияет на базовую пенсию

Размер базовой пенсии напрямую зависит от стажа участия в пенсионной системе:

  • Если стаж 10 лет и менее, а также при его полном отсутствии, базовая пенсия составляет 70% от прожиточного минимума.

  • За каждый год сверх 10 лет сумма увеличивается на 2%.

Пример:

  • Стаж 20 лет → базовая пенсия составит 90% от прожиточного минимума.

  • Стаж 34 года и более → максимальная базовая пенсия 118% от прожиточного минимума.

Важно: если в течение одного месяца ОПВ перечисляются несколько раз, период участия считается за один месяц. Поэтому регулярность и полнота уплаты взносов прямо увеличивает размер будущей пенсии.

Пенсия по возрасту: влияние трудового стажа и дохода

Помимо базовой выплаты, размер пенсии по возрасту зависит от:

  • Трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (не менее 6 месяцев);

  • Среднемесячного дохода в предпенсионный период.

Эта формула позволяет учитывать как длительность работы, так и финансовый вклад человека в пенсионную систему.

Средний размер пенсий в Казахстане

На 1 февраля 2026 года средняя совокупная пенсия в стране составила 157 843 тенге, из которых:

  • Солидарная пенсия – 103 931 тенге;

  • Базовая пенсия – 53 912 тенге.

Таким образом, ключевой фактор роста выплат — это активное участие в пенсионной системе и своевременная уплата ОПВ.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь