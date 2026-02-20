Пенсионные выплаты в Казахстане: от чего зависит итоговая сумма

Система пенсионного обеспечения в Казахстане устроена таким образом, что итоговая сумма выплат напрямую зависит от длительности участия человека в пенсионной системе и от регулярности уплаты обязательных взносов. Разберём все нюансы, которые определяют размер вашей будущей пенсии, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz .

Индивидуальный подход к базовой пенсии

С 1 июля 2018 года базовая государственная пенсия назначается индивидуально каждому получателю. Этот принцип означает, что сумма выплат формируется с учётом личного стажа участия в пенсионной системе, а не только официального трудового стажа.

В стаж включаются:

трудовой стаж, выработанный в солидарной системе до 1 января 1998 года ;

периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Таким образом, человек, который активно работал и платил взносы, получает ощутимую финансовую выгоду при выходе на пенсию.

Как стаж влияет на базовую пенсию

Размер базовой пенсии напрямую зависит от стажа участия в пенсионной системе:

Если стаж 10 лет и менее , а также при его полном отсутствии, базовая пенсия составляет 70% от прожиточного минимума .

За каждый год сверх 10 лет сумма увеличивается на 2%.

Пример:

Стаж 20 лет → базовая пенсия составит 90% от прожиточного минимума .

Стаж 34 года и более → максимальная базовая пенсия 118% от прожиточного минимума.

Важно: если в течение одного месяца ОПВ перечисляются несколько раз, период участия считается за один месяц. Поэтому регулярность и полнота уплаты взносов прямо увеличивает размер будущей пенсии.

Пенсия по возрасту: влияние трудового стажа и дохода

Помимо базовой выплаты, размер пенсии по возрасту зависит от:

Трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (не менее 6 месяцев);

Среднемесячного дохода в предпенсионный период.

Эта формула позволяет учитывать как длительность работы, так и финансовый вклад человека в пенсионную систему.

Средний размер пенсий в Казахстане

На 1 февраля 2026 года средняя совокупная пенсия в стране составила 157 843 тенге, из которых:

Солидарная пенсия – 103 931 тенге;

Базовая пенсия – 53 912 тенге.

Таким образом, ключевой фактор роста выплат — это активное участие в пенсионной системе и своевременная уплата ОПВ.