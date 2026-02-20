18+
20.02.2026, 09:41

В Казахстане 10-летний ребёнок не спит почти три года: врачи ищут диагноз

Новости Казахстана

В Кызылорде 10-летний Алинур Рахым вот уже три года практически не спит. Несмотря на многочисленные обращения к врачам, местные специалисты не могут поставить точный диагноз мальчику, а стандартные методы лечения оказываются бессильны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Иллюстрированное фото: istockphoto.com
Иллюстрированное фото: istockphoto.com

Семья ребенка столкнулась с настоящим испытанием: каждая ночь превращается в череду бессонных часов, переживаний и тревог за жизнь сына. Родители говорят, что мальчик проводит ночи с открытыми глазами, иногда разговаривает сам с собой и засыпает лишь под утро на короткий промежуток времени.

Бессонница как ежедневная борьба

Мать Алинура, Айнаш Кайыпбаева, рассказывает, что местные врачи списывают состояние сына на его темперамент и назначают нейролептики. Однако эти препараты уже не дают ожидаемого эффекта: мальчик продолжает практически не спать, а семья вынуждена искать новые способы помощи.

«Иногда воздуха не хватает, иногда шея болит», — делится сам Алинур, понимая тревогу матери. В попытке облегчить её переживания он даже предлагает притворяться спящим, чтобы мама не плакала.

Ограниченные возможности местной медицины

Ситуация осложняется тем, что в Кызылорде нет специалистов-сомнологов, которые изучают расстройства сна у детей. Несмотря на настойчивые просьбы Айнаш отправить сына на обследование в столичные клиники Астаны, местные врачи отказывают в направлении из-за отсутствия точного диагноза. Получился замкнутый круг: без диагноза нет полноценного лечения, а без лечения — продолжение критической бессонницы.

Врачи в Ташкенте предположили, что у мальчика может быть хроническая гипоксия, но подтвердить это дома невозможно. Семья оказалась в ситуации, когда обычные лекарства перестали действовать, а полноценного обследования нет. Мать была вынуждена прекратить лечение дочери с ДЦП, чтобы сосредоточить все силы и ресурсы на спасении сына.

Призыв к помощи и вниманию к редким болезням

История Алинура поднимает важный вопрос о доступности узкоспециализированной медицинской помощи в регионах Казахстана. Случаи редких расстройств сна остаются практически без внимания, а семьи, столкнувшиеся с подобными диагнозами, нередко оказываются один на один с проблемой.

Айнаш Кайыпбаева продолжает бороться за диагностику и лечение сына, надеясь на помощь специалистов, которые смогут определить причину столь тяжелой бессонницы и предложить действенный способ лечения.

«Я же не знаю, что делать. Есть сомнологи в Астане, но нас туда не направляют. Уже столько времени прошло…», — говорит женщина, чей сын каждый день ведет невидимую борьбу с хронической бессонницей.

