Казахстанцев предупреждают о лавине фальшивых купюр: подробности

В Казахстане зафиксирован резкий рост подделок наличных денег: в 2025 году выявлено рекордное количество фальшивых купюр и монет на сумму 1,1 млн тенге, что создает реальную угрозу для граждан при повседневных расчетах, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Резкий рост фальшивок: статистика Нацбанка

По данным Национального Банка Республики Казахстан, за прошлый год было выявлено 206 поддельных денежных знаков на общую сумму 1 122 150 тенге. Это на 90,7% больше, чем в 2024 году.

Интересно, что основная часть фальшивок – банкноты (203 случая), тогда как поддельных монет оказалось всего 3.

Лидеры по номиналу среди подделок:

5 000 тенге – 174 случая (84,5% всех фальшивых банкнот)

10 000 тенге – 22 случая

2 000 тенге – 6 случаев

20 000 тенге – 1 случай

Поддельные монеты составляют всего 1,4% от всех выявленных фальшивок.

Почему мошенники выбирают 5 000 тенге

Эксперты объясняют популярность этого номинала просто:

Он активно используется в повседневных расчетах.

Чаще всего покупатели не проверяют такие купюры так тщательно, как крупные номиналы.

Это делает 5 000 тенге удобной целью для подделки.

Как печатают фальшивки

По информации Нацбанка, большинство поддельных банкнот изготавливается с помощью:

Компьютеров и цветных принтеров

Обычной офсетной бумаги

На первый взгляд такие купюры могут выглядеть правдоподобно, но при внимательном осмотре их легко отличить.

Основные признаки фальшивой купюры

При проверке наличных обратите внимание на следующие детали:

Отсутствие водяного знака на просвет Размытый микротекст, который не читается при увеличении Элемент «Патч» без объема и голографического эффекта Защитная нить без динамического и цветопеременного эффекта Гладкая бумага, лишенная характерного рельефа

Подлинные банкноты имеют несколько степеней защиты, которые можно проверить визуально и на ощупь.

Что делать при обнаружении сомнительной купюры

Не использовать фальшивку в обороте

Обратиться в правоохранительные органы

Внимательно проверять купюры среднего номинала при расчетах наличными

Такой подход поможет избежать финансовых потерь и не стать жертвой мошенников.