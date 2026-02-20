18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.02.2026, 10:01

Казахстанцев предупреждают о лавине фальшивых купюр: подробности

Новости Казахстана

В Казахстане зафиксирован резкий рост подделок наличных денег: в 2025 году выявлено рекордное количество фальшивых купюр и монет на сумму 1,1 млн тенге, что создает реальную угрозу для граждан при повседневных расчетах, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Резкий рост фальшивок: статистика Нацбанка

По данным Национального Банка Республики Казахстан, за прошлый год было выявлено 206 поддельных денежных знаков на общую сумму 1 122 150 тенге. Это на 90,7% больше, чем в 2024 году.

Интересно, что основная часть фальшивок – банкноты (203 случая), тогда как поддельных монет оказалось всего 3.

Лидеры по номиналу среди подделок:

  • 5 000 тенге – 174 случая (84,5% всех фальшивых банкнот)

  • 10 000 тенге – 22 случая

  • 2 000 тенге – 6 случаев

  • 20 000 тенге – 1 случай

Поддельные монеты составляют всего 1,4% от всех выявленных фальшивок.

Почему мошенники выбирают 5 000 тенге

Эксперты объясняют популярность этого номинала просто:

  • Он активно используется в повседневных расчетах.

  • Чаще всего покупатели не проверяют такие купюры так тщательно, как крупные номиналы.

Это делает 5 000 тенге удобной целью для подделки.

Как печатают фальшивки

По информации Нацбанка, большинство поддельных банкнот изготавливается с помощью:

  • Компьютеров и цветных принтеров

  • Обычной офсетной бумаги

На первый взгляд такие купюры могут выглядеть правдоподобно, но при внимательном осмотре их легко отличить.

Основные признаки фальшивой купюры

При проверке наличных обратите внимание на следующие детали:

  1. Отсутствие водяного знака на просвет

  2. Размытый микротекст, который не читается при увеличении

  3. Элемент «Патч» без объема и голографического эффекта

  4. Защитная нить без динамического и цветопеременного эффекта

  5. Гладкая бумага, лишенная характерного рельефа

Подлинные банкноты имеют несколько степеней защиты, которые можно проверить визуально и на ощупь.

Что делать при обнаружении сомнительной купюры

  • Не использовать фальшивку в обороте

  • Обратиться в правоохранительные органы

  • Внимательно проверять купюры среднего номинала при расчетах наличными

Такой подход поможет избежать финансовых потерь и не стать жертвой мошенников.

0
1
0
