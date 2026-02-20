18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.02.2026, 10:30

В Казахстане усложняют «развод» с сотовой компанией: кому запретят менять абонентский номер

Новости Казахстана 0 516

В Казахстане готовится масштабное обновление правил переноса абонентских номеров (услуга MNP). Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК представило проект поправок, которые существенно меняют привычный процесс смены сотового оператора, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: simonline.co.il
Фото: simonline.co.il

Главная цель инициативы — защитить рынок от злоупотреблений и сократить время, в течение которого клиент остается без связи в процессе перехода.

Вводится «период ожидания» для новых номеров

Главное новшество, которое может огорчить любителей частой смены тарифов, — это право оператора на отказ. Согласно документу, компания, от которой вы уходите (оператор-донор), сможет официально отклонить заявку на перенос номера, если с момента его первой активации прошло менее 60 календарных дней.

Зачем это нужно? Разработчики поясняют, что такая мера предотвратит манипуляции со стороны недобросовестных пользователей и обеспечит стабильность базы клиентов для самих операторов. Фактически вводится двухмесячный «карантин» для каждой новой SIM-карты.

Цифровизация и скорость: ответ за 10 минут

Несмотря на введение ограничений по срокам, техническая сторона процесса станет быстрее. Новые правила жестко регламентируют работу Центральной базы данных абонентских номеров (ЦБДАН):

  • После того как вы подали заявку, ваш текущий оператор обязан дать ответ (одобрение или мотивированный отказ) в течение 10 минут.

  • Это ограничение вводится для того, чтобы минимизировать время «цифрового вакуума», когда старая SIM-карта уже не работает, а новая еще не активна.

Прозрачность и общественный контроль

Министерство подчеркивает, что реформа направлена на повышение качества сервиса. Быстрая обработка заявок должна сделать клиентский опыт более комфортным, а четкие правила отказов — прозрачными.

Важные даты: Проект приказа не является окончательным. До 6 марта 2026 года документ находится на стадии публичных обсуждений на портале «Открытые НПА», где каждый гражданин может оставить свой комментарий или внести предложение.

