Казахстан вышел из-под гипноза доллара и рубля

Последний квартальный отчет Национального банка Республики Казахстан произвел эффект разорвавшейся бомбы в экспертных кругах. Основной вывод аналитиков звучит оптимистично: отечественный бизнес выработал стойкую сопротивляемость к внешним валютным шокам. Ситуация, которая еще пару лет назад могла парализовать целые отрасли, сегодня воспринимается как обычный рабочий фон, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

© РИА Новости / Михаил Кутузов

Российский рубль и доллар США по-прежнему остаются ключевыми расчетными валютами для казахстанских компаний. Однако их курсовые колебания больше не оказывают столь сильного давления на бизнес, как ранее.

Исследование показало: зависимость от иностранных валют сохраняется, но воспринимаемая уязвимость к их колебаниям заметно снизилась. Казахстанский бизнес постепенно адаптировался к волатильной среде.

Где доллар, а где рубль: валютная карта экономики

Структура расчетов существенно различается по отраслям. Самая высокая доля доллара США зафиксирована в горнодобывающей промышленности. Здесь 61,7% предприятий используют USD в расчетах, что делает сектор наиболее ориентированным на американскую валюту. Российский рубль применяют 42% компаний, евро — 20,2%, тенге — 11,9%, а китайский юань остается на периферии — всего 2,6%.

В обрабатывающей промышленности ситуация иная: лидирует рубль, которым пользуются 64% предприятий. Доллар задействован у 58,4% компаний, евро — у 39,2%, тенге — у 23,3%, юань — у 19,2%. Этот сектор фактически стал самым мультивалютным в экономике страны, где расчеты распределены между несколькими денежными единицами.

Строительная отрасль демонстрирует почти паритет между долларом и рублем — 28,6% и 29,5% соответственно. В торговле рубль используют 54,8% предприятий, тогда как доллар — 42,3%. В транспортной и складской сфере распределение наиболее сбалансировано: доллар — 40,5%, рубль — 38,3%, евро — 26,9%, юань — 23,5%.

В сельском хозяйстве рубль также опережает доллар: 38,9% против 32,1%. Евро здесь задействован у 28% компаний.

Таким образом, рубль доминирует в большинстве отраслей, тогда как доллар удерживает лидерство главным образом в горнодобывающем секторе.

Курсовые риски: от тревоги к адаптации

Несмотря на широкое использование иностранных валют, степень их влияния на операционную деятельность предприятий снижается. Это подтверждают данные диффузионного индекса (ДИ), который отражает восприятие компаниями негативного воздействия валютных колебаний.

По итогам IV квартала 2025 года средний ДИ влияния курса тенге к российскому рублю по экономике составил около 41 пункта. В горнодобывающей промышленности показатель достиг порядка 43 пунктов, в обрабатывающей — 38, в торговле — 36, в транспорте и складировании — около 40, в сельском хозяйстве — 37,9.

Аналогичная динамика зафиксирована и по доллару США. В среднем по экономике индекс находится возле отметки 40 пунктов. В горнодобыче он достигает примерно 44 пунктов, в обрабатывающей промышленности — 38, в торговле — 35, в транспорте — 39, в сельском хозяйстве — 38,8.

Важно, что значения ниже 50 пунктов означают: предприятия ощущают влияние валютных колебаний, но не считают его определяющим фактором текущей деятельности. Для сравнения, в 2024 году по ряду отраслей индекс доходил до 45–48 пунктов. Снижение на 4–6 пунктов свидетельствует о постепенном ослаблении чувствительности бизнеса к валютным шокам.

В Национальный банк Казахстана отмечают, что в IV квартале 2025 года негативное влияние изменения курса тенге к рублю и доллару снизилось для предприятий всех отраслей.

Перелом во второй половине года

Если во втором квартале 2025 года компании фиксировали усиление давления со стороны валютных колебаний, то к концу года тренд развернулся. Летом бизнес напрямую связывал нестабильность курсов с усложнением операционной деятельности. Диффузионные индексы тогда демонстрировали рост, отражая повышенную уязвимость.

Однако во второй половине года ситуация изменилась. Средний индекс влияния курса тенге к рублю по экономике снизился примерно до 41 пункта, по доллару — до около 40. В торговле, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве показатели опустились в диапазон 35–39 пунктов.

Это означает, что компании продолжают учитывать валютные риски, но уже не воспринимают их как главный источник угроз для бизнеса.

Почему зависимость стала менее болезненной

Снижение чувствительности к курсовым колебаниям аналитики связывают с несколькими факторами. Компании активнее используют мультивалютные расчеты, пересматривают условия контрактов, закладывают валютные риски в цены и бюджеты, а также диверсифицируют финансовые потоки.

В результате колебания рубля и доллара все реже трансформируются в операционные шоки. Бизнес переходит от модели реагирования к модели упреждающего управления рисками.

По оценке регулятора, во второй половине 2025 года казахстанская экономика прошла этап адаптации: рубль и доллар остаются ключевыми валютами расчетов, однако их курсы перестали формировать основную повестку рисков для предприятий.