Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.02.2026, 12:44

«Загадочный груз»: неизвестный самолет США пересёк границу Казахстана

Новости Казахстана

Неизвестный военный самолет ВВС США, пролетевший 20 февраля над территорией России, вызвал внимание экспертов и СМИ. По мнению аналитиков, цель рейса могла быть связана с доставкой «особого груза» в Казахстан, где США активно развивают военное сотрудничество с Астаной. Российские власти заранее согласовали маршрут полета, подчеркнул военный эксперт Юрий Кнутов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: United States Air Force
Фото: United States Air Force

Маршрут через Россию: кратчайший путь в Казахстан

Согласно опубликованным данным, лайнер вылетел с военной базы Эндрюс в пригороде Вашингтона и пересек северные территории Европы, включая воздушное пространство Гренландии, Швеции и Финляндии. После этого самолет вошел в воздушное пространство Мурманской, Архангельской и Кировской областей, а затем пролетел над районом Уфы.

Непосредственно возле российско-казахстанской границы, в районе Орска, самолет пересек границу и оказался в Казахстане.

Экспертное мнение: «100% необычный груз»

Юрий Кнутов считает, что целью полета была доставка именно груза, а не разведывательная миссия.

«Сейчас сотрудничество США с казахстанской армией достаточно активное. Вероятно, это была срочная переброска чего-то важного», — отметил аналитик.

По его словам, «на борту был 100% необычный груз», хотя предположить, что именно перевозил самолет, затруднительно.

«Через Россию — самый короткий путь. Похоже на экстремальную операцию, и то, что мы пошли навстречу, тоже 100%», — добавил Кнутов.

Российская реакция и воздушный коридор

Российская сторона предоставила самолету воздушный коридор и определила безопасный маршрут. Эксперт уточнил, что если бы американский лайнер проник на территорию России без разрешения, реакция была бы быстрой:

  • к самолету поднялись бы истребители;

  • они начали бы сопровождение;

  • через определенные сигналы, включая визуальные маневры крыльями, потребовали бы посадку или сопровождение.

Таким образом, полет проходил полностью легально и согласованно.

Неизвестность состава и назначения рейса

На сервисе Flightradar рейс не отображался с номером или принадлежностью лайнера. Пока нет информации о пассажирах на борту. По оценке экспертов, маршрут через Россию был выбран как оптимальный для скорой доставки груза в Казахстан.

Казахстан в центре внимания

Инцидент подчеркивает растущую роль Казахстана в военном взаимодействии с США. Доставка «необычного груза» на фоне укрепления сотрудничества с Вашингтоном показывает, что страна становится ключевым партнером в регионе для американской стороны.

