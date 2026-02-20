18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.02.2026, 12:55

Вложения на $180 млн в новый город Казахстана: глобальный проект развернет корпорация из США

Новости Казахстана 0 519

В новом промышленном сердце Алатау, казахстанском городе, который только начинает формироваться как экономический кластер, появится масштабный завод стоимостью около $180 млн с участием американской компании. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды, ссылаясь на заключённое соглашение между министерством сельского хозяйства Казахстана и инвестором из США, компанией Mars, передает Lada.kz. 

Фото: акимат Алматинской области
Фото: акимат Алматинской области

Новый завод: вклад в переработку и добавленную стоимость

Проект предполагает строительство завода по производству кормов для домашних животных. По информации сторон, его деятельность будет не ограничиваться лишь выпуском готовой продукции. Планируется полная переработка агропромышленного сырья, что позволит существенно повысить добавленную стоимость и создать новые рабочие места в регионе. Эксперты отмечают, что такие объекты не только укрепляют экономику города, но и повышают уровень технологической компетенции местных предприятий.

Стратегическая цель инвестора

Глава компании Mars, Пол Вайраух, подчеркнул, что проект в Алатау рассматривается как платформа для масштабного расширения производства и диверсификации рынков сбыта. Он видит перспективы не только для Казахстана, но и для всего региона Центральной Азии, а также соседних стран. По его словам, новый завод позволит компании эффективно интегрироваться в локальную цепочку поставок, оптимизировать логистику и предлагать продукцию с учётом потребностей местного рынка.

Символическая и экономическая значимость

Инвестиции американской компании в новый город демонстрируют растущий интерес международных игроков к Казахстану как к стратегическому экономическому партнёру. Проект создаёт новые возможности для сотрудничества между казахстанскими агропредприятиями и зарубежными компаниями, а также открывает перспективы для развития инновационных технологий переработки. По мнению аналитиков, подобные проекты становятся драйверами регионального роста, привлекают квалифицированные кадры и способствуют развитию инфраструктуры новых городов.

Перспективы для региона

Ожидается, что запуск завода окажет положительное влияние на местную экономику, создаст дополнительные налоговые поступления и стимулирует развитие смежных отраслей. В долгосрочной перспективе подобные инвестиции способны превратить Алатау в один из ключевых промышленных центров страны с акцентом на производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь