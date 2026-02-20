18+
2 300 000 000 000 тенге на кону: судебные тяжбы вокруг Кашагана стали самыми дорогими в истории Казахстана

Новости Казахстана 0 509

Судебная тяжба между Министерством экологии Казахстана и консорциумом North Caspian Operating Company (NCOC), оператором одного из крупнейших в мире нефтяных месторождений — Кашагана, перешла в решающую фазу. Речь идет о беспрецедентном административном взыскании в размере 2,3 триллиона тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Суть претензий и «серный вопрос»

Напомним, что основной причиной конфликта стало нарушение экологических норм при складировании серы. По данным Министерства экологии и природных ресурсов, компания допустила сверхнормативное размещение побочного продукта нефтедобычи, что по законам Республики Казахстан влечет за собой колоссальные штрафные санкции.

Текущий статус дела: ход за судом

На данный момент ситуация развивается в правовом поле специализированного межрайонного административного суда (СМАС) Астаны. Вот основные вехи процесса, ставшие известными на текущий момент:

  1. Приостановка апелляций: Ранее NCOC подавала жалобы в Комитет экологического регулирования, пытаясь оспорить штраф. Однако в ноябре 2025 года рассмотрение этих жалоб было официально приостановлено по ходатайству самой компании.

  2. Декабрьское решение: 23 декабря 2025 года СМАС Астаны вынес важное промежуточное решение — суд отказал NCOC в удовлетворении иска. Предписание экологов о выявленных нарушениях было признано полностью законным.

  3. Ожидание вступления в силу: Несмотря на промежуточную победу госорганов, решение суда еще не вступило в законную силу. У оператора остается право на дальнейшее обжалование в вышестоящих инстанциях.

Почему это важно для рынка?

Спор вокруг Кашагана — это не только экологический прецедент, но и важный сигнал для иностранных инвесторов. Сумма в 2,3 трлн тенге является одной из крупнейших в истории нефтегазового сектора страны. Исход дела определит, насколько жестким будет контроль государства над деятельностью международных консорциумов в вопросах охраны окружающей среды.

Справка: Месторождение Кашаган считается одним из самых сложных и дорогостоящих проектов в мире из-за высокого давления, больших глубин и высокого содержания сероводорода в сырье.

3
1
2
Комментарии

0 комментарий(ев)
