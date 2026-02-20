В пресс-службе Президента назвали причины конфиденциальности данных о переводе 7 трлн тенге в сопредельную страну

В Акорде объяснили причины, по которым не раскрывалась информация о переводе 7 трлн тенге через казахстанский банк в сопредельную страну. Ситуация, которая вызвала широкий резонанс, получила официальное разъяснение от пресс-службы Президента, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: azh.kz

Президент не раскрывает непроверенные данные

Советник и пресс-секретарь президента Айбек Смадияров подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев не распространяет непроверенные сведения.

«Если президент упомянул транзакции на сумму 7 трлн тенге, значит, такие операции действительно имели место», — отметил Смадияров.

При этом он уточнил, что данная информация изначально была предназначена только для участников закрытого совещания в Агентстве по финансовому мониторингу и носила служебный характер.

Политическая целесообразность и дипломатический протокол

Смадияров пояснил, что решение не разглашать детали транзакции связано с политической и дипломатической осторожностью:

Не раскрывалась страна происхождения средств и страна-получатель.

Не назывался банк, через который осуществлялись операции.

Такая мера была необходима с учетом санкционного режима, действующего в международной финансовой среде.

Таким образом, по словам пресс-секретаря, ограничения по распространению информации были обоснованными и преднамеренными, чтобы избежать потенциальных политических и экономических последствий.

Что известно о переводе 7 трлн тенге

Напомним, 28 января Касым-Жомарт Токаев сообщил, что один казахстанский банк помог перевести 7 трлн тенге из одной соседней страны в другую сопредельную страну.

Хотя детали и страны не разглашались, факт крупной транзакции стал предметом обсуждения в СМИ и социальных сетях, что вызвало повышенный интерес к мотивам сохранения конфиденциальности.

Итог

Служебный характер информации, политическая целесообразность и соблюдение дипломатического протокола стали главными причинами, по которым детали перевода 7 трлн тенге не были оглашены публично. Как отметили в Акорде, банк, участвовавший в операции, полностью осведомлен о клиентах и транзакциях, что обеспечивает прозрачность внутри финансового механизма, несмотря на закрытость внешнего обсуждения.