18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.17
576.63
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.02.2026, 15:16

В пресс-службе Президента назвали причины конфиденциальности данных о переводе 7 трлн тенге в сопредельную страну

Новости Казахстана 0 485

В Акорде объяснили причины, по которым не раскрывалась информация о переводе 7 трлн тенге через казахстанский банк в сопредельную страну. Ситуация, которая вызвала широкий резонанс, получила официальное разъяснение от пресс-службы Президента, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: azh.kz
Фото: azh.kz

Президент не раскрывает непроверенные данные

Советник и пресс-секретарь президента Айбек Смадияров подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев не распространяет непроверенные сведения.

«Если президент упомянул транзакции на сумму 7 трлн тенге, значит, такие операции действительно имели место», — отметил Смадияров.

При этом он уточнил, что данная информация изначально была предназначена только для участников закрытого совещания в Агентстве по финансовому мониторингу и носила служебный характер.

Политическая целесообразность и дипломатический протокол

Смадияров пояснил, что решение не разглашать детали транзакции связано с политической и дипломатической осторожностью:

  • Не раскрывалась страна происхождения средств и страна-получатель.

  • Не назывался банк, через который осуществлялись операции.

  • Такая мера была необходима с учетом санкционного режима, действующего в международной финансовой среде.

Таким образом, по словам пресс-секретаря, ограничения по распространению информации были обоснованными и преднамеренными, чтобы избежать потенциальных политических и экономических последствий.

Что известно о переводе 7 трлн тенге

Напомним, 28 января Касым-Жомарт Токаев сообщил, что один казахстанский банк помог перевести 7 трлн тенге из одной соседней страны в другую сопредельную страну.

Хотя детали и страны не разглашались, факт крупной транзакции стал предметом обсуждения в СМИ и социальных сетях, что вызвало повышенный интерес к мотивам сохранения конфиденциальности.

Итог

Служебный характер информации, политическая целесообразность и соблюдение дипломатического протокола стали главными причинами, по которым детали перевода 7 трлн тенге не были оглашены публично. Как отметили в Акорде, банк, участвовавший в операции, полностью осведомлен о клиентах и транзакциях, что обеспечивает прозрачность внутри финансового механизма, несмотря на закрытость внешнего обсуждения.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь