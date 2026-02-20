Доллар в Казахстане рванул вверх

Финансовые рынки Казахстана начали 20 февраля с заметного скачка курса американской валюты, что вызвало тревогу у держателей тенге и экспертов валютного рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
На Казахстанской фондовой бирже KASE по итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 494,66 тенге, что на 4,89 тенге выше предыдущего показателя. Рост оказался заметным и для инвесторов, отслеживающих динамику валюты.
В то же время официальный курс Национального банка на 20 февраля зафиксирован на уровне 489,17 тенге за доллар, что ниже рыночного значения и отражает умеренную официальную политику регулятора.
По данным kurs.kz, средний курс доллара в обменниках двух крупнейших городов страны демонстрирует различия:
Алматы:
Покупка – 494,41 тенге
Продажа – 496,37 тенге
Астана:
Покупка – 493,00 тенге
Продажа – 500,00 тенге
Таким образом, разрыв между официальным курсом и курсом обменников составляет от 5 до 11 тенге, что влияет на граждан и бизнес, которым приходится чаще всего покупать валюту по более высокому курсу.
Рост доллара отражает сочетание внешних и внутренних факторов:
Повышенная волатильность на мировых рынках
Давление со стороны российской и американской валют
Локальные экономические новости и ожидания по процентным ставкам
Для граждан это может означать удорожание импорта, рост цен на товары, зависящие от доллара, и повышенное внимание к курсовой разнице при обмене валюты.
