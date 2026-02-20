Доллар в Казахстане рванул вверх

Финансовые рынки Казахстана начали 20 февраля с заметного скачка курса американской валюты, что вызвало тревогу у держателей тенге и экспертов валютного рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: stock.adobe.com

Итоги торгов: доллар уверенно прибавил

На Казахстанской фондовой бирже KASE по итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 494,66 тенге, что на 4,89 тенге выше предыдущего показателя. Рост оказался заметным и для инвесторов, отслеживающих динамику валюты.

В то же время официальный курс Национального банка на 20 февраля зафиксирован на уровне 489,17 тенге за доллар, что ниже рыночного значения и отражает умеренную официальную политику регулятора.

Обменники: доллар дороже, чем в официальном курсе

По данным kurs.kz, средний курс доллара в обменниках двух крупнейших городов страны демонстрирует различия:

Алматы:

Покупка – 494,41 тенге

Продажа – 496,37 тенге

Астана:

Покупка – 493,00 тенге

Продажа – 500,00 тенге

Таким образом, разрыв между официальным курсом и курсом обменников составляет от 5 до 11 тенге, что влияет на граждан и бизнес, которым приходится чаще всего покупать валюту по более высокому курсу.

Что это значит для казахстанцев

Рост доллара отражает сочетание внешних и внутренних факторов:

Повышенная волатильность на мировых рынках

Давление со стороны российской и американской валют

Локальные экономические новости и ожидания по процентным ставкам

Для граждан это может означать удорожание импорта, рост цен на товары, зависящие от доллара, и повышенное внимание к курсовой разнице при обмене валюты.