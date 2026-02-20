18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.17
576.63
6.38
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.02.2026, 16:27

В Минтруда Казахстана сделали заявление о социальных выплатах

Новости Казахстана 0 412

В казахстанском сегменте социальных сетей и мессенджеров начала распространяться недостоверная информация о том, что социальная помощь якобы будет назначена автоматически всем гражданам, подавшим заявку. Сегодня, 20 февраля 2026 года, Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) выступило с официальным опровержением, чтобы остановить волну дезинформации,  сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ru.sputnik.kz
Фото: ru.sputnik.kz

Подача заявки ≠ Гарантия выплаты

Многие пользователи ошибочно интерпретировали функционал портала eGov, посчитав, что сам факт отправки электронного заявления обеспечивает получение средств. Ведомство внесло ясность:

«Подача заявления через портал электронного правительства — это лишь технический способ фиксации обращения. Он не означает автоматического одобрения выплаты», — подчеркнули в пресс-службе МТСЗН.

Основные критерии назначения помощи

Социальная поддержка в Казахстане остается адресной. Это значит, что для её получения недостаточно просто «быть гражданином». Государство выделяет средства только тем, кто действительно в них нуждается.

Ключевые условия для одобрения выплаты:

  • Трудная жизненная ситуация: Подтвержденный статус нуждаемости.

  • Соответствие критериям: Доход семьи не должен превышать установленные пороги.

  • Документальное подтверждение: Каждое заявление проверяется на соответствие законодательным нормам и решениям местных маслихатов.

Региональные особенности

Важно понимать, что единого шаблона выплат для всей страны не существует. Перечень категорий получателей и список необходимых документов утверждаются маслихатами отдельно в каждом регионе.

Порядок рассмотрения заявок выглядит следующим образом:

  1. Гражданин подает заявку через eGov или в ЦОНе.

  2. Местные исполнительные органы (акиматы) проверяют данные.

  3. Принимается решение на основе региональных правил и бюджета.

Ответственность за фейки

Министерство призывает казахстанцев не доверять анонимным рассылкам в WhatsApp и Telegram. Любая информация о «новых массовых пособиях» должна проверяться на официальных ресурсах ведомства или местных акиматов.

Важно помнить: За распространение заведомо ложной информации в Республике Казахстан предусмотрена уголовная и административная ответственность.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь