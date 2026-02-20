В Минтруда Казахстана сделали заявление о социальных выплатах

В казахстанском сегменте социальных сетей и мессенджеров начала распространяться недостоверная информация о том, что социальная помощь якобы будет назначена автоматически всем гражданам, подавшим заявку. Сегодня, 20 февраля 2026 года, Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) выступило с официальным опровержением, чтобы остановить волну дезинформации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Многие пользователи ошибочно интерпретировали функционал портала eGov, посчитав, что сам факт отправки электронного заявления обеспечивает получение средств. Ведомство внесло ясность:
«Подача заявления через портал электронного правительства — это лишь технический способ фиксации обращения. Он не означает автоматического одобрения выплаты», — подчеркнули в пресс-службе МТСЗН.
Социальная поддержка в Казахстане остается адресной. Это значит, что для её получения недостаточно просто «быть гражданином». Государство выделяет средства только тем, кто действительно в них нуждается.
Ключевые условия для одобрения выплаты:
Трудная жизненная ситуация: Подтвержденный статус нуждаемости.
Соответствие критериям: Доход семьи не должен превышать установленные пороги.
Документальное подтверждение: Каждое заявление проверяется на соответствие законодательным нормам и решениям местных маслихатов.
Важно понимать, что единого шаблона выплат для всей страны не существует. Перечень категорий получателей и список необходимых документов утверждаются маслихатами отдельно в каждом регионе.
Порядок рассмотрения заявок выглядит следующим образом:
Гражданин подает заявку через eGov или в ЦОНе.
Местные исполнительные органы (акиматы) проверяют данные.
Принимается решение на основе региональных правил и бюджета.
Министерство призывает казахстанцев не доверять анонимным рассылкам в WhatsApp и Telegram. Любая информация о «новых массовых пособиях» должна проверяться на официальных ресурсах ведомства или местных акиматов.
Важно помнить: За распространение заведомо ложной информации в Республике Казахстан предусмотрена уголовная и административная ответственность.
