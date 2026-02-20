В Минтруда Казахстана сделали заявление о социальных выплатах

В казахстанском сегменте социальных сетей и мессенджеров начала распространяться недостоверная информация о том, что социальная помощь якобы будет назначена автоматически всем гражданам, подавшим заявку. Сегодня, 20 февраля 2026 года , Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) выступило с официальным опровержением, чтобы остановить волну дезинформации, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ru.sputnik.kz

Подача заявки ≠ Гарантия выплаты

Многие пользователи ошибочно интерпретировали функционал портала eGov, посчитав, что сам факт отправки электронного заявления обеспечивает получение средств. Ведомство внесло ясность:

«Подача заявления через портал электронного правительства — это лишь технический способ фиксации обращения. Он не означает автоматического одобрения выплаты», — подчеркнули в пресс-службе МТСЗН.

Основные критерии назначения помощи

Социальная поддержка в Казахстане остается адресной. Это значит, что для её получения недостаточно просто «быть гражданином». Государство выделяет средства только тем, кто действительно в них нуждается.

Ключевые условия для одобрения выплаты:

Трудная жизненная ситуация: Подтвержденный статус нуждаемости.

Соответствие критериям: Доход семьи не должен превышать установленные пороги.

Документальное подтверждение: Каждое заявление проверяется на соответствие законодательным нормам и решениям местных маслихатов.

Региональные особенности

Важно понимать, что единого шаблона выплат для всей страны не существует. Перечень категорий получателей и список необходимых документов утверждаются маслихатами отдельно в каждом регионе.

Порядок рассмотрения заявок выглядит следующим образом:

Гражданин подает заявку через eGov или в ЦОНе. Местные исполнительные органы (акиматы) проверяют данные. Принимается решение на основе региональных правил и бюджета.

Ответственность за фейки

Министерство призывает казахстанцев не доверять анонимным рассылкам в WhatsApp и Telegram. Любая информация о «новых массовых пособиях» должна проверяться на официальных ресурсах ведомства или местных акиматов.

Важно помнить: За распространение заведомо ложной информации в Республике Казахстан предусмотрена уголовная и административная ответственность.