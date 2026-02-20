18+
20.02.2026, 17:32

Рекордные торги: меч самурая из особняка Масимова продан в 7 раз дороже стартовой цены

Новости Казахстана 0 292

На электронных торгах 20 февраля были проданы два предмета, изъятые в рамках расследования: самурайский меч и кожаный ремень с национальным орнаментом. Итоговая стоимость одного из лотов превысила стартовую цену более чем в семь раз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: e-qazyna.kz
Фото: e-qazyna.kz

Какие предметы выставили на торги

На продажу были выставлены два предмета роскоши:

  • самурайская сабля в ножнах;

  • кожаный ремень с национальным орнаментом в оригинальной коробке.

В аукционной документации указано, что имущество было изъято из дома, описание которого совпадает с особняком бывшего главы КНБ Карим Масимов. После завершения следственных процедур предметы передали в управление возвращёнными активами для последующей реализации через электронную площадку.

Как прошли электронные торги

Аукцион состоялся 20 февраля на государственном портале электронных торгов. По обоим лотам наблюдалась конкуренция, что и привело к значительному росту цен.

Для участия в торгах претенденты должны были внести гарантийный взнос. По самурайскому мечу он составлял 69 тысяч тенге.

Самурайский меч: цена выросла в семь раз

Наибольший интерес вызвал клинок самурая.

  • Стартовая цена: 461 312 тенге

  • Итоговая цена продажи: 3 413 825 тенге

  • Рост: более чем в 7 раз

В торгах участвовали шесть претендентов, что обеспечило активное повышение ставок.

Сабля выполнена из стали. Ножны — чёрного цвета, рукоять украшена рельефным геометрическим рисунком. Судя по описанию, предмет представлял не только коллекционную, но и имиджевую ценность, что, вероятно, и повлияло на итоговую стоимость.

Ремень с национальным орнаментом также подорожал

Второй лот — кожаный ремень с национальным орнаментом — тоже был продан значительно выше начальной оценки.

  • Стартовая цена: 183 750 тенге

  • Цена продажи: 524 261 тенге

В торгах участвовали четыре претендента.

Ремень украшен металлическими элементами и серебряной ковкой. Он продавался в оригинальной коробке, что дополнительно повышало его статус как подарочного или коллекционного изделия.

Что означает эта продажа

Реализация предметов прошла в рамках процедуры управления возвращёнными активами. Подобные торги позволяют государству монетизировать имущество, изъятое по итогам расследований, и направлять вырученные средства в бюджет.

