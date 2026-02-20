Рекордные торги: меч самурая из особняка Масимова продан в 7 раз дороже стартовой цены

На электронных торгах 20 февраля были проданы два предмета, изъятые в рамках расследования: самурайский меч и кожаный ремень с национальным орнаментом. Итоговая стоимость одного из лотов превысила стартовую цену более чем в семь раз, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
На продажу были выставлены два предмета роскоши:
самурайская сабля в ножнах;
кожаный ремень с национальным орнаментом в оригинальной коробке.
В аукционной документации указано, что имущество было изъято из дома, описание которого совпадает с особняком бывшего главы КНБ Карим Масимов. После завершения следственных процедур предметы передали в управление возвращёнными активами для последующей реализации через электронную площадку.
Аукцион состоялся 20 февраля на государственном портале электронных торгов. По обоим лотам наблюдалась конкуренция, что и привело к значительному росту цен.
Для участия в торгах претенденты должны были внести гарантийный взнос. По самурайскому мечу он составлял 69 тысяч тенге.
Наибольший интерес вызвал клинок самурая.
Стартовая цена: 461 312 тенге
Итоговая цена продажи: 3 413 825 тенге
Рост: более чем в 7 раз
В торгах участвовали шесть претендентов, что обеспечило активное повышение ставок.
Сабля выполнена из стали. Ножны — чёрного цвета, рукоять украшена рельефным геометрическим рисунком. Судя по описанию, предмет представлял не только коллекционную, но и имиджевую ценность, что, вероятно, и повлияло на итоговую стоимость.
Второй лот — кожаный ремень с национальным орнаментом — тоже был продан значительно выше начальной оценки.
Стартовая цена: 183 750 тенге
Цена продажи: 524 261 тенге
В торгах участвовали четыре претендента.
Ремень украшен металлическими элементами и серебряной ковкой. Он продавался в оригинальной коробке, что дополнительно повышало его статус как подарочного или коллекционного изделия.
Реализация предметов прошла в рамках процедуры управления возвращёнными активами. Подобные торги позволяют государству монетизировать имущество, изъятое по итогам расследований, и направлять вырученные средства в бюджет.
Комментарии0 комментарий(ев)