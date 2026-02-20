18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.02.2026, 18:02

Резонансное увольнение в Нацбанке: Берик Шолпанкулов покинул пост заместителя председателя

Новости Казахстана 0 370

Берик Шолпанкулов освобождён от должности заместителя председателя Национального Банка Республики Казахстан. Об этом сегодня, 20 февраля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды, передает Lada.kz. 

Фото: Национальный банк Республики Казахстан
Фото: Национальный банк Республики Казахстан

Причина освобождения от должности

Распоряжением Президента Берик Шолпанкулов был освобождён с занимаемой позиции по собственному заявлению. Несмотря на официальную формулировку, отставка произошла на фоне широкого общественного внимания к финансовым потокам, проходящим через казахстанские банки в 2025 году.

Скандальная финансовая ситуация: 7 триллионов тенге через банк

В январе текущего года на совещании в Астане Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что через один из казахстанских банков из сопредельной страны в 2025 году прошло более 7 триллионов тенге. Тогда Президент дал поручение соответствующим органам тщательно проверить эти операции.

Буквально накануне увольнения, в статусе заместителя главы Нацбанка, Шолпанкулов пояснил ситуацию:

  • речь идёт об общем обороте средств, а не о чистом выводе денег;

  • проверка банка ещё продолжается;

  • серьёзных признаков правонарушений выявлено не было;

  • название банка он не раскрывал.

Пресс-секретарь Президента о ситуации

20 февраля Айбек Смадияров, советник и пресс-секретарь Президента, уточнил детали:

  • Токаев не распространяет непроверенную информацию;

  • данные, озвученные на совещании, имели служебный характер и не предназначались для широкой публики;

  • из политической и дипломатической целесообразности Президент не назвал страну происхождения средств, страну-получателя и банк, участвовавший в транзакциях, особенно в условиях санкционного давления.

Биография Берика Шолпанкулова

  • Родился: 1976 год, Алматинская область;

  • Образование: Казахский государственный аграрный университет, экономист-бухгалтер (1996);

  • Карьера:

    • 1996–2008 — работа в системе Казначейства при Министерстве финансов, кассир и руководящие должности;

    • 2008–2014 — вице-министр финансов;

    • 2014–2016 — заместитель министра обороны;

    • 2016–2019 — снова вице-министр финансов;

    • 5 апреля 2021 года — назначен заместителем председателя Национального Банка РК.

Берик Шолпанкулов за годы работы в финансовой и оборонной системе страны зарекомендовал себя как профессионал, но его отставка теперь вызывает резонанс среди экспертов и СМИ, учитывая недавние громкие заявления о миллиардах тенге, проходящих через банковскую систему Казахстана.

