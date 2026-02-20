Резонансное увольнение в Нацбанке: Берик Шолпанкулов покинул пост заместителя председателя

Берик Шолпанкулов освобождён от должности заместителя председателя Национального Банка Республики Казахстан. Об этом сегодня, 20 февраля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды, передает Lada.kz.
Распоряжением Президента Берик Шолпанкулов был освобождён с занимаемой позиции по собственному заявлению. Несмотря на официальную формулировку, отставка произошла на фоне широкого общественного внимания к финансовым потокам, проходящим через казахстанские банки в 2025 году.
В январе текущего года на совещании в Астане Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что через один из казахстанских банков из сопредельной страны в 2025 году прошло более 7 триллионов тенге. Тогда Президент дал поручение соответствующим органам тщательно проверить эти операции.
Буквально накануне увольнения, в статусе заместителя главы Нацбанка, Шолпанкулов пояснил ситуацию:
речь идёт об общем обороте средств, а не о чистом выводе денег;
проверка банка ещё продолжается;
серьёзных признаков правонарушений выявлено не было;
название банка он не раскрывал.
20 февраля Айбек Смадияров, советник и пресс-секретарь Президента, уточнил детали:
Токаев не распространяет непроверенную информацию;
данные, озвученные на совещании, имели служебный характер и не предназначались для широкой публики;
из политической и дипломатической целесообразности Президент не назвал страну происхождения средств, страну-получателя и банк, участвовавший в транзакциях, особенно в условиях санкционного давления.
Родился: 1976 год, Алматинская область;
Образование: Казахский государственный аграрный университет, экономист-бухгалтер (1996);
Карьера:
1996–2008 — работа в системе Казначейства при Министерстве финансов, кассир и руководящие должности;
2008–2014 — вице-министр финансов;
2014–2016 — заместитель министра обороны;
2016–2019 — снова вице-министр финансов;
5 апреля 2021 года — назначен заместителем председателя Национального Банка РК.
Берик Шолпанкулов за годы работы в финансовой и оборонной системе страны зарекомендовал себя как профессионал, но его отставка теперь вызывает резонанс среди экспертов и СМИ, учитывая недавние громкие заявления о миллиардах тенге, проходящих через банковскую систему Казахстана.
