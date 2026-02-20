Резонансное увольнение в Нацбанке: Берик Шолпанкулов покинул пост заместителя председателя

Берик Шолпанкулов освобождён от должности заместителя председателя Национального Банка Республики Казахстан. Об этом сегодня, 20 февраля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Акорды , передает Lada.kz.

Фото: Национальный банк Республики Казахстан

Причина освобождения от должности

Распоряжением Президента Берик Шолпанкулов был освобождён с занимаемой позиции по собственному заявлению. Несмотря на официальную формулировку, отставка произошла на фоне широкого общественного внимания к финансовым потокам, проходящим через казахстанские банки в 2025 году.

Скандальная финансовая ситуация: 7 триллионов тенге через банк

В январе текущего года на совещании в Астане Президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что через один из казахстанских банков из сопредельной страны в 2025 году прошло более 7 триллионов тенге. Тогда Президент дал поручение соответствующим органам тщательно проверить эти операции.

Буквально накануне увольнения, в статусе заместителя главы Нацбанка, Шолпанкулов пояснил ситуацию:

речь идёт об общем обороте средств , а не о чистом выводе денег;

проверка банка ещё продолжается;

серьёзных признаков правонарушений выявлено не было;

название банка он не раскрывал.

Пресс-секретарь Президента о ситуации

20 февраля Айбек Смадияров, советник и пресс-секретарь Президента, уточнил детали:

Токаев не распространяет непроверенную информацию ;

данные, озвученные на совещании, имели служебный характер и не предназначались для широкой публики;

из политической и дипломатической целесообразности Президент не назвал страну происхождения средств, страну-получателя и банк, участвовавший в транзакциях, особенно в условиях санкционного давления.

Биография Берика Шолпанкулова

Родился: 1976 год, Алматинская область;

Образование: Казахский государственный аграрный университет, экономист-бухгалтер (1996);

Карьера: 1996–2008 — работа в системе Казначейства при Министерстве финансов, кассир и руководящие должности; 2008–2014 — вице-министр финансов; 2014–2016 — заместитель министра обороны; 2016–2019 — снова вице-министр финансов; 5 апреля 2021 года — назначен заместителем председателя Национального Банка РК.



Берик Шолпанкулов за годы работы в финансовой и оборонной системе страны зарекомендовал себя как профессионал, но его отставка теперь вызывает резонанс среди экспертов и СМИ, учитывая недавние громкие заявления о миллиардах тенге, проходящих через банковскую систему Казахстана.