Баклажки на обочинах: теневой рынок ГСМ в Казахстане смеется над Минэнерго

Новости Казахстана 0 209

Несмотря на многолетние усилия Министерства энергетики РК по пресечению незаконного вывоза нефтепродуктов, теневой рынок ГСМ на границе с соседними странами продолжает процветать. Очередным подтверждением системной проблемы стала масштабная спецоперация, проведенная сотрудниками ГУБДД МВД Кыргызской Республики, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Рейды и «бензиновые» внедорожники

В ходе последних проверок кыргызские полицейские выявили 37 транспортных средств, оборудованных кустарными дополнительными топливными баками. Интересно, что в роли «бензовозов» чаще всего выступают тяжелые внедорожники — их конструкция позволяет скрытно перевозить внушительные объемы горючего.

Схема остается неизменной годами: дешевое казахстанское топливо переправляется через границу, а затем перепродается в Кыргызстане прямо на обочинах дорог в пластиковых емкостях. На данный момент все задержанные автомобили водворены на штрафстоянки. Для возврата имущества владельцам придется:

  • Оплатить административный штраф в размере 5 500 сомов (порядка 31 000 тенге).

  • Произвести полный демонтаж незаконно установленных баков.

Технический нюанс: Механизм демонтажа баков в условиях штрафстоянки полицейскими не уточняется, что создает юридическую коллизию для нарушителей.

Хронология запретов и ценовая политика

Напомним, что системная борьба с «топливным туризмом» в Казахстане ведется уже более семи лет:

  • 2018 год: введен первый запрет на вывоз дизельного топлива автотранспортом.

  • 2021 год: ограничения распространились и на бензин.

  • Текущие правила: пересекать границу разрешено только с полным заводским баком и одной канистрой объемом до 20 литров.

Долгое время Минэнерго РК использовало фактор контрабанды как основной аргумент при дефиците топлива и необходимости повышения цен. Однако тактика изменилась: если в 2023 году стоимость ГСМ на заправках росла ударными темпами, то с 16 октября 2025 года в Казахстане действует жесткий мораторий.

Что дальше?

Цены на АИ-92 и дизельное топливо официально зафиксированы правительством «до стабилизации уровня инфляции». По предварительным прогнозам, заморозка цен продлится как минимум до 31 марта 2026 года.

Тем не менее, пока сохраняется существенная разница в стоимости топлива между странами Центральной Азии, никакие административные барьеры не смогут полностью остановить поток контрабанды. Опыт последних рейдов показывает, что нарушители готовы рисковать техникой и платить штрафы ради сверхприбыли от перепродажи «народного» ресурса.

