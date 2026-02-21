Құран бағыштап үйреніңіз!

Ораза - тек таң атқаннан күн батқанға дейін ішіп-жеуден тыйылу емес, бұл - жан дүниені тазартып, Жаратушыға жақындайтын ерекше құлшылық. Ал осы құлшылықтың қабыл болуында ниет пен дұғаның орны орасан зор. Бұл мақалада ауыз бекіту және ауыз ашу кезінде оқылатын негізгі дұғалар мен олардың мағынасын, сондай-ақ ораза тұтушы адам ескеруі тиіс рухани әдептерді талқылаймыз.
Ғұсылды болуы керек. Ғұсылы жоқ жүніп адамға немесе хайыз-нифасты әйелге Құран оқуға болмайды (бірақ оқылған Құранды тыңдауға болады).
Ғаурат жерлері жабық болуы керек.
Киімдері таза болғаны жөн.
Лаж болса, дәретті болғаны абзал. (Дәретсіз де Құран оқып, бағыштай алады).
Ер кісілер басына тақия киіп, әйел кісілер жаулықты болғандары әдептен.
Құранды әжетхана, монша сияқты лас жерлерде оқымау керек.
"Ағузу биллаһи минәш шайтанир – ражим. Бисмиллаһир рахманир рахиим
әлхәмду лилләһи раббил ъаләмиин
әррахманир рахиим мәлики йәумид диин иййәкә нәъбуду уәиййәкә нәстәъиин
иһдинәс сирәтал мустәқиим
сирәтал ләз̃иинә әнъамтә ъаләйһим ғайрил мәғдууби ъаләйһим уәләд дооооооллиин"
(Әмин).
(Әмин әр уақытта іштен айтылады).
"Биисмиллаһир рахманир рахим. Қуль һуа аллаһу ахад. Аллаһус сомад. Ләм йалид уа ләм йуләд Уа ләм йакуль ләһу куфуән ахад". (3 рет)
Садақал-лаһул-азыйм. субхана роббикә роббил ғиззати ғамма ясифун уа саламун 'алал-мұрсалин уалхамду-лиллаһи роббил 'аламиин.
Иә, ұлы Алла осы оқылған "Фатиха", "Ықылас" сүресінен болған сауапты Адам ата мен Хауа анаға, Пайғамбарымыз Мұхаммед (салаллаһу ьәләйһи уә сәлламға),барша дүниеден өткен пайғамбарларға, сахабаларға, шәһидтерге, дүниеден өткен барша мұсылмандарға, өзімнің дүниеден өткен ата-бабаларыма, әке-шешелеріме, туған-туысқандарыма (аты-жөнiн айту керек) бағыштадым.
Иә, Алла! Ол кісілердің рухтарын осы оқылған құран аяттарымен нұрландырып, қабiр азабынан сақтап, жандарын Жәннәттық ете көр! Бұл дүниеде біліп-білмей істеген күнәларын кешіре көр! Иә,Жаратқан Ием, ақірет күні ол кісілердің амал кітаптарының оң жақтан болуына нәсіп ете көр!
Раббанаа аатинаа фид-дуния һасанатан. уа фил аахирати һасанатан. уақинаа ғазаабан-наар. Әумин!
Ауыз бекітерде оқылатын дұға:
نَوَيْتُ أنْ أصُومَ صَوْمَ شَهْرٍ رَمَضَانَ مِنَ الْفَجْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ خَالِصًا لِلَّهِ تَعَالَى
«Нәуәйту ән асумә саумә шәһри Рамаданә минәл фәжри иләл мағриби халисан лилләһи таъалә. Уа би сауми ғадин науайту мин шахри рамадан».
«Таңертеннен кешке дейін Алланың разылығы үшін Рамазан айының оразасын ұстауға ниет еттім».
«Аллаһуммә ләкә сумту уә бикә әәмәнту уә‘аләйкә тәуәккәлту уә‘ала ризқикә әфтарту уә саумәлғади мин шәһри Рамадана нәуәйту, фәғфирлии мәә қаддамту уә мә аххарту».
«Я, Аллам! Сенің ризалығың үшін ораза ұстадым. Сенің берген ризығыңмен аузымды аштым. Саған иман етіп, саған тәуекел жасадым. Рамазан айының ертеңгі күнінде де ауыз бекітуге ниет еттім. Менің өткен және келешек күнәларымды кешір гөр!».
سُبْحَانَ ذِي المُلْكِ وَالْمَلَكوُتِ سُبْحَانَ ذِي العِزَّةِ وَالعَظَمَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالجَبَروُتِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله نَسْتَغْفِرُالله نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَ نَعُوذُبِكَ مِنَ النَّارِ
«Субхаанә зил-мүлки уәл-мәләкүүт. Субханә зил-иззәтә уәл-азамәти уәл-құдрати уәл-кибрия-и уәл-жәбәруут. Субханәл-мәлики-хаййл-ләзи лә йәмуут. Суббуухун құддуусұн раббүна уә раббүл-мәләәикәти уәррууһ. Ләә иләәһә иллаллаһү нәстәғфирұллааһ нәсәлүкәл жәннәтә уә нә узү бикә минәннар».
Аудармасы: Патшалық және мүліктер иесі Алла пәк. Үстемдік, ұлылық, құдірет, үлкендік және өктемдік иесі Алла пәк. Өлмейтін (мәңгі) тірі (патшалардың) патша Алла пәк. Өте пәк, тым кіршіксіз Раббымыз, әрі періштелердің Раббы, әрі Жәбірейілдің Раббы, Алладан басқа ешбір Жаратушы жоқ. Алладан жарылқау тілеймін. Я, бір Алла! Сенен жәннат тілеймін және тозақ отынан сақта деп саған сыйынамын.
Тұтпақ болған оразаңыз қабыл болғай! Алла тағала ниетіңізге қарай сауаптан жазсын! Әмин!
Сәресі ішіп болғаннан кейін, таң намазының уақыты кірместен бұрын келесі ниет дұғасы оқылады:
Оқылуы: «Нәуәйту ән асума саума шәһри Рамадана минәл фәжри иләл мағриби халисан лилләһи таъала».
Мағынасы: «Алла тағаланың ризалығы үшін Рамазан айының оразасын таң атқаннан күн батқанға дейін ұстауға ниет еттім».
Маңызды ескерту:
Ниетті тілмен айту міндетті емес, жүрекпен бекіту жеткілікті. Алайда, тілмен айту ниетті нығайта түседі деп саналады.
Күн батып, ақшам намазының уақыты кіргенде, алдымен ауыз ашып, сосын мына дұғаны оқыған абзал:
Оқылуы: «Аллаһумма ләкә сумту уә бикә әәмәнту уә аләйкә тәуәккәлту уә аләә ризқикә әфтарту уә саумал ғади мин шәһри Рамадана нәуәйту, фәғфирли мә қаддамту уә мә аххарту».
Мағынасы: «Аллаһым! Сенің ризалығың үшін ораза ұстадым, Саған иман келтірдім, Саған тәуекел еттім, Сенің берген ризығыңмен ауыз аштым. Рамазан айының ертеңгі күнгі оразасына да ниет еттім. Менің өткен және келешек күнәларымды кешір!»
Ораза ұстаған адамның дұғасы қабыл болатыны жайлы хадистерде көп айтылған. Сондықтан бұл уақытты тиімді пайдалану үшін келесі әдептерді сақтаған жөн:
Шын ықылас: Дұғаны тек тілмен емес, жүрекпен сезініп айту.
Тәубе ету: Дұғаның алдында өткен қателіктер үшін кешірім сұрау.
Пайғамбарымызға (с.ғ.с.) салауат айту: Дұғаның басында және соңында салауат айту оның қабыл болуына септігін тигізеді.
Ауыз ашар алдындағы сәт: Күн батар алдындағы бірнеше минут — дұғалар тікелей қабыл болатын ең берекелі уақыт.
Оразада оқылатын басқа да пайдалы дұғалар
Рамазан айында тек бекітілген дұғалармен шектелмей, төмендегі зікірлерді де айтып жүру сауапты:
«Субханаллаһи уә бихамдиһи» (Алла пәк және Оған мақтаулар болсын).
«Әстағфируллаһ» (Алладан кешірім сұраймын).
«Лә иләһә иллАллаһ» (Алладан басқа тәңір жоқ).
Есте сақтаңыз: Ораза тек асқазанның аштығы емес, ол — тілді өтіріктен, құлақты өсектен, ал жүректі көреалмаушылықтан тыю.
