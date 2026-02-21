935 тенге за преданность: в Казахстане выставили на аукцион пограничных собак-ветеранов

В Казахстане 20 февраля 2026 года произошла необычная и трогательная история: шесть служебных собак, некогда стоявших на страже государственной границы, были выставлены на открытый аукцион. Реакция общества оказалась бурной и эмоциональной, а судьба животных стала настоящей темой для обсуждений в социальных сетях, сообщает Lada.kz.

Фото: sauda.e-qazyna.kz

Служебные собаки – «имущество» с человеческим лицом

На торги на платформе sauda.e-qazyna.kz попали шесть овчарок: немецкие – Маркиз, Майбах, Марла, Морек, Мариса, а также бельгийская овчарка Майра.

Собаки ранее содержались в Департаменте Пограничной службы Комитета национальной безопасности по Костанайской области, а продавцом выступило Республиканское государственное предприятие "Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)" при Министерстве обороны.

По законам Казахстана, служебные собаки считаются «имуществом», предназначенным для выявления правонарушителей и усиления охраны. Максимальный срок службы таких животных – 8 лет и 3 месяца, однако всем выставленным на аукцион собакам уже по 10 лет.

Сколько стоили герои границы

Оценочная стоимость животных колебалась от 935 до 2719 тенге, что для многих стало настоящим сюрпризом. Такой низкий старт вызвал активное обсуждение среди казахстанцев:

«Как за такую цену можно продавать животных, которые защищали страну?» – удивлялись пользователи.

Байрам Баубекулы, заметивший лоты на портале, решил поделиться ими в Threads, и реакция была мгновенной.

Социальные сети как спасательный круг

«Я был искренне удивлен. За три года работы на портале таких лотов не встречал», – признался Байрам сайту "Наш Костанай".

После публикации люди начали активно писать и предлагать помощь. Байрам организовал своего рода «поиск новых хозяев» для каждой собаки:

Некоторые проявили готовность забрать животных сразу.

Другие предлагали помощь в транспортировке и уходе.

Были и те, кто просто репостил информацию, поддерживая идею спасения служебных собак.

«Очень много неравнодушных людей, и уже есть, кто готов забрать этих собак. Но, к сожалению, они не успеют зарегистрироваться на аукцион, поэтому я буду участвовать сам. Если получится выиграть – передам собак по доверенности», – сообщил Байрам 19 февраля.

Финал аукциона: счастливый исход

20 февраля торги состоялись. Байрам подал заявки по всем шести собакам, и его усилия увенчались успехом.

«Спасибо каждому, кто писал, звонил, делал репосты, поддерживал. Спасибо подписчикам и журналистам – без вас этого бы не получилось… Мы это сделали вместе», – поделился радостным итогом казахстанец.

Таким образом, служебные герои получили новые дома и заботливых хозяев, а история стала примером того, как общество может объединиться ради животных, которым долгие годы доверяли охрану государственной безопасности.