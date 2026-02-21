Экскаватор и водитель исчезли под водой в карьере в Акмолинской области

В Акмолинской области произошел трагический инцидент: водитель экскаватора погиб, затонув вместе с техникой в водоеме карьера. Обстоятельства происшествия уточняются, а сотрудники полиции и экстренных служб ведут работы по извлечению машины, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Иллюстрированное фото: кадр YouTube

Место и время происшествия

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, сообщение о трагедии поступило в отдел полиции Целиноградского района 20 февраля около 12:40. Происшествие случилось вблизи села Кабанбай Батыра.

Что известно о жертве и технике

Предварительные данные указывают, что в водоеме карьера по добыче глины затонул экскаватор. В кабине находился водитель 1996 года рождения. По информации правоохранительных органов, на данный момент сотрудники полиции совместно с экстренными службами проводят мероприятия по извлечению техники из воды.

Следственные действия

«Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются», — отметили в полиции. После завершения проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Полиция пообещала предоставлять дополнительную информацию по мере поступления данных. Жители региона и родственники жертвы ожидают официальных комментариев о причинах трагедии.