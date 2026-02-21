МВД Казахстана выпустило экстренное предупреждение для владельцев смартфонов на базе Android

МВД предупредило о мошеннической схеме, при которой злоумышленники получают удаленный доступ к смартфонам граждан через установку вредоносных приложений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Pinterest

Как происходит заражение?

Мошенники действуют изощренно, маскируя «вирусы» под обычные файлы или официальные запросы. Основные каналы распространения:

Фейковые сообщения: Ссылки приходят в мессенджерах якобы от банков, госорганов или курьерских служб.

Маскировка: Вредоносный код прячется внутри фото, видео или документов.

Социальная инженерия: Вам могут позвонить с предложением участия в акции, для которой «нужно лишь установить небольшое приложение».

Результат один: как только программа попадает в систему, злоумышленники получают удаленный доступ. Это открывает им путь к вашим мобильным банкам (для перевода денег или оформления кредитов), личной переписке и паролям. В некоторых случаях телефон просто блокируют, требуя выкуп.

3 тревожных признака того, что ваш телефон взломан

Полиция рекомендует обратить внимание на странное «поведение» гаджета:

Аномальный перегрев: Смартфон горячий, даже если вы им не пользуетесь. Быстрая разрядка: Аккумулятор тает на глазах из-за фоновой работы вируса. Лишнее ПО: В меню появились иконки приложений, которые вы не устанавливали.

Золотые правила цифровой гигиены от МВД

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, следуйте этим рекомендациям:

Никакого стороннего софта: Никогда не ставьте приложения по просьбе «сотрудников банков» или незнакомцев.

SMS — это секрет: Коды подтверждения нельзя называть никому и ни при каких обстоятельствах.

Контроль разрешений: Регулярно проверяйте в настройках, какие доступы (к камере, микрофону, контактам) имеют ваши программы.

Защита: Установите надежный антивирус и включите банковские уведомления об операциях.