МВД Казахстана выпустило экстренное предупреждение для владельцев смартфонов на базе Android

МВД предупредило о мошеннической схеме, при которой злоумышленники получают удаленный доступ к смартфонам граждан через установку вредоносных приложений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мошенники действуют изощренно, маскируя «вирусы» под обычные файлы или официальные запросы. Основные каналы распространения:
Фейковые сообщения: Ссылки приходят в мессенджерах якобы от банков, госорганов или курьерских служб.
Маскировка: Вредоносный код прячется внутри фото, видео или документов.
Социальная инженерия: Вам могут позвонить с предложением участия в акции, для которой «нужно лишь установить небольшое приложение».
Результат один: как только программа попадает в систему, злоумышленники получают удаленный доступ. Это открывает им путь к вашим мобильным банкам (для перевода денег или оформления кредитов), личной переписке и паролям. В некоторых случаях телефон просто блокируют, требуя выкуп.
Полиция рекомендует обратить внимание на странное «поведение» гаджета:
Аномальный перегрев: Смартфон горячий, даже если вы им не пользуетесь.
Быстрая разрядка: Аккумулятор тает на глазах из-за фоновой работы вируса.
Лишнее ПО: В меню появились иконки приложений, которые вы не устанавливали.
Чтобы не стать жертвой киберпреступников, следуйте этим рекомендациям:
Никакого стороннего софта: Никогда не ставьте приложения по просьбе «сотрудников банков» или незнакомцев.
SMS — это секрет: Коды подтверждения нельзя называть никому и ни при каких обстоятельствах.
Контроль разрешений: Регулярно проверяйте в настройках, какие доступы (к камере, микрофону, контактам) имеют ваши программы.
Защита: Установите надежный антивирус и включите банковские уведомления об операциях.
Что делать при подозрении на взлом? Если вы поняли, что телефон ведет себя странно: немедленно выключите интернет, свяжитесь с банком для блокировки счетов и обратитесь в полицию.
