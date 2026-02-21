18+
21.02.2026, 09:19

МВД Казахстана выпустило экстренное предупреждение для владельцев смартфонов на базе Android

Новости Казахстана 0 1 121

МВД предупредило о мошеннической схеме, при которой злоумышленники получают удаленный доступ к смартфонам граждан через установку вредоносных приложений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Как происходит заражение?

Мошенники действуют изощренно, маскируя «вирусы» под обычные файлы или официальные запросы. Основные каналы распространения:

  • Фейковые сообщения: Ссылки приходят в мессенджерах якобы от банков, госорганов или курьерских служб.

  • Маскировка: Вредоносный код прячется внутри фото, видео или документов.

  • Социальная инженерия: Вам могут позвонить с предложением участия в акции, для которой «нужно лишь установить небольшое приложение».

Результат один: как только программа попадает в систему, злоумышленники получают удаленный доступ. Это открывает им путь к вашим мобильным банкам (для перевода денег или оформления кредитов), личной переписке и паролям. В некоторых случаях телефон просто блокируют, требуя выкуп.

3 тревожных признака того, что ваш телефон взломан

Полиция рекомендует обратить внимание на странное «поведение» гаджета:

  1. Аномальный перегрев: Смартфон горячий, даже если вы им не пользуетесь.

  2. Быстрая разрядка: Аккумулятор тает на глазах из-за фоновой работы вируса.

  3. Лишнее ПО: В меню появились иконки приложений, которые вы не устанавливали.

Золотые правила цифровой гигиены от МВД

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, следуйте этим рекомендациям:

  • Никакого стороннего софта: Никогда не ставьте приложения по просьбе «сотрудников банков» или незнакомцев.

  • SMS — это секрет: Коды подтверждения нельзя называть никому и ни при каких обстоятельствах.

  • Контроль разрешений: Регулярно проверяйте в настройках, какие доступы (к камере, микрофону, контактам) имеют ваши программы.

  • Защита: Установите надежный антивирус и включите банковские уведомления об операциях.

Что делать при подозрении на взлом? Если вы поняли, что телефон ведет себя странно: немедленно выключите интернет, свяжитесь с банком для блокировки счетов и обратитесь в полицию.

5
2
0
