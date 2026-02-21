Письмо экс-менеджера перевернуло Air Astana: расследование в крупнейшей авиакомпании Казахстана

Материалы по внеплановой проверке, инициированной после резонансного заявления бывшего топ-менеджера авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, переданы в суд. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.
По данным прокуратуры, причиной проверки стали сведения, распространённые в СМИ, о возможных фактах хищения и легализации денежных средств в авиакомпаниях. В публикациях говорилось, что льготные авиабилеты продавались по указанию руководства в интересах родственников топ-менеджеров и иных лиц.
9 января 2026 года Главная транспортная прокуратура направила в Комитет гражданской авиации (КГА) требование провести внеплановую проверку деятельности Air Astana и FlyArystan. Однако запрошенные материалы предоставлены не были, в связи с чем уполномоченный орган составил протокол об административном правонарушении, а материалы переданы в суд.
В КГА подчеркнули, что внеплановая проверка организована по требованию прокурора и на основании норм Предпринимательского кодекса. Проверка могла охватывать лишь конкретные факты возможного ущерба интересам граждан, бизнеса или государства.
В то же время комитет заявил, что часть запрашиваемых сведений не относилась к предмету контроля. Органы надзора не имеют права требовать документы и информацию, если они не входят в рамки профилактического контроля или проверки. Кроме того, обращения, подлежащие рассмотрению в суде, не могут быть контролируемы другими органами, и любое вмешательство в деятельность суда недопустимо и влечёт ответственность.
Начало проверки связано с письмом Рената Абулханова, бывшего руководителя компании, который более года находился под стражей по делу о хищении и легализации средств. В обращении он утверждал о своей невиновности, возможной фабрикации обвинений и корпоративном конфликте.
Абулханов утверждал, что уголовное преследование последовало после его отказа искусственно завышать коммерческие показатели перед IPO. Он также описывал практику оформления авиабилетов по сниженным тарифам по запросам руководства и в интересах авиакомпании. Скриншоты переписок, переданные редакции, подтверждали, что билеты по минимальной цене открывались для конкретных пассажиров в определённое время.
Air Astana ранее заявляла о строгом соблюдении законодательства и о готовности сотрудничать со следствием. В компании отметили, что оценка доказательств относится исключительно к компетенции суда. Любые заявления о преследовании за отказ выполнять поручения руководства назвали попыткой давления на общественное мнение.
FlyArystan воздерживалась от комментариев до вынесения приговора.
15 января Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор по делу трёх бывших сотрудников авиакомпаний. Их признали виновными в хищении и легализации средств в особо крупном размере, назначив наказание от 8 лет 6 месяцев до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подсудимые вину не признали, а приговор ещё не вступил в законную силу.
Конфискованное имущество включало автомобили, квартиры, парковочные места и денежные средства, включая активы на криптоплатформе. Суд удовлетворил гражданский иск авиакомпании о возмещении ущерба.
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев подчеркнул, что проверка касалась не механизма овербукинга, который используется в мировой практике, а конкретных сведений, озвученных бывшим сотрудником.
«То, что бывший сотрудник написал в своём сообщении, мы проверяем. Насколько эта информация правдива или нет, покажет проверка», — отметил он.
Ранее в 2024 году FlyArystan выявила факты хищения средств и обратилась к аудиторской компании для независимого расследования. По его результатам факты хищений подтвердились, что и послужило основанием для обращения в правоохранительные органы.
История, начавшаяся с громкого письма экс-менеджера, переросла в масштабное расследование с участием прокуратуры, Комитета гражданской авиации и судебной системы. Вопросы прозрачности, корпоративной этики и контроля финансов в крупных авиакомпаниях Казахстана продолжают оставаться в центре внимания общества и СМИ.
