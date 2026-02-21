18+
21.02.2026, 09:58

Письмо экс-менеджера перевернуло Air Astana: расследование в крупнейшей авиакомпании Казахстана

Новости Казахстана 0 705

Материалы по внеплановой проверке, инициированной после резонансного заявления бывшего топ-менеджера авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, переданы в суд. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.

фото: facebook.com/airastana
фото: facebook.com/airastana

Появление расследования: поводом стала публикация

По данным прокуратуры, причиной проверки стали сведения, распространённые в СМИ, о возможных фактах хищения и легализации денежных средств в авиакомпаниях. В публикациях говорилось, что льготные авиабилеты продавались по указанию руководства в интересах родственников топ-менеджеров и иных лиц.

9 января 2026 года Главная транспортная прокуратура направила в Комитет гражданской авиации (КГА) требование провести внеплановую проверку деятельности Air Astana и FlyArystan. Однако запрошенные материалы предоставлены не были, в связи с чем уполномоченный орган составил протокол об административном правонарушении, а материалы переданы в суд.

Комитет гражданской авиации: свои ограничения

В КГА подчеркнули, что внеплановая проверка организована по требованию прокурора и на основании норм Предпринимательского кодекса. Проверка могла охватывать лишь конкретные факты возможного ущерба интересам граждан, бизнеса или государства.

В то же время комитет заявил, что часть запрашиваемых сведений не относилась к предмету контроля. Органы надзора не имеют права требовать документы и информацию, если они не входят в рамки профилактического контроля или проверки. Кроме того, обращения, подлежащие рассмотрению в суде, не могут быть контролируемы другими органами, и любое вмешательство в деятельность суда недопустимо и влечёт ответственность.

История бывшего топ-менеджера

Начало проверки связано с письмом Рената Абулханова, бывшего руководителя компании, который более года находился под стражей по делу о хищении и легализации средств. В обращении он утверждал о своей невиновности, возможной фабрикации обвинений и корпоративном конфликте.

Абулханов утверждал, что уголовное преследование последовало после его отказа искусственно завышать коммерческие показатели перед IPO. Он также описывал практику оформления авиабилетов по сниженным тарифам по запросам руководства и в интересах авиакомпании. Скриншоты переписок, переданные редакции, подтверждали, что билеты по минимальной цене открывались для конкретных пассажиров в определённое время.

Реакция авиакомпаний

Air Astana ранее заявляла о строгом соблюдении законодательства и о готовности сотрудничать со следствием. В компании отметили, что оценка доказательств относится исключительно к компетенции суда. Любые заявления о преследовании за отказ выполнять поручения руководства назвали попыткой давления на общественное мнение.

FlyArystan воздерживалась от комментариев до вынесения приговора.

Судебные решения и последствия

15 января Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор по делу трёх бывших сотрудников авиакомпаний. Их признали виновными в хищении и легализации средств в особо крупном размере, назначив наказание от 8 лет 6 месяцев до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Подсудимые вину не признали, а приговор ещё не вступил в законную силу.

Конфискованное имущество включало автомобили, квартиры, парковочные места и денежные средства, включая активы на криптоплатформе. Суд удовлетворил гражданский иск авиакомпании о возмещении ущерба.

Контекст проверки

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев подчеркнул, что проверка касалась не механизма овербукинга, который используется в мировой практике, а конкретных сведений, озвученных бывшим сотрудником.

«То, что бывший сотрудник написал в своём сообщении, мы проверяем. Насколько эта информация правдива или нет, покажет проверка», — отметил он.

Ранее в 2024 году FlyArystan выявила факты хищения средств и обратилась к аудиторской компании для независимого расследования. По его результатам факты хищений подтвердились, что и послужило основанием для обращения в правоохранительные органы.

Итог

История, начавшаяся с громкого письма экс-менеджера, переросла в масштабное расследование с участием прокуратуры, Комитета гражданской авиации и судебной системы. Вопросы прозрачности, корпоративной этики и контроля финансов в крупных авиакомпаниях Казахстана продолжают оставаться в центре внимания общества и СМИ.

