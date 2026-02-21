30 дней на объяснения: налоговая запускает тотальную проверку банковских карт казахстанцев

Налоговые органы Казахстана получат расширенный доступ к информации о счетах физических лиц. Эти изменения затрагивают владельцев личных счетов, предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. Комитет государственных доходов (КГД) подробно разъяснил, кого именно коснутся новые правила, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Какие данные теперь будут доступны налоговикам

По информации КГД, банки обязаны предоставлять налоговым органам сведения о:

наличии счетов у физических лиц;

остатках на счетах и движении средств;

кредитных обязательствах и займах;

поступлениях через терминалы оплаты, POS-терминалы и мобильные платежи.

Все эти сведения банки должны передавать по запросу налоговых органов в течение 10 рабочих дней.

«Банковские организации обязаны представлять фискальным органам сведения по итоговым суммам платежей за календарный год, поступившим с применением терминала оплаты услуг на счет ИП, юридических лиц и лиц, занимающихся частной практикой», — пояснили в КГД.

Ежегодная проверка и автоматизация запросов

С 1 января 2026 года финструктуры обязаны автоматически передавать информацию о всех поступлениях средств, включая переводы через мобильные платежи.

Комитет ежегодно формирует список налогоплательщиков, к которым относятся:

физлица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели (ИП);

лица, занимающиеся частной практикой;

юридические лица.

На основании этого списка банки передают данные в налоговые органы в течение 20 рабочих дней после получения запроса, используя утвержденную форму.

Когда обычные переводы могут привлечь внимание

Особое внимание налоговиков будут привлекать операции с признаками предпринимательской деятельности.

Пример:

физлицо получает переводы от одного или нескольких клиентов на личный счет, который официально не предназначен для бизнеса;

переводы поступают от 100 и более лиц на сумму свыше 12 МЗП (1,02 млн тенге) за последовательные три месяца.

В таких случаях банки обязаны уведомлять налоговые органы ежеквартально, не позднее 15 числа месяца после отчетного периода.

Приостановление операций и сроки реагирования

Если налоговые органы выявят расхождения по результатам камерального контроля, они могут приостановить расходные операции по счетам (кроме корреспондентских).

Налогоплательщик получает 30 рабочих дней на предоставление ответа.

В случае непредставления подтверждающих документов или несоответствия данных проводится налоговая проверка.

Личные переводы под защитой

В КГД подчеркнули, что мобильные переводы между физлицами для личных целей не подпадают под налоговый контроль, если они не связаны с предпринимательской деятельностью.

Безопасность и персональные данные

Комитет гарантирует, что информация, передаваемая банками, используется исключительно для налогового администрирования.

Информационные системы работают в закрытом контуре , без доступа к интернету;

Доступ имеют только сотрудники, несущие административную и уголовную ответственность за сохранность данных.

Вывод: контроль за счетами физических лиц в Казахстане усиливается, но при этом личные переводы для обычных нужд остаются вне зоны внимания налоговиков. Важно понимать, когда операции могут считаться признаками предпринимательской деятельности, чтобы избежать ненужных проверок.