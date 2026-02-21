18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.66
581.87
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.02.2026, 11:09

30 дней на объяснения: налоговая запускает тотальную проверку банковских карт казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 577

Налоговые органы Казахстана получат расширенный доступ к информации о счетах физических лиц. Эти изменения затрагивают владельцев личных счетов, предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. Комитет государственных доходов (КГД) подробно разъяснил, кого именно коснутся новые правила, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Какие данные теперь будут доступны налоговикам

По информации КГД, банки обязаны предоставлять налоговым органам сведения о:

  • наличии счетов у физических лиц;

  • остатках на счетах и движении средств;

  • кредитных обязательствах и займах;

  • поступлениях через терминалы оплаты, POS-терминалы и мобильные платежи.

Все эти сведения банки должны передавать по запросу налоговых органов в течение 10 рабочих дней.

«Банковские организации обязаны представлять фискальным органам сведения по итоговым суммам платежей за календарный год, поступившим с применением терминала оплаты услуг на счет ИП, юридических лиц и лиц, занимающихся частной практикой», — пояснили в КГД.

Ежегодная проверка и автоматизация запросов

С 1 января 2026 года финструктуры обязаны автоматически передавать информацию о всех поступлениях средств, включая переводы через мобильные платежи.

Комитет ежегодно формирует список налогоплательщиков, к которым относятся:

  • физлица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели (ИП);

  • лица, занимающиеся частной практикой;

  • юридические лица.

На основании этого списка банки передают данные в налоговые органы в течение 20 рабочих дней после получения запроса, используя утвержденную форму.

Когда обычные переводы могут привлечь внимание

Особое внимание налоговиков будут привлекать операции с признаками предпринимательской деятельности.

Пример:

  • физлицо получает переводы от одного или нескольких клиентов на личный счет, который официально не предназначен для бизнеса;

  • переводы поступают от 100 и более лиц на сумму свыше 12 МЗП (1,02 млн тенге) за последовательные три месяца.

В таких случаях банки обязаны уведомлять налоговые органы ежеквартально, не позднее 15 числа месяца после отчетного периода.

Приостановление операций и сроки реагирования

Если налоговые органы выявят расхождения по результатам камерального контроля, они могут приостановить расходные операции по счетам (кроме корреспондентских).

  • Налогоплательщик получает 30 рабочих дней на предоставление ответа.

  • В случае непредставления подтверждающих документов или несоответствия данных проводится налоговая проверка.

Личные переводы под защитой

В КГД подчеркнули, что мобильные переводы между физлицами для личных целей не подпадают под налоговый контроль, если они не связаны с предпринимательской деятельностью.

Безопасность и персональные данные

Комитет гарантирует, что информация, передаваемая банками, используется исключительно для налогового администрирования.

  • Информационные системы работают в закрытом контуре, без доступа к интернету;

  • Доступ имеют только сотрудники, несущие административную и уголовную ответственность за сохранность данных.

Вывод: контроль за счетами физических лиц в Казахстане усиливается, но при этом личные переводы для обычных нужд остаются вне зоны внимания налоговиков. Важно понимать, когда операции могут считаться признаками предпринимательской деятельности, чтобы избежать ненужных проверок.

0
9
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Что США хотят от КазахстанаНовости Казахстана
22.01.2026, 09:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь