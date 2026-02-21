30 дней на объяснения: налоговая запускает тотальную проверку банковских карт казахстанцев

Налоговые органы Казахстана получат расширенный доступ к информации о счетах физических лиц. Эти изменения затрагивают владельцев личных счетов, предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой. Комитет государственных доходов (КГД) подробно разъяснил, кого именно коснутся новые правила, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По информации КГД, банки обязаны предоставлять налоговым органам сведения о:
наличии счетов у физических лиц;
остатках на счетах и движении средств;
кредитных обязательствах и займах;
поступлениях через терминалы оплаты, POS-терминалы и мобильные платежи.
Все эти сведения банки должны передавать по запросу налоговых органов в течение 10 рабочих дней.
«Банковские организации обязаны представлять фискальным органам сведения по итоговым суммам платежей за календарный год, поступившим с применением терминала оплаты услуг на счет ИП, юридических лиц и лиц, занимающихся частной практикой», — пояснили в КГД.
С 1 января 2026 года финструктуры обязаны автоматически передавать информацию о всех поступлениях средств, включая переводы через мобильные платежи.
Комитет ежегодно формирует список налогоплательщиков, к которым относятся:
физлица, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели (ИП);
лица, занимающиеся частной практикой;
юридические лица.
На основании этого списка банки передают данные в налоговые органы в течение 20 рабочих дней после получения запроса, используя утвержденную форму.
Особое внимание налоговиков будут привлекать операции с признаками предпринимательской деятельности.
Пример:
физлицо получает переводы от одного или нескольких клиентов на личный счет, который официально не предназначен для бизнеса;
переводы поступают от 100 и более лиц на сумму свыше 12 МЗП (1,02 млн тенге) за последовательные три месяца.
В таких случаях банки обязаны уведомлять налоговые органы ежеквартально, не позднее 15 числа месяца после отчетного периода.
Если налоговые органы выявят расхождения по результатам камерального контроля, они могут приостановить расходные операции по счетам (кроме корреспондентских).
Налогоплательщик получает 30 рабочих дней на предоставление ответа.
В случае непредставления подтверждающих документов или несоответствия данных проводится налоговая проверка.
В КГД подчеркнули, что мобильные переводы между физлицами для личных целей не подпадают под налоговый контроль, если они не связаны с предпринимательской деятельностью.
Комитет гарантирует, что информация, передаваемая банками, используется исключительно для налогового администрирования.
Информационные системы работают в закрытом контуре, без доступа к интернету;
Доступ имеют только сотрудники, несущие административную и уголовную ответственность за сохранность данных.
Вывод: контроль за счетами физических лиц в Казахстане усиливается, но при этом личные переводы для обычных нужд остаются вне зоны внимания налоговиков. Важно понимать, когда операции могут считаться признаками предпринимательской деятельности, чтобы избежать ненужных проверок.
