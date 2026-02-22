Нефть, аресты и политический риск: громкое дело против казахстанцев в Грузии завершилось неожиданным решением

Власти Грузии официально прекратили уголовное преследование сотрудников Батумского нефтяного терминала, принадлежащего казахстанской компании «КазТрансОйл». Решение принято прокуратурой Автономной Республики Аджария — в действиях работников предприятия не усмотрено состава преступления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Forbes Kazakhstan.

Фото: kmg.kz

Точка в уголовном преследовании

Как сообщили представители «КазТрансОйла» (КТО) в ответ на запрос Forbes Kazakhstan, уголовное дело, возбужденное в отношении работников терминала, было закрыто 4 февраля 2026 года. Постановление прокуратуры Аджарии подтверждает: в действиях казахстанских специалистов отсутствуют признаки преступления, предусмотренного уголовным кодексом Грузии.

На текущий момент все фигуранты дела вернулись к исполнению своих обязанностей. В компании подчеркнули, что терминал функционирует в штатном режиме, строго соблюдая местное законодательство.

Суть обвинений: в чем подозревали БНТ?

Громкое разбирательство началось в декабре 2025 года. Следственная служба Минфина Грузии тогда выступила с резким заявлением: руководство терминала обвинили в сокрытии более 10 тысяч тонн сырой нефти стоимостью около 15 млн лари (почти 2,9 млрд тенге).

По версии следствия, топливо якобы хранилось в резервуарах в обход таможенного контроля и незаконно реализовывалось. В рамках дела были задержаны три человека. В течение двух месяцев материнская компания «КазМунайГаз» воздерживалась от детальных комментариев, ссылаясь на тайну следствия, однако заверяла, что права сотрудников защищены в полном объеме.

Стратегическая значимость терминала

Для энергетического сектора Казахстана Батумский нефтяной терминал — это не просто коммерческий объект, а стратегическое «окно в Европу».

История владения: Группа КМГ приобрела актив в 2008 году за $325 млн. После ряда реструктуризаций с 2017 года «КазТрансОйл» владеет объектом напрямую.

Логистический узел: БНТ обеспечивает Казахстану прямой выход к Черному морю, что критически важно для диверсификации маршрутов экспорта углеводородов.

Дополнительные активы: Через БНТ казахстанская сторона также управляет Батумским морским портом, имея эксклюзивные права на управление до 2055 года.

Прекращение уголовного преследования снимает репутационные и операционные риски с одного из важнейших зарубежных активов Казахстана.