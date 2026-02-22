В Казахстане детские SIM-карты станут обязательными: новые правила

В Казахстане родительский контроль над мобильными устройствами детей выходит из разряда добровольного и станет обязательным. Новые меры безопасности будут встроены прямо в детские SIM-карты, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: vbr.ru

Родители получат полный контроль

Заместитель премьер-министра и министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев в ответе на запрос депутатов мажилиса по вопросам интернет-безопасности детей рассказал о предстоящих изменениях.

По словам Мадиева, детские SIM-карты обеспечат безопасное подключение к интернету, предоставляя родителям ряд функций для контроля и защиты:

Ограничение доступа к интернет-трафику и мобильным приложениям;

Фильтрация контента, чтобы ребенок не сталкивался с опасной или нежелательной информацией;

Установка временных ограничений на использование телефона;

Возможность общения только с заранее одобренными контактами;

Мониторинг активности и местоположения ребенка.

«Будет введена функция родительского контроля как обязательная мера, а не на добровольной основе, как сейчас. Это позволит отслеживать местоположение ребенка и предотвращать потенциально опасные действия», — подчеркнул Мадиев.

История идеи детских SIM-карт в Казахстане

Идея внедрения специальных SIM-карт для детей в Казахстане появилась ещё в апреле 2023 года. Тогда Багдат Мусин, бывший глава Минцифры, упомянул в кулуарах кабмина о планах совместно с Минпросвещения создать такую услугу.

В марте 2025 года появилась информация, что казахстанских родителей планируют обязать приобретать детские SIM-карты для своих детей. Нововведение должно усилить контроль за безопасностью несовершеннолетних в сети и снизить риски злоупотреблений интернетом.

Что меняется для родителей

Ранее функции родительского контроля на детских SIM-картах были добровольными, и родители могли сами решать, включать их или нет. После введения обязательного контроля каждый ребенок с мобильным устройством будет находиться под присмотром взрослых, что призвано повысить безопасность пребывания детей в интернете и предотвратить нежелательные ситуации.