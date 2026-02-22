18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
494.66
581.87
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
22.02.2026, 07:37

В Казахстане детские SIM-карты станут обязательными: новые правила

Новости Казахстана 0 410

В Казахстане родительский контроль над мобильными устройствами детей выходит из разряда добровольного и станет обязательным. Новые меры безопасности будут встроены прямо в детские SIM-карты, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: vbr.ru
Фото: vbr.ru

Родители получат полный контроль

Заместитель премьер-министра и министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев в ответе на запрос депутатов мажилиса по вопросам интернет-безопасности детей рассказал о предстоящих изменениях.

По словам Мадиева, детские SIM-карты обеспечат безопасное подключение к интернету, предоставляя родителям ряд функций для контроля и защиты:

  • Ограничение доступа к интернет-трафику и мобильным приложениям;

  • Фильтрация контента, чтобы ребенок не сталкивался с опасной или нежелательной информацией;

  • Установка временных ограничений на использование телефона;

  • Возможность общения только с заранее одобренными контактами;

  • Мониторинг активности и местоположения ребенка.

«Будет введена функция родительского контроля как обязательная мера, а не на добровольной основе, как сейчас. Это позволит отслеживать местоположение ребенка и предотвращать потенциально опасные действия», — подчеркнул Мадиев.

История идеи детских SIM-карт в Казахстане

Идея внедрения специальных SIM-карт для детей в Казахстане появилась ещё в апреле 2023 года. Тогда Багдат Мусин, бывший глава Минцифры, упомянул в кулуарах кабмина о планах совместно с Минпросвещения создать такую услугу.

В марте 2025 года появилась информация, что казахстанских родителей планируют обязать приобретать детские SIM-карты для своих детей. Нововведение должно усилить контроль за безопасностью несовершеннолетних в сети и снизить риски злоупотреблений интернетом.

Что меняется для родителей

Ранее функции родительского контроля на детских SIM-картах были добровольными, и родители могли сами решать, включать их или нет. После введения обязательного контроля каждый ребенок с мобильным устройством будет находиться под присмотром взрослых, что призвано повысить безопасность пребывания детей в интернете и предотвратить нежелательные ситуации.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстанцев начнут штрафовать за «грязные» проступки: что изменится с марта 2026 годаНовости Казахстана
30.01.2026, 20:38 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Порядок покупки валюты в Казахстане остается прежним, меняется форма отчетностиНовости Казахстана
02.02.2026, 15:47 0
Казахстанцы могут перевести половину и больше своих пенсионных накопленийНовости Казахстана
01.02.2026, 07:54 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь