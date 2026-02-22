18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.02.2026, 08:21

Суд Петропавловска поставил точку в истории "психопата в женском белье"

Новости Казахстана 0 599

История семьи из Петропавловска, которая шокировала казахстанцев своей жестокостью и странными видеозаписями, получила продолжение: суд ограничил в родительских правах как отца, так и мать пятерых детей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

Жуткая хроника насилия

Об этой истории стало известно в ноябре прошлого года после публикации на странице фонда «НеМолчи.kz». Там сообщалось, что многодетная мать подвергалась систематическому насилию со стороны мужа на протяжении многих лет, в результате чего получила инвалидность.

«Женщина перенесла операции на женские органы и даже трепанацию черепа, но это не остановило мужа. Он продолжал бить её по голове, в результате чего она теряла сознание и падала в обморок. В один из дней у неё отказали ноги», — говорилось в публикации фонда.

Мать сумела сбежать к своей матери, но пятеро несовершеннолетних детей остались на попечении отца.

Странные видео и агрессия к детям

Помимо жестокого обращения с женой, мужчина вёл себя неадекватно по отношению к детям. В качестве доказательств его опасного поведения были представлены видеоролики, которые он выкладывал в TikTok — на них он появлялся в женском нижнем белье.

«Дети предоставлены сами себе. Отец нигде не работает и отнял карточку с пособиями у матери детей», — отмечал фонд «НеМолчи.kz».

Реакция полиции и судов

Полиция вместе со специалистами органов опеки и попечительства выехала к семье. По заявлению женщины было возбуждено административное производство за противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений.

Специализированный суд города Петропавловска признал мужчину виновным и назначил административный арест на пять суток. Кроме того, были установлены ограничения: в течение 12 месяцев он не может посещать супругу и детей без её согласия. Родителей также поставили на специальный учёт, а дело передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ограничение родительских прав

В дальнейшем отдел образования города Петропавловска подал иск в суд о том, что оба родителя не способны выполнять обязанности по воспитанию детей. Суд, рассматривавший дело в закрытом режиме три месяца, принял решение 18 февраля 2026 года: обоим родителям ограничены права в отношении пятерых детей.

На данный момент все дети находятся в центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Что такое «ограничение родительских прав»

Согласно статье 79 Кодекса «О браке (супружестве) и семье», суд может ограничить родительские права, если оставление ребёнка с родителями опасно для него:

  • вследствие психического расстройства или хронического заболевания;

  • из-за поведения родителей, при котором нет оснований для лишения прав.

Родители, чьи права ограничены, теряют возможность лично воспитывать детей и получать льготы или госпособия. Дети передаются на попечение органов опеки и попечительства. Родители могут общаться с детьми только с разрешения органов опеки, если это не причиняет вреда.

Через шесть месяцев после вынесения решения органы опеки могут инициировать лишение родительских прав, если родители не изменят своё поведение.

