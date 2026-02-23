В Казахстане из аптек исчезнет популярный индийский препарат

В Казахстане официально запрещено применение и оборот индийского лекарственного средства «Десилмакс» . Решение было принято Министерством здравоохранения страны после проведенной экспертизы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Что произошло

Председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля подписал приказ от 11 февраля 2026 года, которым:

запрещается медицинское применение таблеток «Десилмакс»;

изымается из обращения весь препарат в аптеках страны.

Запрет касается таблеток с пленочной оболочкой, 100 мг, упакованных по 4 штуки в контурной ячейковой упаковке, в пачке из картона. Производитель – индийская компания «Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед», серия BSE92301A, срок годности – до июля 2026 года.

Приказ вступает в силу с момента подписания, что означает немедленное прекращение использования препарата в медицинских учреждениях и продаж в аптеках.

Причины изъятия

Официальное основание для запрета – заключение Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета медицинского контроля:

Письмо Центра от 6 февраля 2026 года;

Протокол испытаний от 3 февраля 2025 года, проведенных для оценки качества и безопасности препарата.

Данные документы указали на несоответствие «Десилмакса» установленным стандартам, что и стало причиной решения о его изъятии.

Что это значит для пациентов и аптек

Препарат более не будет использоваться в медицинской практике Казахстана;

Аптечные сети обязаны снять «Десилмакс» с полок ;

Пациенты, принимающие этот препарат, должны обратиться к своему врачу для замены на безопасный аналог.

Специалисты подчеркивают, что соблюдение запрета является обязательным, а нарушение может повлечь административную ответственность.